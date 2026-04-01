Những tiến bộ trong điều trị miễn dịch - dị ứng lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Nhiều liệu pháp tiên tiến lần đầu có mặt tại Việt Nam

Ngày 27-28/3, Hội nghị khoa học thường niên của Viện Nghiên cứu Miễn dịch Vinmec - VinUni với chủ đề “Tiến bộ trong kỷ nguyên Miễn dịch chính xác: Từ nghiên cứu tới lâm sàng” đã diễn ra tại Trường Đại học VinUni (Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội).

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - phát biểu khai mạc tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Hội nghị quy tụ nhiều tên tuổi uy tín trong lĩnh vực miễn dịch - dị ứng như PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Vinmec, VinUni, Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City; GS.BS Timothy John Craig - Giám đốc Trung tâm Phù mạch Di truyền (ACARE), Trung tâm Y tế Hershey (Hoa Kỳ); GS.BS Sheryl van Nunen - Giáo sư Đại học Sydney, Đại học Macquarie (Australia), cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học danh tiếng khác.

TS Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni - khẳng định vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong phát triển y học ngày nay (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh cho biết, trong bối cảnh các bệnh lý miễn dịch - dị ứng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, y học đang bước vào kỷ nguyên miễn dịch chính xác. Việc cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm sinh học của từng bệnh nhân trở thành xu hướng tất yếu.

Các diễn giả tham gia sự kiện đã cập nhật hàng loạt liệu pháp tiên tiến trên thế giới, trong đó nhiều phương pháp lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh khái quát bức tranh tổng thể về tình hình chẩn đoán và điều trị bệnh miễn dịch - dị ứng hiện nay (Ảnh: BTC).

GS.TS.BS Michelle Hermiston (Đại học California, San Francisco - UCSF) chia sẻ các kết quả mới nhất về nghiên cứu liệu pháp tế bào CAR-T trong điều trị bệnh tự miễn. Liệu pháp này lấy chính tế bào miễn dịch của bệnh nhân, tái lập trình trong phòng thí nghiệm rồi đưa trở lại cơ thể để loại bỏ tận gốc những tế bào đang gây bệnh.

Nghiên cứu ban đầu cho thấy phương pháp này có thể giúp tái khởi động toàn bộ hệ miễn dịch, giúp một số bệnh nhân lupus nặng thuyên giảm, thậm chí không cần tiếp tục dùng thuốc.

GS.TS.BS Michelle Hermiston mang đến hội nghị những kết quả mới nhất về nghiên cứu liệu pháp CAR-T điều trị bệnh tự miễn (Ảnh: BTC).

Hiện nghiên cứu được triển khai tại 6 quốc gia. Tại Việt Nam, Vinmec là đơn vị đầu tiên và duy nhất Việt Nam tham gia nghiên cứu này.

Bên cạnh đó, các liệu pháp sinh học trong điều trị hen suyễn nặng cũng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. ThS.BS Nguyễn Quỳnh Anh - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Vinmec Times City - có bài báo cáo về cơ chế và lựa chọn thuốc sinh học trong điều trị hen nặng.

Theo bác sĩ Quỳnh Anh, hen suyễn vẫn là gánh nặng y tế lớn, đặc biệt với những bệnh nhân không đáp ứng tốt với điều trị thông thường. Thực tế, ứng dụng các thuốc sinh học tại Vinmec Times Ciy cho thấy thuốc giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn, giảm tần suất cơn hen cấp và cải thiện rõ rệt chất lượng sống cho người bệnh.

Trong lĩnh vực dị ứng, GS.BS Timothy John Craig đã cập nhật những hướng dẫn mới nhất về điều trị mày đay. Theo GS. Craig, sự xuất hiện của remibrutinib - một liệu pháp thế hệ mới - đang mang lại hy vọng cho nhóm bệnh nhân khó điều trị. Thuốc tác động trực tiếp vào các con đường miễn dịch liên quan, giúp kiểm soát triệu chứng hiệu quả hơn, mở ra lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân mày đay mạn tính.

Vị thế trung tâm nghiên cứu y sinh uy tín trong khu vực

Một nội dung khác thu hút sự quan tâm là báo cáo về điều trị sinh học cho bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống của BS. Chu Chí Hiếu - Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo báo cáo, việc sử dụng sớm các liệu pháp điều chỉnh cơ chế miễn dịch của bệnh có thể giúp kiểm soát lupus ban đỏ hệ thống tốt hơn. Kết hợp thuốc sinh học với phác đồ tiêu chuẩn được chứng minh giúp giảm nguy cơ tổn thương cơ quan so với chỉ sử dụng điều trị tiêu chuẩn đơn thuần.

Tại hội nghị, GS.BS Sheryl van Nunen cập nhật thông tin về hội chứng Alpha-Gal (AGS) - một dạng dị ứng đặc biệt do vết cắn của ve, đang trở thành vấn đề sức khỏe đáng lo ngại trên toàn cầu. Qua đó, các bác sĩ nhận diện tốt hơn, đồng thời đưa ra chiến lược chẩn đoán và quản lý hiệu quả căn bệnh còn khá mới mẻ này.

Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế về miễn dịch - dị ứng (Ảnh: BTC).

PGS. Đĩnh cho biết, hội nghị khoa học thường niên của Viện Nghiên cứu Miễn dịch Vinmec - VinUni không chỉ là diễn đàn cập nhật tri thức, mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các tổ chức trong và ngoài nước. Qua đó, sự kiện mở ra cơ hội phát triển và ứng dụng các liệu pháp điều trị tiên tiến tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh bệnh lý miễn dịch - dị ứng ngày càng gia tăng.

Sự hiện diện của các chuyên gia hàng đầu thế giới cùng những cập nhật y khoa mới nhất đã góp phần khẳng định vị thế của Viện nghiên cứu Miễn dịch Vinmec - VinUni như một trung tâm nghiên cứu y sinh uy tín trong khu vực.

Đồng thời, đây cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của y học Việt Nam, giúp các bác sĩ trong nước tiếp cận nhanh chóng với những tiến bộ mới nhất, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.