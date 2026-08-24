Pharmacity ra mắt “Góc Mẹ & Bé”, chăm sóc sức khỏe gia đình

Pharmacity vừa ra mắt “Góc Mẹ & Bé” tại các nhà thuốc trên toàn hệ thống, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và trẻ nhỏ. Sự kiện thu hút nhiều khách hàng tham dự, trải nghiệm không gian các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé.

Pharmacity chính thức ra mắt Góc Mẹ & Bé tại các nhà thuốc (Ảnh: Pharmacity).

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các gia đình trẻ ngày càng thay đổi. Với cha mẹ, sức khỏe của trẻ không chỉ được quan tâm khi con mắc bệnh, mà bắt đầu từ những vấn đề rất thường ngày như dinh dưỡng, vệ sinh hay xây dựng môi trường phát triển phù hợp. Người mẹ cũng cần được chăm sóc xuyên suốt từ thai kỳ, sau sinh đến quá trình nuôi con.

Pharmacity định hướng “Góc Mẹ & Bé” là không gian chuyên biệt, giúp cha mẹ thuận tiện tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đời sống hàng ngày của mẹ và trẻ nhỏ. Bên cạnh thuốc và các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, khu vực này còn cung cấp các sản phẩm thiết yếu phục vụ quá trình chăm sóc trẻ như sữa, bỉm và các sản phẩm vệ sinh, chăm sóc da...

Sự kiện ra mắt Góc Mẹ & Bé thu hút nhiều khách hàng tham dự (Ảnh: Pharmacity).

Việc đưa các nhóm sản phẩm thiết yếu trong cùng một không gian giúp cha mẹ dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đáp ứng nhanh chóng những nhu cầu phát sinh trong từng giai đoạn chăm sóc trẻ, từ đó tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Đây cũng là bước đi trong chiến lược mở rộng vai trò của Pharmacity từ chuỗi nhà thuốc thành hệ thống đồng hành cùng hành trình chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi người mẹ mang thai, đến thời điểm em bé chào đời và trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình nuôi con.

Sản phẩm phong phú giúp các gia đình tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn (Ảnh: Pharmacity).

Ngoài ra, Pharmacity tận dụng mạng lưới nhà thuốc sẵn có để đưa nhu cầu chăm sóc mẹ và bé đến gần khu dân cư, nơi các gia đình vốn đã có thói quen tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity cho biết: “Dịch vụ mới được xây dựng với mục tiêu giúp hành trình chăm sóc sức khỏe mẹ và bé trở nên thuận tiện và khoa học hơn. Chúng tôi hy vọng mô hình này không chỉ giúp cha mẹ tiết kiệm thời gian, mà quan trọng hơn là mang lại sự an tâm trong những lựa chọn chăm sóc sức khỏe gia đình mỗi ngày. Đó cũng là mong muốn đồng hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho khách hàng lâu dài của Pharmacity”.

Sự tư vấn chuyên môn mang lại an tâm cho các gia đình (Ảnh: Pharmacity).

Việc Pharmacity phát triển mô hình chuyên biệt mẹ và bé xuất phát từ đặc thù của nhóm khách hàng này: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng, liên tục và thay đổi theo từng giai đoạn từ thai kỳ, sau sinh đến những năm đầu đời của trẻ. Đặc thù này đòi hỏi cách tiếp cận không chỉ đáp ứng từng nhu cầu riêng lẻ, mà cần tạo ra một điểm đến có khả năng đồng hành xuyên suốt quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng của mẹ và bé.

Từ một không gian dành riêng cho mẹ và bé, Pharmacity sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp chăm sóc sức khỏe theo từng nhóm đối tượng, từng giai đoạn của cuộc sống.

Pharmacity hướng đến đồng hành cùng các gia đình chăm sóc mẹ và bé (Ảnh: Pharmacity).

“Mỗi giai đoạn của cuộc sống, mỗi nhóm khách hàng đều có những nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau. Vì vậy, chúng tôi định hướng phát triển Pharmacity theo mô hình cá nhân hóa, xây dựng những giải pháp phù hợp với từng đối tượng, từng nhu cầu và từng thời điểm trong hành trình sức khỏe. Góc Mẹ & Bé là một bước khởi đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để mỗi người dân có thể tìm thấy tại Pharmacity những giải pháp hỗ trợ chăm sóc phù hợp”, ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity - chia sẻ.

Với hơn 1.100 nhà thuốc trên toàn quốc, Pharmacity định hướng đưa các sản phẩm và giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện đến gần hơn với cộng đồng. Bên cạnh cung cấp thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu, Pharmacity từng bước mở rộng các nhóm sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Pharmacity tập trung xây dựng hệ thống nhà thuốc không chỉ thuận tiện trong tiếp cận, mà còn trở thành một điểm đến tin cậy trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động của mỗi gia đình.