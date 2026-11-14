Mùa tiệc cuối năm và những cuộc hẹn khó từ chối

Những tháng cuối năm thường là khoảng thời gian bận rộn với loạt cuộc gặp gỡ: từ tiệc cưới bạn bè, liên hoan đồng nghiệp đến những buổi tiếp khách, gặp gỡ đối tác trước thềm năm mới. Với nhiều người, đây không đơn thuần là những cuộc vui mà còn là dịp duy trì các mối quan hệ, kết nối công việc và nhìn lại hành trình một năm đã qua.

Những cuộc gặp gỡ nối tiếp trong mùa tiệc cuối năm (Ảnh: Byesay Nam Dược).

Trong không khí ấy, những lời mời nâng ly đôi khi trở thành một phần khó tránh khỏi trên bàn tiệc. Nhưng sau mỗi cuộc vui, nhịp sống thường ngày vẫn tiếp diễn: sáng hôm sau vẫn có những cuộc họp, công việc cần giải quyết và trách nhiệm với gia đình. Cảm giác mệt mỏi, uể oải hay thiếu tập trung sau khi uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt.

Không chỉ là những bất tiện trước mắt, tác động của rượu bia đối với sức khỏe lâu dài, đặc biệt là gan, cũng là điều cần lưu tâm khi các buổi tiệc nối tiếp nhau vào dịp cuối năm.

3 cách hỗ trợ giải rượu trong mùa tiệc cuối năm

Mùa tiệc tùng cuối năm với những buổi tất niên, liên hoan và gặp gỡ bạn bè khiến việc sử dụng rượu bia trở nên khó tránh khỏi. Để hạn chế cảm giác mệt mỏi, khó chịu sau mỗi cuộc vui, bạn có thể áp dụng một số cách đơn giản sau:

Uống đủ nước: Rượu bia có thể khiến cơ thể mất nước, gây khô miệng, đau đầu và mệt mỏi. Vì vậy, hãy chủ động bổ sung nước trước, trong và sau khi uống rượu bia để giúp cơ thể duy trì lượng nước cần thiết.

Không uống rượu bia khi bụng đói: Ăn trước khi nhập tiệc, đặc biệt là các thực phẩm giàu tinh bột, chất đạm và chất béo lành mạnh, có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu cồn, hạn chế tình trạng say quá nhanh và giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Sử dụng sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe: Bên cạnh việc ăn uống hợp lý, người thường xuyên tham gia các buổi tiệc có thể cân nhắc sử dụng sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe trước và sau khi uống rượu bia. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Byesay Nam Dược với các thành phần chè dây, cà gai leo và cao đặc atiso có công dụng hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia đến gan.

Chủ động chăm sóc sức khỏe trong mùa tiệc cuối năm (Ảnh: Byesay Nam Dược)

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý không có cách nào giúp cơ thể đào thải cồn ngay lập tức. Việc bổ sung nước, ăn uống hợp lý hay sử dụng sản phẩm hỗ trợ đều không thay thế được việc kiểm soát lượng rượu bia tiêu thụ.

Giữa những cuộc vui nối tiếp, biết uống có chừng mực, chăm sóc cơ thể đúng cách và không lái xe sau khi uống rượu bia chính là cách để tận hưởng mùa lễ hội cuối năm trọn vẹn, an toàn và có trách nhiệm.

Byesay Nam Dược - thêm lựa chọn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe mùa tiệc cuối năm

Trong bối cảnh đó, TPBVSK Byesay Nam Dược mang đến thêm lựa chọn hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia đến gan, với công thức kết hợp ba dược liệu gồm cà gai leo, cao đặc atiso và chè dây.

Cà gai leo là dược liệu quen thuộc trong các nghiên cứu về sức khỏe gan; atiso chứa những hợp chất tự nhiên như cynarin và flavonoid; còn chè dây được biết đến với nhóm flavonoid. Thay vì chỉ tập trung vào từng thành phần riêng lẻ, công thức Byesay Nam Dược kết hợp cả ba dược liệu, với công dụng sản phẩm đã công bố là hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia đến gan.

TPBVSK Byesay Nam Dược kết hợp cà gai leo, cao đặc atiso và chè dây (Ảnh: Byesay Nam Dược).

Sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Nam Dược - doanh nghiệp nằm trong “Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam” uy tín năm 2025 do Vietnam Report công bố. Bên cạnh việc chú trọng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ dược liệu, Nam Dược còn đầu tư vào hệ thống sản xuất và kiểm soát chất lượng. Nhà máy Nam Dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn HACCP, ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO 14000:2015 về quản lý môi trường.

Bên cạnh công thức thảo dược, Byesay Nam Dược có dạng viên nang và dạng túi uống nhỏ gọn, thuận tiện mang theo khi đi làm, công tác hay tham dự những buổi tiệc cuối năm. Sử dụng đúng hướng dẫn trên nhãn, sản phẩm thêm một lựa chọn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong nhịp sống bận rộn.

Dù vậy, TPBVSK không loại bỏ tác hại của rượu bia hoặc thay thế việc hạn chế đồ uống có cồn. Uống có trách nhiệm và không lái xe sau khi uống rượu bia vẫn là những nguyên tắc cần được ưu tiên.