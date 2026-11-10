Nữ sinh 15 tuổi tự làm đau bản thân sau thời gian dài bị bắt nạt

Chiều 9/11, chia sẻ với báo chí về tình trạng bạo lực học đường, ThS.BS Hoàng Trường Sơn, Phòng M7, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, mới đây điều trị một trường hợp nữ sinh 15 tuổi có hành vi tự làm đau bản thân, có ý tưởng tự sát sau một thời gian dài bị bạn bắt nạt.

Bệnh nhân cho biết, từ giữa năm lớp 8, em thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, lan truyền tin đồn thất thiệt, gán ghép chuyện tình cảm, cười cợt khi mắc lỗi hoặc bị điểm kém. Thậm chí, một số bạn có hành vi đánh đập, trêu chọc quá mức.

Bệnh nhân cũng đã chia sẻ với mẹ và gia đình đã thông báo tới giáo viên chủ nhiệm, tuy nhiên trẻ vẫn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, đến mức cô bé không muốn đi học, lo lắng trước mỗi buổi đến trường.

Suốt 6 tháng, bệnh nhân thường xuyên buồn bã, dễ khóc, thu mình trong phòng và không còn hứng thú với sở thích vẽ tranh trước đây. Bệnh nhân tự ti, cho rằng mình kém cỏi, nhà nghèo, ngại giao tiếp với người khác, về nhà ít trò chuyện với cha mẹ, thường xuyên nằm trong phòng riêng sử dụng điện thoại, kết quả học tập giảm sút.

Một vụ bạo lực học đường, nữ sinh lớp 8 ở TPHCM bị 6 học sinh quây đánh rạn xương sườn trong nhà vệ sinh trường (Ảnh: Phạm Diện).

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bố mẹ của bệnh nhân phát hiện nhiều vết sẹo nhỏ ở mặt trong cẳng tay bệnh nhân, trong đó có những vết mới còn rớm máu.

Lúc này, bố mẹ mới biết con đã tự gây thương tích để giải tỏa cảm giác căng thẳng, khó chịu.

"Bệnh nhân sang chấn tâm lý do bị bắt nạt học đường. Sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân đã cải thiện giấc ngủ, bớt khóc lóc nhưng vẫn hạn chế giao tiếp", BS Sơn cho biết.

Nhiều trẻ bị bạo lực học đường

ThS.BS Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, gần 1/3 học sinh trên thế giới từng bị bắt nạt trong tháng qua. Trong đó, bắt nạt thể chất phổ biến hơn ở nam giới, trong khi bắt nạt về quan hệ và lời nói thường gặp ở nữ giới. Bắt nạt trên mạng chiếm khoảng 10% và đang có xu hướng gia tăng.

Tại Việt Nam, kết quả Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 2025 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố ngày 8/9 cho thấy, trong hơn 7.350 học sinh tại 194 trường THCS tham gia khảo sát, có 19,9% cho biết bị bắt nạt vài lần mỗi tháng. Tỷ lệ này tương đương mức trung bình OECD là 19,6%.

Một số yếu tố nguy cơ bị bắt nạt: ngoại hình khác biệt, khó khăn học tập; thiểu số giới và tính dục; di cư; hoàn cảnh kinh tế khó khăn; trẻ đã từng bị bạo lực trong gia đình.

Người gây ra bạo lực có thể là học sinh, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường.

Hình thức bắt nạt phổ biến nhất là bị trêu chọc, với gần 15,8% học sinh lựa chọn. Tiếp theo là bị lan truyền tin đồn ác ý (8,7%), bị đe dọa, đánh đập hoặc đăng thông tin lên mạng.

Theo bác sĩ Bảo Ngọc, không phải mọi mâu thuẫn giữa học sinh đều được xem là bắt nạt. Một hành vi được xác định là bắt nạt khi hội đủ 3 tiêu chí: cố ý gây tổn hại hoặc khó chịu; lặp lại theo thời gian, không chỉ xảy ra một lần; có sự mất cân bằng quyền lực giữa người gây ra và người bị bắt nạt.

Theo các bác sĩ, cha mẹ, thầy cô luôn cần đồng hành để kịp thời nhận biết những dấu hiệu cảnh báo trẻ đang bị bắt nạt, bạo lực học đường.

Trẻ có thể không muốn đi học, đổi đường đi, học sa sút, mất đồ dùng học tập...

Các dấu hiệu trên cơ thể như vết thương không giải thích được, đau bụng, đau đầu vào buổi sáng trước khi đi học. Về cảm xúc, trẻ trở nên buồn bã, lo lắng, cáu kỉnh, sợ hãi khi nhận tin nhắn.

Trẻ mất ngủ, gặp ác mộng, chán ăn, mất bạn bè, thu mình, xóa tài khoản mạng xã hội. Đặc biệt, hành vi tự gây thương tích, nói về cái chết hoặc cho đi những món đồ quý giá là những dấu hiệu báo động cần được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

Bác sĩ Bảo Ngọc khuyên cáo, ngoài các vấn đề sức khỏe tâm thần, người từng bị bắt nạt còn có thể chịu ảnh hưởng về sức khỏe thể chất, học vấn và kinh tế.

Trong khi đó, người gây bắt nạt cũng có nguy cơ gia tăng sử dụng chất, phạm pháp, hành vi bạo lực và rối loạn nhân cách chống đối xã hội khi trưởng thành.

Vì thế, các trường hợp có hành vi bắt nạt cũng cần được đánh giá nguyên nhân để có giải pháp hiệu quả. Vì một số trẻ tấn công người khác do bị rối loạn hành vi, rối loạn nhân cách, cần được can thiệp, điều trị, chứ không chỉ áp dụng các hình phạt.