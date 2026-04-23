Pharmacity hợp tác Boston Pharma đưa dược phẩm chuẩn EU-GMP đến người dùng với giá hợp lý

Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity và Boston Pharma ký kết hợp tác chiến lược đưa dược phẩm tiêu chuẩn EU-GMP đến tay người tiêu dùng với giá thành hợp lý (Ảnh: Pharmacity).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity và Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam (Boston Pharma) chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược toàn diện.

Tại lễ ký kết, đại diện hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của việc kết hợp thế mạnh cốt lõi nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Boston Pharma hiện là một trong những đơn vị sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống nhà máy tại KCN VSIP (Bình Dương) đạt tiêu chuẩn EU-GMP và WHO-GMP.

Trong khi đó, Pharmacity sở hữu mạng lưới bán lẻ hàng đầu với hơn 1.100 nhà thuốc trên toàn quốc và đội ngũ gần 5.500 dược sĩ. Lợi thế lớn nhất của Pharmacity chính là khả năng hiểu nhu cầu thực tế và hành vi tiêu dùng của hàng triệu khách hàng mỗi ngày.

Trọng tâm của bản hợp tác này là kết hợp thế mạnh của hai đơn vị để phát triển các dòng sản phẩm độc quyền. Theo đó, Boston Pharma sẽ nghiên cứu và sản xuất một số sản phẩm chuyên biệt, sản phẩm mang thương hiệu riêng của Pharmacity và phân phối độc quyền tại hệ thống nhà thuốc Pharmacity.

Việc hợp tác lần này mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng khi các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền EU-GMP hiện đại nhất, đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, công thức sản phẩm được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế về thể chất, nhu cầu của người Việt do hệ thống nhà thuốc Pharmacity cung cấp nên cho ra những sản phẩm hiệu quả, phù hợp với người Việt. Bằng cách cắt giảm các khâu trung gian và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, các sản phẩm độc quyền này sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

Ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc Pharmacity chia sẻ tại lễ ký kết (Ảnh: Pharmacity).

Ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity chia sẻ: “Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của Boston Pharma và khả năng hiểu biết hành vi, thói quen, tình trạng sức khỏe của khách hàng Pharmacity sẽ giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm không chỉ đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn pháp lý mà còn giải quyết đúng những trăn trở của hàng triệu khách hàng về giá, chất lượng sản phẩm”.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược mở ra cơ hội để hai doanh nghiệp cùng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Pharmacity sẽ cung cấp các báo cáo phân tích thị trường, giúp Boston Pharma nghiên cứu công thức, đa dạng hóa danh mục thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dược phẩm thiết yếu.

Ông Lương Đăng Khoa - Tổng giám đốc Boston Pharma chia sẻ tại lễ ký kết (Ảnh: Pharmacity).

Ông Lương Đăng Khoa - Tổng giám đốc Boston Pharma khẳng định: “Cái bắt tay này không chỉ dừng lại ở góc độ kinh doanh mà là cam kết mạnh mẽ vì sức khỏe người dân. Chúng tôi đảm bảo những thành công nghiên cứu và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ được cung cấp tận tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và an toàn”.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc dược phẩm, sự hợp tác giữa Pharmacity và Boston Pharma được xem là lời giải cho bài toán: Làm thế nào để người dân được sử dụng thuốc tốt với giá thành hợp lý.

Sự kiện ký kết này không chỉ củng cố vị thế của hai doanh nghiệp mà còn góp phần cung cấp sự minh bạch và chuyên nghiệp hóa nguồn gốc sản phẩm dược tại Việt Nam.