Những bệnh hiếm ở xương dễ bị bỏ sót sau các cơn đau kéo dài

Những căn bệnh hiếm âm thầm bào mòn hệ xương

Đau xương khớp là triệu chứng rất phổ biến, dễ khiến nhiều người liên tưởng đến thoái hóa, loãng xương hoặc ảnh hưởng của tuổi tác.

Nhưng theo các bác sĩ, trong một số trường hợp, những biểu hiện tưởng như quen thuộc ấy lại có thể là tín hiệu của các bệnh hiếm gặp liên quan đến xương và cột sống, âm thầm tiến triển trong thời gian dài rồi để lại hậu quả nặng nề nếu chẩn đoán muộn.

Một trong những nhóm bệnh cần đặc biệt lưu ý là nhiễm trùng cột sống, nhất là ở vùng cột sống cổ.

Theo Medical, đây là tình trạng hiếm, chỉ chiếm khoảng 2% đến 7% trong tổng số các ca nhiễm trùng cơ xương khớp. Bệnh có thể xuất phát từ chấn thương, biến chứng sau phẫu thuật hoặc lây lan qua đường máu.

Điều nguy hiểm là quá trình viêm, áp xe có thể phá hủy thân đốt sống và đĩa đệm, gây co kéo, biến dạng cột sống, chèn ép tủy sống và rễ thần kinh, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động của người bệnh.

Không chỉ có các bệnh lý nhiễm trùng hiếm gặp, nhóm rối loạn chuyển hóa xương cũng là vấn đề rất dễ bị bỏ qua. Theo thông tin từ chuyên gia cơ xương khớp, nhuyễn xương là tình trạng xương mềm và yếu đi do rối loạn quá trình chuyển hóa của xương, khiến xương trở nên giòn, dễ gãy.

Điều đáng nói là bệnh hiếm này lại dễ bị nhầm với loãng xương thông thường, thoát vị đĩa đệm hay các bệnh cơ xương khớp phổ biến khác. Y văn thế giới hiện chỉ ghi nhận dưới 1.000 ca, cho thấy mức độ hiếm gặp nhưng cũng đồng thời phản ánh thách thức lớn trong nhận diện bệnh.

Điểm chung của nhiều bệnh hiếm ảnh hưởng đến xương là biểu hiện ban đầu thường không đặc hiệu.

Người bệnh có thể chỉ thấy đau âm ỉ ở xương, khớp, cơ; đau tăng dần theo thời gian; vận động khó khăn hơn trước; thậm chí xuất hiện gãy xương ở nhiều vị trí dù không có chấn thương rõ ràng.

Chính sự mơ hồ của triệu chứng khiến bệnh dễ bị bỏ sót, trong khi nếu để kéo dài, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ biến dạng khớp, suy giảm vận động hoặc tàn phế.

Không chủ quan với tình trạng đau nhức xương

Theo ThS.BSNT Nguyễn Thị Vân, Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, khó khăn lớn nhất của các bệnh hiếm về xương là hành trình chẩn đoán thường kéo dài vì triệu chứng dễ lẫn với các bệnh cơ xương khớp thường gặp.

Để xác định đúng nguyên nhân, bác sĩ không thể chỉ dựa vào triệu chứng đau đơn thuần mà phải đánh giá toàn diện nhiều yếu tố như tiền sử gia đình, quá trình phát triển xương, nghề nghiệp, khả năng tiếp xúc với hóa chất, chế độ ăn uống, hấp thu dinh dưỡng, cũng như các rối loạn nội tiết và chuyển hóa liên quan.

Việc truy tìm căn nguyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi chỉ khi điều trị đúng đích mới có thể ngăn chặn tốc độ suy yếu của xương, hạn chế gãy xương, biến dạng khớp và mất vận động lâu dài.

Trong khi đó, ở nhóm bệnh lý cột sống, PGS.TS.BS Hà Kim Trung, chuyên gia phẫu thuật cột sống, Phó giám đốc Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, cho thấy những dấu hiệu như đau cổ kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, hạn chế xoay hoặc ngửa cổ không nên chỉ được xem là biểu hiện mỏi cơ hay thoái hóa thông thường, đặc biệt khi triệu chứng ngày càng nặng lên.

Khi tổn thương cấu trúc đã hình thành, ổ viêm lan rộng hoặc xuất hiện chèn ép thần kinh, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng vận động là rất lớn. Vì vậy, phát hiện sớm nguyên nhân không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn mà còn có ý nghĩa trong việc bảo tồn chức năng của hệ vận động.

Các bác sĩ cho rằng người dân không nên mặc định mọi cơn đau xương khớp đều là hệ quả của tuổi tác hay làm việc nặng.

Nếu cơn đau kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, đau tăng dần, kèm theo yếu cơ, đi lại khó khăn, hạn chế vận động rõ rệt, gãy xương bất thường hoặc các triệu chứng thần kinh như tê bì, người bệnh nên đi khám tại các chuyên khoa cơ xương khớp, nội tiết hoặc cột sống để được đánh giá đầy đủ.

Trong nhiều trường hợp, sự chậm trễ không chỉ khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn mà còn làm mất đi cơ hội phục hồi tốt nhất cho người bệnh.