Pháo nổ trên tay, chàng trai trẻ chấn thương nghiêm trọng

Ngày 16/3, Bệnh viện E (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp chấn thương bàn tay nghiêm trọng do pháo nổ.

Bệnh nhân là nam giới trẻ tuổi, nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp bàn tay trái sau khi sử dụng pháo nổ. Theo lời kể của bệnh nhân, trong lúc đốt pháo, quả pháo bất ngờ phát nổ ngay trên tay, khiến bàn tay anh bị tổn thương nặng.

Bàn tay bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng do pháo phát nổ trên tay (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại Bệnh viện E, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị vết thương dập nát phức tạp bàn tay trái, chảy máu nhiều, nguy cơ tổn thương gân, mạch máu và thần kinh, có nhiều dị vật và mô hoại tử trong vết thương và nguy cơ mất chức năng bàn tay nếu không xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành sơ cứu, cầm máu vết thương cho người bệnh và hội chẩn liên chuyên khoa. Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương nhằm bảo tồn tối đa chức năng bàn tay trái cho người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y học thể thao đã tiến hành cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ dị vật trên bàn tay của người bệnh. Đồng thời, các bác sĩ làm sạch vết thương, bảo tồn tối đa cấu trúc gân, thần kinh và mạch máu còn lại cho người bệnh. Cuối cùng, các bác sĩ đã cố định xương gãy và khớp bị trật cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị tại khoa, theo dõi sát nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử thứ phát, đồng thời lên kế hoạch phục hồi chức năng nhằm giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo các bác sĩ chấn thương chỉnh hình, tai nạn do pháo nổ không chỉ gây tổn thương phần mềm, dập nát bàn tay, gãy xương phức tạp mà còn có thể dẫn đến mất ngón, mất bàn tay, tổn thương phần mềm, bỏng gây di chứng tàn phế vĩnh viễn.

Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp gặp ở người trẻ, học sinh, sinh viên, do thiếu kiến thức và chủ quan với mức độ nguy hiểm của pháo.

TS.BS Nguyễn Trung Tuyến, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y học thể thao, khuyến cáo, người dân không nên tự ý sử dụng pháo, đặc biệt là pháo tự chế hoặc không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cho trẻ em tiếp xúc với pháo; tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng pháo…

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về nguy cơ tai nạn do pháo nổ.