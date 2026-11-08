Ung thư nội mạc tử cung là bệnh lý ác tính xuất phát từ lớp niêm mạc lót bên trong tử cung, cũng là một trong những dạng ung thư tử cung phổ biến nhất.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dù số liệu năm 2024 ghi nhận mức giảm nhẹ so với trước đó, nếu xét trong cả giai đoạn 2012-2022, xu hướng chung vẫn là gia tăng.

Ung thư nội mạc tử cung là một trong những dạng ung thư tử cung phổ biến nhất (Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp).

Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư nội mạc tử cung là chảy máu âm đạo bất thường. Điều này có thể bao gồm thay đổi về độ dài hoặc độ nặng của chu kỳ kinh nguyệt, chảy máu âm đạo hoặc ra máu giữa chu kỳ kinh nguyệt, chảy máu âm đạo sau khi mãn kinh.

Các triệu chứng tiềm ẩn khác của ung thư nội mạc tử cung bao gồm tiết dịch âm đạo có nước hoặc nhuốm máu, đau ở bụng dưới hoặc xương chậu, đau khi quan hệ tình dục.

Trong chẩn đoán, bác sĩ không chỉ xác định khối u lớn đến đâu, đã lan rộng hay chưa mà còn xem xét bản chất và mức độ ác tính của tế bào ung thư. Những đặc điểm này giúp dự đoán khả năng bệnh tiến triển, tái phát và lựa chọn cách điều trị phù hợp.

Tại hội thảo khoa học với chủ đề “Ung thư nội mạc tử cung: Chiến lược xử trí hiện tại và xu hướng tương lai” diễn ra chiều 6/11, do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức, các chuyên gia cập nhật những nhóm đặc điểm sinh học chính của ung thư nội mạc tử cung. Mỗi nhóm có đặc điểm và tiên lượng khác nhau, giúp bác sĩ có thêm căn cứ đánh giá nguy cơ tái phát, cân nhắc phương án điều trị.

Bên cạnh xét nghiệm mô bệnh học, chẩn đoán hình ảnh giúp bác sĩ xác định khối u đã xâm lấn vào thành tử cung hay lan đến hạch bạch huyết. Một số xét nghiệm di truyền cũng giúp phát hiện hội chứng Lynch - tình trạng di truyền làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, trong đó có ung thư nội mạc tử cung.

Tùy đặc điểm khối u và tình trạng người bệnh, chiến lược điều trị ung thư nội mạc tử cung có thể kết hợp phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú Nguyễn Hà Khương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, hệ thống phân giai đoạn ung thư phụ khoa FIGO phiên bản 2023 có nhiều thay đổi, giúp phân loại ung thư nội mạc tử cung chi tiết hơn.

Chẳng hạn, theo hệ thống năm 2009, một số bệnh nhân có khối u còn khu trú trong thân tử cung, xâm lấn dưới 50% lớp cơ tử cung có thể cùng được xếp vào giai đoạn IA, dù đặc điểm mô học và mức độ ác tính của khối u khác nhau.

Với cách phân loại mới, những khác biệt này được xem xét rõ hơn, giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ và có thêm cơ sở lựa chọn hướng điều trị phù hợp.