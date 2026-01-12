Những chiếc áo blouse trắng đặc biệt tại các giải đấu, sân chơi ở TPHCM

Túc trực bên đường biên sân bóng

Ngay trong những tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tham gia tài trợ và đảm bảo công tác y tế cho Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam & Quốc tế 2025, một sự kiện quy mô lớn, quy tụ đông đảo các đội bóng sinh viên trong và ngoài nước.

Với cường độ thi đấu cao, mật độ trận đấu dày và đặc thù va chạm liên tục, nguy cơ chấn thương luôn hiện hữu đối với các cầu thủ trẻ. Trong suốt giải đấu, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện túc trực sát đường biên, theo dõi sát tình trạng thể lực của cầu thủ và sẵn sàng can thiệp ngay khi cần thiết.

Đội y tế túc trực, sẵn sàng tiếp ứng mọi tình huống (Ảnh: BVCC).

Đại diện ê-kíp y tế trực tiếp làm nhiệm vụ tại giải cho biết, việc xử trí chấn thương không chỉ dừng ở sơ cứu tức thời, mà còn cần đánh giá mức độ tổn thương và tư vấn hồi phục, tránh tái phát khi lịch thi đấu khá dày.

Lan tỏa tinh thần thể thao an toàn trong môi trường đại học

Tiếp sau đó, bệnh viện tiếp tục đồng hành và đảm bảo y tế tại Giải Cầu lông mở rộng Trường Đại học Tôn Đức Thắng - sân chơi thể thao học đường thu hút đông đảo sinh viên khu vực TPHCM tham gia.

Với nhịp độ nhanh và việc vận động liên tục, cầu lông dễ khiến người chơi gặp các chấn thương ở cổ tay, cổ chân hay khớp gối nếu khởi động chưa kỹ hoặc vận động quá sức. Trong thời gian diễn ra giải, ê-kíp y tế của bệnh viện túc trực tại nhà thi đấu, kịp thời hỗ trợ khi có sự cố sức khỏe xảy ra.

Các nhân viên y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn xử trí kịp thời các chấn thương như căng cơ, kiệt sức tại giải đấu (Ảnh: BVCC).

Theo BS.CKI Trương Hoài Sơn - người trực tiếp phụ trách công tác y tế của giải - nhiều sinh viên có thể lực tốt nhưng chưa thực sự chú trọng đến khâu khởi động và hồi phục. Không ít bạn chủ quan trong việc phòng ngừa chấn thương.

Bên cạnh nhiệm vụ xử trí khi có sự cố xảy ra, đội ngũ y tế còn chủ động tư vấn, hướng dẫn các bạn cách khởi động, giãn cơ đúng cách để luyện tập và thi đấu an toàn hơn.

Pickleball - Điểm nhấn mới trong chuỗi bảo trợ y tế

Năm 2025, dấu ấn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tại các sân chơi pickleball được thể hiện rõ nét, khi đơn vị tài trợ và đảm bảo công tác y tế cho hàng loạt các giải đấu từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Xe cấp cứu được bố trí sẵn sàng tại các sự kiện (Ảnh: BVCC).

Giải đấu diễn ra vào tháng 11/2025, được ví như “Grand Slam đầu tiên” của Pickleball Việt, quy tụ đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế, với cường độ thi đấu cao và yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn y tế.

Trong suốt thời gian diễn ra giải, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện túc trực tại khu vực thi đấu, sẵn sàng xử trí các tình huống chấn thương khớp vai, cổ tay, đầu gối hoặc các vấn đề sức khỏe phát sinh do thi đấu liên tục.

Song song đó là Giải Pickleball Junior World Championship 2025, một sân chơi dành cho các vận động viên trẻ. Tại đây, công tác y tế không chỉ dừng ở xử trí sự cố phát sinh trong thi đấu, mà còn tập trung vào theo dõi sức khỏe, tư vấn phòng ngừa chấn thương và định hướng vận động phù hợp nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững.

Tại các giải đấu, Bệnh viện Nam Sài Gòn mong muốn bảo vệ sức khỏe người tham gia và góp phần hình thành thói quen vận động an toàn (Ảnh: BVCC).

Tài trợ thể thao gắn với trách nhiệm y tế

Nhìn lại chuỗi sự kiện thể thao trong năm qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn không chỉ đồng tài trợ y tế đơn thuần, mà xác định rõ vai trò của mình tại mỗi sân chơi.

Mỗi hoạt động tài trợ đều đi kèm một nhiệm vụ y tế cụ thể: bảo vệ sức khỏe người tham gia, hạn chế rủi ro chấn thương và góp phần hình thành thói quen vận động an toàn.

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, việc đưa y tế hiện diện ngay tại các sự kiện thể thao không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn là một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ sớm.

Khi người dân được tiếp cận tư vấn y khoa ngay trong quá trình tập luyện và thi đấu, nguy cơ chấn thương và những hệ lụy lâu dài cho sức khỏe sẽ được giảm thiểu.

Bác sĩ Khương (bên phải) tại giải bóng đá giao hữu Khối thi đua 12 ngành y tế TPHCM (Ảnh: BVCC).

“Thể thao chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng an toàn y tế. Việc bảo vệ và hướng dẫn người chơi ngay từ sân đấu giúp hình thành thói quen vận động đúng cách, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững”, bác sĩ Khương chia sẻ.