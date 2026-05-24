Nhiều trẻ bị dị tật vùng kín, phát hiện muộn có thể ảnh hưởng sinh sản

Theo TS.BS Hồng Quý Quân, Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức, các bệnh lý sinh dục - tiết niệu chiếm phần lớn các bệnh dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Các bệnh như lún dương vật, hẹp bao quy đầu, ẩn tinh hoàn, thoát vị bẹn, lỗ đái thấp… chiếm 3-5% trong tổng số dị tật ở trẻ em.

Mỗi năm, khoa thực hiện khoảng 2.500 ca phẫu thuật, trong số đó dị tật sinh dục tiết niệu chiếm khoảng 2.000 ca.

Đáng nói, nhiều trẻ vẫn được phát hiện muộn, dẫn đến chậm trễ can thiệp, không chỉ tác động đến tâm lý mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này.

TS.BS Hồng Quý Quân, Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức thăm khám cho một bệnh nhi (Ảnh: Oanh Oanh).

Theo TS Quân, các bệnh lý này thường chưa được phát hiện sớm, vì triệu chứng không rõ ràng. Hơn nữa, do bất thường nằm ở vùng kín nên nhiều trẻ lớn có tâm lý e ngại, không kể cho bố mẹ.

"Có trẻ lớn bị giãn tĩnh mạch tinh, đau tức vùng bìu không chịu được mới kể cho bố mẹ. Nhiều trẻ đi khám giãn tĩnh mạch tinh đã ở độ 3, phải phẫu thuật. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm hơn, hoàn toàn có thể điều trị nội khoa", TS Quân thông tin.

Giãn tĩnh mạch tinh thường khởi phát ở tuổi tiền dậy thì, 10-12 tuổi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp xảy ra ở lứa tuổi nhỏ hơn.

Biểu hiện của căn bệnh này là bé trai thấy đau tức ở bìu, nhất là khi trẻ phải đứng lâu; trẻ hay chơi thể thao, chạy nhảy nhiều. Khi thăm khám vùng bìu, bác sĩ có thể sờ, nhìn thấy tĩnh mạch giãn như búi giun.

Hay như bệnh lún dương vật, nhiều trẻ lớn chưa được phát hiện để can thiệp, dẫn đến tâm lý trẻ bị ảnh hưởng, nhiều trẻ ngại giao tiếp, ngại chơi với các bạn.

Còn với ẩn tinh hoàn, là bệnh gặp khá phổ biến, nhưng nhiều cha mẹ sợ con phải mổ, hy vọng trẻ lớn lên tinh hoàn tự về đúng chỗ. Theo chuyên gia, điều này gây nhiều rủi ro, thậm chí nguy cơ vô sinh sau này.

Chuyên gia này cho biết, đây là bệnh lý các bậc cha mẹ cần rất quan tâm, bởi việc phát hiện muộn có thể dẫn đến vấn đề sinh sản khi trưởng thành.

Khi tinh hoàn không ở đúng vị trí lâu ngày dẫn đến teo, giảm chất lượng tinh hoàn, ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản sau này. Theo nghiên cứu, ở trẻ sinh non hoặc trường hợp tinh hoàn nằm gần bìu, tinh hoàn có thể tiếp tục di chuyển xuống trong năm đầu đời.

Tuy nhiên, sau một năm khi tinh hoàn không về đúng vị trí, cần can thiệp khi trẻ 1-2 tuổi, tuyệt đối không có tâm lý chờ đợi thêm, bởi để quá muộn, tinh hoàn có thể bị ảnh hưởng, suy giảm chức năng.

Trong sự kiện khám phát hiện sớm dị tật sinh dục - tiết niệu diễn ra ngày 30/5 do Bệnh viện Việt Đức tổ chức, trẻ sẽ được các chuyên gia Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh trực tiếp thăm khám, tư vấn và siêu âm miễn phí nhằm phát hiện các bệnh lý như: hẹp bao quy đầu, lún dương vật, lỗ đái thấp, rò niệu đạo, cong vẹo dương vật, dương vật nhỏ, thoát vị bẹn, ẩn tinh hoàn, giãn tĩnh mạch tinh…

Các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu: thận ứ nước, giãn thận, giãn niệu quản, trào ngược bàng quang niệu quản…

Theo TS Quân, với các dị tật vùng sinh dục - tiết niệu như trên, đa phần có thể phát hiện khi nhìn, khám lâm sàng, siêu âm. Đây là các phương pháp đơn giản, chi phí rẻ, dễ thực hiện để phát hiện bất thường.

Cha mẹ cũng có thể chủ động quan sát. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa con đi khám sớm để được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ gây biến chứng.