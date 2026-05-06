Nhóm máu tiết lộ gì về nguy cơ ung thư, tim mạch?

Và liệu có nhóm máu nào tốt hơn các nhóm khác? Câu trả lời là: Không có nhóm máu nào là tốt nhất. Nhưng mỗi nhóm máu A, B, AB và O đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Nhóm máu A

Theo The New York Post, nhóm máu A, chiếm khoảng 36% ở người Mỹ, có thể giúp bạn ít bị nhiễm virus noro (dẫn đến bệnh viêm dạ dày cấp tính). Nó cũng có thể khiến bạn ít thu hút muỗi hơn.

Nhưng cũng có một số nhược điểm. Nhóm máu A có liên quan đến mức cholesterol “xấu” cao hơn, có thể làm tăng nguy cơ đau tim và các vấn đề tim mạch khác.

Những người thuộc nhóm máu này cũng có nhiều khả năng bị đột quỵ thiếu máu cục bộ sớm, do tắc nghẽn dòng máu lên não và có thể khó chống chọi với Covid-19 hơn.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có nhóm máu A cũng có nguy cơ mắc ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy cao hơn.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy những người có nhóm máu A thường có mức cortisol cao hơn, khiến họ dễ bị căng thẳng.

Nhóm máu B

Ngược lại, những người nhóm máu B có nguy cơ mắc sỏi thận thấp hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhóm máu B có thể đóng vai trò như một hệ thống phòng thủ tự nhiên chống lại các mầm bệnh như đậu mùa và sốt rét.

Những người thuộc nhóm máu này có nguy cơ mắc ung thư dạ dày và bàng quang thấp hơn đáng kể. Đồng thời, môi trường trong cơ thể họ cũng được cho là kém thuận lợi hơn đối với vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây loét dạ dày.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy những người có nhóm máu B có thể dễ mắc một số bệnh nhiễm trùng như lao và tả. Nhóm máu này cũng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư tuyến tụy cao hơn.

Ngoài ra, người nhóm máu B cũng có tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 và cao huyết áp cao hơn, mặc dù mối liên hệ này vẫn đang được nghiên cứu.

Nhóm máu AB

Cần truyền máu? Bạn may mắn nếu thuộc nhóm máu AB+, là người nhận máu phổ biến. Bạn có thể an toàn nhận bất kỳ loại máu nào.

Thêm vào đó, máu AB được gọi là "vàng lỏng" tại các trung tâm chấn thương vì là người hiến huyết tương phổ biến, thường được truyền cho bệnh nhân chấn thương, bỏng và sốc để giúp tăng thể tích máu.

Mặt khác, nhóm máu AB có liên quan đến tình trạng viêm nhiễm, có thể ảnh hưởng xấu đến mạch máu.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), nhóm máu A, B và AB có nguy cơ đông máu nguy hiểm và đau tim do bệnh động mạch vành cao hơn so với nhóm máu O. Những người có nhóm máu AB dường như có nguy cơ cao nhất.

Nhóm máu AB cũng có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn.

Về chức năng nhận thức, một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên tạp chí Neurology cho thấy những người có nhóm máu AB có nguy cơ mắc các vấn đề về trí nhớ và tư duy dẫn đến chứng mất trí nhớ cao hơn 82% so với các nhóm máu khác. Các chuyên gia tin rằng nguy cơ cao này có liên quan đến nồng độ yếu tố đông máu VIII cao hơn, một loại protein đông máu.

Nhóm máu O

Nhóm máu O là nhóm máu cho phổ quát, có nghĩa là nhóm máu này có thể được truyền cho bất kỳ ai.

Theo AHA, những người có nhóm máu O có nguy cơ bị đau tim và cục máu đông ở chân và phổi thấp nhất.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người nhóm máu O có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 12% so với các nhóm máu khác.

Những người có nhóm máu này cũng ít có khả năng mắc Covid-19 hoặc gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Lý do là những người nhóm máu O thường ít gặp các vấn đề về đông máu, vốn có liên quan đến mức độ nghiêm trọng của Covid-19.

Tuy nhiên, họ dễ mắc bệnh do virus noro hơn. Họ cũng có tỷ lệ loét dạ dày tá tràng cao hơn và có thể dễ bị chảy máu quá nhiều sau chấn thương hoặc phẫu thuật.

Ngoài ra còn có một số vấn đề về khả năng sinh sản. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ nhóm máu O có thể khó thụ thai do số lượng trứng ít hơn và chất lượng trứng kém hơn, đồng thời có nhiều khả năng bị tăng huyết áp do thai kỳ và có nguy cơ xuất huyết sau sinh cao hơn.