Nút động mạch gối - Bước tiến mới trong điều trị giảm đau khớp gối do thoái hóa

Tại Việt Nam, BVĐK Hồng Ngọc là đơn vị y tế tư nhân tiên phong ứng dụng nút động mạch gối điều trị thoái hóa khớp gối cho bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền, điều trị bảo tồn không còn đáp ứng.

Thách thức trong điều trị thoái hóa khớp gối cho người cao tuổi nhiều bệnh lý nền

Thoái hóa khớp gối là nguyên nhân hàng đầu gây đau và hạn chế vận động ở người cao tuổi. Tại Việt Nam, khoảng 50% người trong độ tuổi 46-60 có dấu hiệu thoái hóa khớp gối, gây đau nhức, cứng khớp, làm suy giảm khả năng vận động và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt cũng như chất lượng sống.

TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết, tùy theo mức độ tổn thương, người bệnh có thể được chỉ định điều trị nội khoa hoặc can thiệp ngoại khoa phù hợp. Tuy nhiên, ở bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh lý nền, điều trị nội khoa không còn hiệu quả, không đủ điều kiện phẫu thuật.

Việc dùng cùng lúc thuốc điều trị thoái hóa khớp gối và bệnh lý nền có thể làm tăng gánh nặng cho tim, gan và thận. Vì vậy, điều trị thoái hóa khớp gối cần được tiếp cận toàn diện, vừa kiểm soát triệu chứng, vừa quản lý tốt các bệnh lý nền để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Thoái hóa khớp gối ở người cao tuổi gây đau nhức, hạn chế vận động (Ảnh: BVCC).

Để giải bài toán này, năm 2015, bác sĩ Okuno (Nhật Bản) đã nghiên cứu và lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật nút động mạch gối trong điều trị đau do thoái hóa khớp gối, cho thấy hiệu quả giảm đau rõ rệt, tránh ảnh hưởng tới bệnh lý nền đồng thời cải thiện khả năng vận động.

TS.BS Trịnh Tú Tâm nút mạch gối cho bệnh nhân với hệ thống chụp mạch DSA tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Hiện nay, nút động mạch gối đã được triển khai tại nhiều trung tâm y khoa hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới, được xem là giải pháp tối ưu nhất cho người bệnh cao tuổi, có bệnh lý nền, không đáp ứng tốt với điều trị bảo tồn nhưng chưa đến mức phải thay khớp.

Đặc biệt, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy phương pháp này mang đến hiệu quả tốt ở giai đoạn thoái hóa nhẹ đến trung bình, từ đó giúp giảm đau và cải thiện chức năng vận động mà không cần phẫu thuật.

BVĐK Hồng Ngọc tiên phong ứng dụng nút động mạch gối giúp giảm đau do thoái hóa cho người cao tuổi

Nút động mạch gối là kỹ thuật can thiệp mạch ít xâm lấn, làm tắc chọn lọc các nhánh mạch bất thường nuôi vùng viêm quanh khớp, giúp giảm đau và cải thiện vận động mà không cần mổ mở hay gây mê toàn thân. Phương pháp này ít biến chứng, hồi phục nhanh, hiệu quả kéo dài 1-2 năm, phù hợp với bệnh nhân thoái hóa khớp gối đau mạn tính, đặc biệt là người cao tuổi hoặc không thể phẫu thuật, cũng như các trường hợp viêm màng hoạt dịch, tràn dịch khớp và đau khớp kéo dài sau chấn thương.

TS.BS Trịnh Tú Tâm cho biết, không phải mọi trường hợp thoái hóa khớp gối đều phù hợp với phương pháp nút động mạch gối, vì vậy người bệnh cần được thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo chỉ định an toàn, phù hợp với thể trạng và bệnh lý nền.

Đây là kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, đòi hỏi bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại và phối hợp đa chuyên khoa, nên cần thực hiện tại các cơ sở y tế uy tín, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, kỹ thuật nút động mạch gối được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả và độ an toàn trong điều trị.

Động mạch khớp gối trước và sau khi nút động mạch (Ảnh: BVCC).

Ghi nhận thực tế tại BVĐK Hồng Ngọc, kỹ thuật nút động mạch gối đã được ứng dụng thành công cho nhiều bệnh nhân thoái hóa khớp gối, giúp giảm đau và phục hồi vận động nhanh chóng. Điển hình là trường hợp bệnh nhân C.T.K (77 tuổi) bị thoái hóa khớp gối trái kèm tổn thương sụn chêm độ 2, tràn dịch và vôi hóa bao hoạt dịch.

Sau khi thăm khám và hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định can thiệp nút động mạch gối. Sau khoảng 60 phút can thiệp, tình trạng ổn định và bệnh nhân có thể vận động nhẹ nhàng chỉ sau một ngày.

Nút động mạch gối được xem là giải pháp điều trị hiện đại, an toàn và hiệu quả cho người cao tuổi, nhiều bệnh lý nền. Việc triển khai kỹ thuật này tại BVĐK Hồng Ngọc giúp người bệnh giảm đau, cải thiện vận động, đồng thời khẳng định nỗ lực cập nhật tiến bộ y học quốc tế, mang đến lựa chọn điều trị ít xâm lấn phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện nay.