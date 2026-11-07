Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết đơn vị vừa nội soi phế quản cấp cứu thành công cho bé trai hơn 2 tuổi bị hóc dị vật là một viên sỏi trong đường thở. Nhờ can thiệp kịp thời, dị vật được lấy ra hoàn toàn, giúp bệnh nhi vượt qua tình trạng nguy hiểm.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó bé đang chơi ngoài sân vườn thì bất ngờ khóc lớn, sau đó xuất hiện biểu hiện thở mệt, khó thở ngày càng tăng. Nhận thấy tình trạng bất thường, người nhà lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành nội soi phế quản gắp dị vật cho bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định chụp X-quang ngực và CT ngực. Kết quả X-quang nghi ngờ có dị vật trong phế quản. Hình ảnh CT-Scan xác định một dị vật cản quang nằm trong lòng phế quản gốc bên phải.

May mắn, trẻ chưa ghi nhận tổn thương đông đặc nhu mô phổi, tràn khí màng phổi hay tràn khí trung thất.

Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, dị vật có thể gây tắc nghẽn đường thở cấp tính, bệnh viện nhanh chóng hội chẩn và huy động ê-kíp nội soi chuyên khoa xử trí.

Ê-kíp tiến hành nội soi phế quản gắp dị vật. Bằng thao tác chính xác, khéo léo, các bác sĩ đã lấy thành công viên sỏi ra khỏi phế quản gốc phải của bệnh nhi.

Trẻ bị hóc dị vật là một viên sỏi trong đường thở (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau can thiệp, đường thở được khai thông hoàn toàn, nhịp thở của bé trở lại ổn định. Hiện sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo trẻ nhỏ, đặc biệt ở độ tuổi 1-4, rất hiếu động, tò mò và thường có thói quen đưa các vật nhỏ vào miệng hoặc mũi để khám phá. Những vật tưởng chừng vô hại như sỏi, hạt cây, chi tiết đồ chơi nhỏ có thể trở thành dị vật nguy hiểm nếu trẻ vô tình nuốt hoặc hít vào đường thở.

Phụ huynh cần giám sát trẻ khi vui chơi, nhất là ở sân vườn; thường xuyên dọn dẹp, loại bỏ sỏi nhỏ, hạt cây và các vật dễ nuốt khỏi tầm tay trẻ. Không để trẻ vừa ăn vừa chơi, chạy nhảy hoặc đùa giỡn, khóc lớn vì có thể làm tăng nguy cơ hóc dị vật.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi trẻ đột ngột ho sặc sụa, khóc lớn, tím tái, thở khò khè hoặc khó thở bất thường, phụ huynh cần nghĩ đến khả năng trẻ bị hóc dị vật đường thở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu.

Đặc biệt, người chăm sóc tuyệt đối không tự ý dùng tay móc họng trẻ khi nghi ngờ hóc dị vật, bởi hành động này có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, khiến tình trạng tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng.