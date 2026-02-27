Niềm vui tuổi thất tuần của những lương y trao trọn trái tim cho người bệnh

Nghỉ hưu với nhiều người là dấu mốc khép lại chặng đường hàng chục năm gắn bó với công việc. Nhưng với không ít bác sĩ ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, họ vẫn tiếp tục chọn gắn bó với bệnh nhân, hành nghề khám, chữa bệnh cứu người.

Những bác sĩ về hưu vẫn không rời ống nghe, dành trọn trái tim cho người bệnh (Video: Đoàn Thuỷ - Thương Huyền).

Bác sĩ 70 tuổi không sợ lây bệnh, xung phong hỗ trợ giữa tâm dịch

Ở tuổi ngoài 70, bác sĩ Nguyễn Thế Triển (SN 1950) vẫn giữ thói quen dậy sớm, mở cửa phòng khám tại nhà và sẵn sàng “bật dậy” nếu có người gọi giữa đêm.

Bác sĩ Nguyễn Thế Triển (phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từng xung phong hỗ trợ địa phương trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra phức tạp (Ảnh: Thương Huyền).

Không thuê thêm người hỗ trợ, một tay bác sĩ Triển quán xuyến, quản lý hết các việc trong phòng khám nhỏ. Ai đến đây, ông đều đón tiếp, hỏi han ân cần và tư vấn sức khỏe cho họ trong khả năng của mình.

“Việc gì trong phạm vi xử lý được, tôi vẫn muốn tự làm. Nếu ngoài khả năng, tôi luôn chỉ họ lên tuyến trên để kiểm tra kỹ hơn”, vị lương y già nói.

Bác sĩ Triển từng là chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến trường Tây Nguyên giai đoạn 1969–1974. Sau này, ông được đơn vị cử ra miền Bắc theo học tại Học viện Quân y, trở thành bác sĩ và gắn bó với nghề y đến ngày nghỉ hưu.

Bác sĩ Triển về hưu năm 1989. Từ đó đến nay, phòng khám nhỏ của ông là địa chỉ đáng tin cậy của láng giềng khi có người đau ốm. Những đồng đội từng vào sinh ra tử với ông một thời, nghe tin ông vẫn làm bác sĩ, họ ra Hà Nội tìm đến tận phòng khám của ông.

“Thi thoảng tôi vẫn về đơn vị cũ, thăm chiến trường xưa, gặp lại đồng đội. Bây giờ có điện thoại, chúng tôi vẫn liên lạc, bạn bè ai có vấn đề gì thì tôi tư vấn”, ông kể chuyện.

Dù tuổi đã ngoài thất thập, người thầy thuốc này vẫn giữ nguyên tinh thần của một người lính Cụ Hồ. Năm 2020 khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bác sĩ Triển đã chủ động liên lạc với cán bộ y tế phường, sẵn sàng tham gia bất cứ khi nào địa phương cần.

“Già rồi, đương nhiên tôi cũng sợ mắc bệnh. Nhưng nếu ai cũng sợ thì ai dám làm?”, ánh mắt ông kiên quyết, “Sợ bệnh thì mình làm công tác dự phòng tốt để không lây cho người khác. Quá sức thì mình ở tại chỗ tuyên truyền kiến thức cho bà con hàng xóm, cùng kêu gọi hỗ trợ những địa phương khó khăn”.

Sau hàng chục năm gắn bó với nghề y, bác sĩ Triển vẫn luôn tâm niệm: “Làm thầy thuốc phải chu đáo, ân cần với bệnh nhân. Bởi lẽ, khi họ tìm đến bác sĩ, họ đã mang trong mình bệnh tật, mệt mỏi, khó khăn rồi”.

Cứ thế, phòng khám nhỏ của vị bác sĩ 76 tuổi hàng ngày vẫn mở cửa đúng giờ, như nhịp thở quen thuộc của khu phố nhỏ suốt hàng chục năm qua.

“Được gặp bệnh nhân mỗi ngày làm tôi hạnh phúc”

Nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ, PGS.TS.BSCKII Nguyễn Minh Hiện (SN 1954) kể lại: “Tháng 4/1972, tôi nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Cùng năm đó, tôi được gọi đi học làm y tá, bắt đầu công tác chăm sóc sức khỏe, cấp cứu, hỗ trợ cho đồng đội”.

Sau khi đất nước hoàn toàn sạch bóng quân thù, ông quay trở về học tập tại Học viện Quân y rồi nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Quân y 103, tiếp nhận, chữa trị bệnh nhân gặp các bệnh thần kinh rồi đi sâu vào bệnh lý đột quỵ và mạch máu não.

Con đường học thuật của ông cũng chưa từng đứt quãng. Tới năm 2010, ông được phong học hàm Phó Giáo sư.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Minh Hiện đã gắn bó với nghề y gần 54 năm (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Đến tháng 4/2019, ông được nghỉ hưu. Nhưng chỉ một tháng sau, ông đã tiếp tục công tác tại một bệnh viện, kéo dài thời gian được dùng kiến thức, kinh nghiệm của mình để khám chữa bệnh cứu người.

“Tôi thấy mình còn khỏe, còn minh mẫn, vậy sao không tiếp tục thăm khám cho người bệnh mỗi ngày để giảm bớt nỗi đau cho họ?”, ông kể về niềm vui tuổi già của mình.

Vị bác sĩ già kể, ông nhớ mãi câu chuyện của một cô dâu gần đến ngày cưới thì không may bị méo miệng. Tìm đến bác sĩ, cô rưng rưng nước mắt, lo lắng vì ngày vui đang gần kề.

