Sự kiện quy tụ các chuyên gia quốc tế từ tập đoàn DSM-Firmenich, Kirin (Nhật Bản) và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nhằm chia sẻ những nghiên cứu lâm sàng mới nhất về lợi khuẩn Postbiotic trong hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Từ nền tảng hợp tác quốc tế, Nutricare đã tiên phong ứng dụng thành công công nghệ lợi khuẩn Postbiotic vào dòng sản phẩm Metacare Opti, hỗ trợ bé tiêu hóa khỏe, tăng cân và phát triển chiều cao tối ưu.

Lợi khuẩn Postbiotic - Hướng tiếp cận đột phá trong khoa học vi sinh

PGS.TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp Hội Sữa Việt Nam phát biểu khai mạc (Ảnh: Nutricare).

Lợi khuẩn từ lâu đã được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và miễn dịch. Trong bối cảnh hệ vi sinh ngày càng được quan tâm trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp cùng công ty Nutricare tổ chức tọa đàm khoa học “Tiên phong lợi khuẩn Postbiotic - Từ bằng chứng khoa học quốc tế đến ứng dụng dinh dưỡng cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch”.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia quốc tế đến từ DSM-Firmenich, Kirin (Nhật Bản) và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), cập nhật các nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế về lợi khuẩn Postbiotic - chế phẩm chứa vi sinh vật bất hoạt được nghiên cứu để mang lại lợi ích sức khỏe.

Các chuyên gia tập trung làm rõ cơ chế tác động, bằng chứng lâm sàng và khả năng ứng dụng lợi khuẩn Postbiotic, qua đó mở ra góc nhìn toàn diện hơn về vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm dinh dưỡng thế hệ mới.

Chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Baker - Trưởng bộ phận Khoa học và Sức khỏe đường ruột, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn DSM-Firmenich chia sẻ tại buổi tọa đàm (Ảnh: Nutricare).

Chia sẻ tại tọa đàm, chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Baker - Trưởng bộ phận Khoa học và Sức khỏe đường ruột, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn DSM-Firmenich đã giới thiệu nền tảng khoa học của Postbiotic Humiome® gồm 2 chủng Lợi khuẩn Lactobacillus fermentum và Lactobacillus delbrueckii.

Với hơn 40 nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng, Postbiotic Humiome® được chứng minh hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa nhờ khả năng bảo vệ liên kết tế bào niêm mạc ruột, hạn chế vi khuẩn gây bệnh bám dính, đồng thời ức chế một số vi khuẩn có hại, hỗ trợ lợi khuẩn Bifidobacterium phát triển và củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên tại ruột.

TS Yusuke Ushida, Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Kirin (Nhật Bản) chia sẻ về khả năng kích hoạt tế bào miễn dịch pDC của Postbiotic Immuse® tại tọa đàm (Ảnh: Nutricare).

Bên cạnh tiêu hóa, tác động tích cực tới hệ miễn dịch cũng là điểm được chú ý của Postbiotic. Tại buổi tọa đàm, TS. Yusuke Ushida - Viện Khoa học Sức khỏe, Tập đoàn Kirin (Nhật Bản) cho biết Postbiotic Immuse® (chủng lợi khuẩn Lactococcus lactis Plasma) có khả năng kích hoạt tế bào pDC được coi là tế bào thủ lĩnh của miễn dịch, từ đó kích hoạt toàn bộ hệ thống miễn dịch hỗ trợ chống lại virus xâm nhập nhằm bảo vệ cơ thể khỏe mạnh.

Hiệu quả của Postbiotic Immuse® đã được chứng minh qua hơn 18 nghiên cứu lâm sàng. Nổi bật với nghiên cứu có sự tham gia của 892 học sinh Việt Nam 6-9 tuổi, kết quả cho thấy: nhóm bổ sung Immuse® trong 8 tuần có số ngày bị sốt và số ngày nghỉ học thấp hơn rõ rệt so với nhóm đối chứng. Đây là cơ sở khoa học để ứng dụng Postbiotic Immuse® vào các giải pháp dinh dưỡng tăng cường miễn dịch cho trẻ em Việt Nam.

Từ thành tựu khoa học tiên tiến đến ứng dụng trong Metacare Opti

Với những bước tiến trong nghiên cứu khoa học dinh dưỡng, Nutricare hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) tiên phong ứng dụng 2 chủng Lợi khuẩn Postbiotic vào sản phẩm dinh dưỡng Metacare Opti 2+.

Khách mời tham dự tọa đàm khoa học (Ảnh: Nutricare).

Sản phẩm bổ sung 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic kết hợp cùng HMO và chất xơ, góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm táo bón. Không chỉ chú trọng sức khỏe đường ruột và sức đề kháng, Metacare Opti 2+ còn bổ sung Đạm Whey dễ hấp thu, Lysin và Kẽm hỗ trợ trẻ ăn ngon miệng, tăng cân đều đặn; cùng Canxi, vitamin K2 và D3 tạo nền tảng phát triển hệ xương và chiều cao.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc Nutricare, chia sẻ: “Tiên phong ứng dụng công nghệ lợi khuẩn Postbiotic là minh chứng cho định hướng chủ động tiếp cận, làm chủ và chuyển hóa những tiến bộ khoa học thành giá trị thực tiễn của Nutricare.

Với vị thế 10 năm liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, chúng tôi không chỉ hướng tới nâng cao tiêu chuẩn dinh dưỡng, mà còn từng bước xây dựng năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”.

Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc Nutricare chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: Nutricare).

Nutricare - Tự hào Thương hiệu quốc gia Việt Nam 10 năm liên tiếp

10 năm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là hành trình bền bỉ theo đuổi khoa học dinh dưỡng của Nutricare. Doanh nghiệp đầu tư phát triển, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước nhằm phát triển những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho gia đình Việt.

Trong đó, Metacare là dòng sản phẩm được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tiếp qua các kỳ xét chọn. Điều này cho thấy định hướng phát triển nhất quán của Nutricare dựa trên ba giá trị: Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong, hướng tới mục tiêu kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.