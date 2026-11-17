Tại Phương Đông Asahi, ông N.X.Tịnh và bà N.T.Được đang tiếp tục hành trình trao đi những điều tốt đẹp theo cách riêng của mình.

Hai người thầy, hai hành trình và một tình yêu với nghề giáo

Sinh năm 1933, ông Nguyễn Xuân Tịnh đã có hơn 40 năm gắn bó với sự nghiệp giảng dạy. Từ những giảng đường trong nước đến hành trình công tác xa quê hương, ông đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ cán bộ cho ngành nông nghiệp.

Rời bục giảng, ông vẫn giữ cho mình một tình yêu với tri thức và nghệ thuật. Thơ ca trở thành người bạn đồng hành, nơi ông gửi gắm tình cảm dành cho gia đình, bạn bè và những chiêm nghiệm về cuộc sống.

Gần 60 bài thơ được sáng tác cùng tập thơ riêng mang tên “Tâm tình” là những dấu ấn đẹp trong hành trình sống giàu cảm xúc của người thầy.

Ông Tịnh đọc bài thơ mình tự sáng tác trong sự kiện chào mừng ngày 20/10 (Ảnh: Phương Đông Asahi).

Đến với Phương Đông Asahi, ông Tịnh không chọn cách tận hưởng tuổi già bằng những tháng ngày tĩnh lặng. Ông hào hứng tham gia các hoạt động câu lạc bộ, giao lưu cùng những người bạn đồng niên, trò chuyện, xem bóng đá và chia sẻ niềm yêu thích thơ ca. Ông từng vui vẻ chia sẻ: “Ở tuổi 93, tôi không phải mùa thu lá vàng, tôi vẫn đang ở mùa xuân của đời mình”.

Nụ cười rạng rỡ của ông Tịnh trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ (Ảnh: Phương Đông Asahi).

Với ông, mỗi ngày có thêm một người bạn, một câu chuyện hay một niềm vui nhỏ cũng là một ngày đáng quý. Cách sống ấy đã giúp người thầy 93 tuổi tiếp tục lan tỏa tinh thần ham học hỏi, yêu đời đến cộng đồng cư dân.

Nếu ông Tịnh tìm thấy niềm vui trong những vần thơ và những câu chuyện đời thường thì với bà N.T.Được, ký ức về mái trường, đồng nghiệp và học trò luôn là một phần không thể tách rời.

Từng là giáo viên Lịch sử tại Trường THPT Xuân Đỉnh, bà Được đã trải qua những năm tháng gắn bó với nghề trong điều kiện khó khăn. Có những thời điểm cuộc sống gia đình thiếu thốn, nhưng tình yêu nghề và trách nhiệm với học trò là động lực để bà kiên trì với sự nghiệp đã chọn.

Đến với Phương Đông Asahi, bà Được tiếp tục duy trì tinh thần sống tích cực và sự nhiệt thành vốn có. Bà tham gia các hoạt động câu lạc bộ, chương trình giao lưu, sinh hoạt tập thể và sẵn sàng góp mặt trong những sự kiện chung của cộng đồng cư dân. Sự vui vẻ, cởi mở cùng tinh thần không ngại thử sức với những điều mới mẻ của bà cũng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khích lệ những người bạn đồng niên thêm hào hứng tham gia các hoạt động và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

“Bà Được khiến chúng tôi nhận ra nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc ngừng đóng góp. Dù không còn đứng trên bục giảng, bà vẫn truyền cảm hứng và mang đến những điều tích cực cho mọi người bằng chính vốn sống và sự nhiệt tình của mình”, chị N.T.Hiền - nhân viên chăm sóc chia sẻ.

Bà Được chụp ảnh cùng người chị thân thiết tại Phương Đông Asahi (Ảnh: Phương Đông Asahi).

Một trong những kỷ niệm của bà Được khi đến với Phương Đông Asahi còn là cuộc hội ngộ bất ngờ với những người học trò cũ đang công tác tại BVĐK Phương Đông. Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách mang đến cho người thầy niềm vui và sự xúc động khó tả. Đó cũng là món quà tinh thần ý nghĩa, giúp bà Được càng thêm gắn bó với môi trường sống mới.

Đến với Phương Đông Asahi bà Được có duyên gặp lại các học trò cũ (Ảnh: Phương Đông Asahi).

Tuổi vàng vẫn tiếp tục trao đi những giá trị đẹp

Câu chuyện của ông Tịnh và bà Được không chỉ gợi nhắc về những năm tháng công hiến cho sự nghiệp giáo dục, mà còn cho thấy những giá trị tốt đẹp mà mỗi người tích lũy trong suốt cuộc đời không dừng lại khi rời xa công việc.

Trong một môi trường sống phù hợp, người cao tuổi vẫn có thể tiếp tục phát huy thế mạnh, nuôi dưỡng đam mê và đóng góp những điều ý nghĩa cho cộng đồng.

Ông Tịnh, bà Được cùng các cư dân chụp ảnh dịp Tết 2026 (Ảnh: Phương Đông Asahi).

Đó cũng là điều Phương Đông Asahi luôn hướng tới trong hành trình xây dựng một cộng đồng người cao tuổi tinh hoa: tôn trọng cá tính, sở thích và nhu cầu được giao lưu, thể hiện bản thân của mỗi cư dân. Thông qua các hoạt động câu lạc bộ, chương trình giao lưu và sinh hoạt cộng đồng, mỗi ngày đều có thêm những cơ hội để cư dân khám phá niềm vui mới, duy trì cảm giác gắn kết, vai trò và giá trị của bản thân trong cộng đồng.

Cư dân Phương Đông Asahi trong chuyến tham quan Hoàng Thành Thăng Long (Ảnh: Phương Đông Asahi).

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để tri ân những người đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Hơn cả những lời chúc, sự trân trọng còn nằm ở cách những giá trị mà họ vun đắp tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống.

Tại Phương Đông Asahi, ông Tịnh vẫn miệt mài dệt những vần thơ yêu đời, bà Được vẫn luôn nhiệt tình, hăng hái đón nhận những trải nghiệm mới. Năm tháng có thể đưa người thầy rời xa bục giảng, nhưng không thể làm phai nhạt những giá trị đã được gieo trồng. Ở một mùa xuân khác của cuộc đời, những hạt mầm ấy vẫn tiếp tục nảy nở, trong từng câu chuyện, nụ cười và tình cảm được sẻ chia mỗi ngày.

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