Ông trấn an cô gái: “Cháu cứ yên tâm, bác sẽ điều trị để cháu lên xe hoa theo đúng kế hoạch”. Nhận được lời khẳng định của bác sĩ, cô dần bình tĩnh lại, phối hợp cùng bác sĩ điều trị.

Hơn 10 ngày đồng hành cùng bác sĩ, tình trạng của cô được cải thiện rõ rệt. Khuôn mặt cô dần trở về trạng thái bình thường, đám cưới vẫn được tổ chức trong niềm hân hoan, hạnh phúc của cô dâu mới. Giờ đây, mỗi năm, cô cùng chồng, con vẫn đến thăm bác sĩ, trò chuyện tâm tình, cảm ơn bác sĩ.

“Niềm vui của bệnh nhân khi đỡ đau, khỏi ốm chính là hạnh phúc của người thầy thuốc”, bác sĩ Hiện nói.

Vị bác sĩ già nhấn mạnh, ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, còn muốn đem kinh nghiệm của mình ra để chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh thì phải chú trọng bảo vệ sức khỏe của bản thân hàng đầu.

“Tự tôi biết mình phải điều tiết ăn uống, tập thể dục thể thao, chủ động phòng ngừa các nguy cơ của bản thân. Đầu tiên là còn sức khỏe để cống hiến, phụng sự nhân dân. Thứ hai là để ‘tận hưởng’ thành quả lao động của mình, giữ được ngọn lửa, tình yêu nghề nghiệp để tiếp tục khám, chữa bệnh cho nhân dân”, bác sĩ Hiện cười nói.

Phó Giáo sư luôn “xem mình là trò”, coi việc học như “ăn cơm, uống nước”

Về hưu từ năm 2020, nhưng đến nay, mỗi ngày PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai vẫn dành hơn 1 tiếng để xem, trả lời email từ bạn bè đồng nghiệp trong, ngoài nước, trao đổi về kiến thức, tiến bộ y học.

“Trung bình mỗi ngày tôi vẫn đọc tới 20 email”, bác sĩ Dũng kể, “Khi đọc báo cáo kiến thức chuyên ngành, tôi cũng chọn lọc kỹ vì kiến thức cập nhật liên tục. Có khi năm trước mình thấy đúng, áp dụng được nhưng đến năm nay đã có phương pháp tiên tiến hơn, tôi vẫn sẵn sàng học lại”.

Mỗi ngày, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng luôn dành thời gian để tự học, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp trong và ngoài nước (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Trông thấy người thầy đầu hai màu tóc vẫn không ngừng tham gia tọa đàm, hội nghị, hội thảo từ Việt Nam sang nước ngoài, nhiều học trò của ông nói đùa, “Chúng em còn trẻ mà không chăm học được bằng thầy”.

“Có nhiều lúc, không phải học trò hỏi câu nào tôi cũng trả lời được đâu”, ông cười, “Những lúc như thế tôi phải xin phép học trò về nghiên cứu tiếp, thậm chí lắng nghe, thảo luận cùng học trò để tìm ra phương pháp đúng”.

“Học liên tục, học suốt đời” đã là tâm niệm của bác sĩ Dũng khi lựa chọn con đường học tập, trở thành một bác sĩ khám, chữa bệnh nhi khoa. Sau này khi ở các vị trí quản lý, cố vấn, ông vẫn không ngừng học hỏi, áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm lĩnh hội được để sử dụng vào công việc ở Việt Nam.

“Kiến thức, kỹ thuật học được ở các quốc gia có y học phát triển là rất tốt, nhưng để áp dụng được ở Việt Nam, chúng ta cần có sự linh hoạt, hiểu sâu các đặc điểm bệnh nhân, bệnh học trong nước. Muốn vậy phải học hiểu từ bản chất, học liên tục để tiếp thu, ứng dụng được những thành tựu mới”, đây là lời PGS Dũng luôn nhấn mạnh với lớp lớp học trò của mình suốt hàng chục năm qua.

Vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo, PGS Dũng luôn quan niệm "Học liên tục, học suốt đời” và truyền tinh thần này đến lớp bác sĩ kế cận (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Ở tuổi 71, vị bác sĩ già cũng không muốn đặt mình ngoài dòng chảy của mạng xã hội. Trong những lần đi khám tại các bệnh viện, phòng khám, ông quan sát thấy lớp trẻ quay TikTok. Ông nói, nếu nội dung đúng đắn và hữu ích thì rất nên lan tỏa và sẵn sàng tham gia.

Vì thế, nhiều ông bố, bà mẹ trẻ biết được những thông tin, lời khuyên rõ ràng để phòng tránh bệnh cho con mình.

Nhiều lần khi đi công tác, ông được những người xung quanh nhận ra. Họ vui vẻ tiến đến chào hỏi, bắt tay, chụp ảnh lưu niệm với vị bác sĩ già hay xuất hiện trên TikTok này, gửi lời cảm ơn bác sĩ vì những chỉ dẫn dễ hiểu, giúp họ chăm sóc con nhỏ tốt hơn.

“Giờ tôi coi mạng xã hội như một “kênh” thường xuyên, vừa để truyền tải thông tin y khoa, vừa làm cầu nối giữa bác sĩ và cộng đồng”, bác sĩ Dũng nói, “Đây cũng là một cách để mình học thêm, biết thêm nhiều kiến thức chuyên ngành và cuộc sống”.