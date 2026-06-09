Nhìn một vật thành hai hình, người đàn ông phát hiện khối u lớn ở xương hàm

Nam bệnh nhân N.M.N. (35 tuổi, trú tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) xuất hiện tình trạng song thị (nhìn một vật thành hai hình) kèm theo cảm giác đau tức vùng mũi, má bên trái.

Lo lắng trước các triệu chứng bất thường, anh N. đã đến khám tại một bệnh viện ở phường Bạc Liêu. Tại đây, anh được chỉ định chụp MRI, kết quả chẩn đoán cho thấy có khối u nang xương hàm trên bên trái kích thước khoảng 4x5cm.

Hình ảnh khối u nang xương hàm của anh N. được đánh giá có kích thước khá lớn hiếm gặp (Ảnh: BV cung cấp).

Theo bác sĩ, khối u của anh N. phát triển âm thầm trong thời gian dài, gây chèn ép, làm biến dạng các cấu trúc lân cận, đẩy lệch vách ngăn mũi, biến dạng thành trong xoang hàm trái.

"Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng đau tức vùng mặt và rối loạn thị giác của bệnh nhân", bệnh viện thông tin.

Ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật bóc tách và lấy trọn khối u nang cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bảo tồn tốt các cấu trúc giải phẫu xung quanh và loại bỏ hoàn toàn tổn thương.

Hiện sức khỏe anh N. ổn định, tiếp tục được theo dõi và chỉ định tái khám định kỳ để đánh giá quá trình hồi phục.

BSCKI Nguyễn Thị Thanh Diễn, chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện, khuyến cáo những triệu chứng như nghẹt mũi kéo dài, đau tức vùng mặt, biến dạng vùng mũi xoang hoặc các rối loạn thị giác bất thường cần được thăm khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Theo bác sĩ, việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp người bệnh hạn chế biến chứng nguy hiểm, mà còn nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt đối với các bệnh lý hiếm gặp và tiến triển âm thầm như u nang xương hàm trên.