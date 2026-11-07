Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 30/10.

Để kiện toàn công tác điều hành, quản lý Bệnh viện Bạch Mai, ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký quyết định giao PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Vũ Văn Giáp là chuyên gia hàng đầu về nội khoa, hô hấp, phổi tắc nghẽn mạn tính (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai).

PGS.TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977, có gần 25 năm công tác trong ngành y tế, với chuyên môn sâu về nội khoa.

Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Thái Nguyên năm 2001. Năm 2005, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Nội khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội; bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Nội Hô hấp năm 2013.

Năm 2016, ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 12/2022, ông làm bác sĩ Khoa Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai; Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp.

Bên cạnh công tác quản lý, PGS.TS Vũ Văn Giáp là chuyên gia hàng đầu trong điều trị các bệnh lý hô hấp mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Tháng 2/2025, PGS.TS Vũ Văn Giáp được Đại học Sydney chính thức phong chức danh Phó Giáo sư Đại học Sydney nhằm ghi nhận những đóng góp nghiên cứu xuất sắc của ông và sự cống hiến cho các dự án hợp tác giữa Úc và Việt Nam.

Như vậy, hiện Bệnh viện Bạch Mai có 3 lãnh đạo, gồm PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai; PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng và TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng là Phó Giám đốc.