Nhiều thuốc mới trong điều trị ung thư

Chia sẻ bên lề Hội thảo “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập - Best of ASCO 2026”, vừa diễn ra tại Hà Nội, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, đến nay, trình độ, chất lượng điều trị các bệnh ung thư, bác sĩ Việt Nam đều cập nhật được các phác đồ trên thế giới.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K (Ảnh: Trần Hà).

"Tuy nhiên, ứng dụng như thế nào cho bệnh nhân Việt Nam thì phải cân nhắc. Tại sao chúng tôi phải xây dựng hướng dẫn điều trị phiên bản tiếng Việt từ phác đồ do Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN) công bố?

Vì trong các phác đồ mới này cập nhật rất nhiều loại thuốc mới, đắt tiền. Nếu áp dụng vào Việt Nam, phác đồ này chỉ phù hợp với người có điều kiện chi trả. Vì vậy, khi xây dựng phác đồ điều trị cho người Việt, chúng tôi phải lựa chọn những gì chung nhất, những loại thuốc có khả năng tiếp cận cao nhất", GS Quảng nói.

Như trong phác đồ mới điều trị ung thư tụy trên thế giới cập nhật loại thuốc mới. Trước đây, bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn muộn thường sống được 2-3 tháng, với loại thuốc mới, thời gian sống có thể tăng 2-3 lần. Đây là tiến bộ rất lớn, nhưng chi phí đắt đỏ không dễ tiếp cận.

Ngoài ra, các phác đồ điều trị các loại ung thư khác như ung thư tiết niệu, ung thư phổi... đều có thuốc mới nhưng chi phí đắt đỏ.

"Với chi phí này, người Việt Nam rất khó tiếp cận. Cái khó là với chi phí thuốc mới, giá là do nhà sản xuất. Chúng tôi luôn mong mỏi Nhà nước có thể đàm phán giá để người bệnh có thể tiếp cận thuốc mới", chuyên gia nói.

Ông cho biết thêm, trong dự thảo mới đây Bộ Y tế đề xuất đưa nhiều thuốc ung thư mới vào danh mục được Bảo hiểm y tế chi trả.

"Nếu được đưa vào để quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán được là rất phù hợp, người bệnh giảm chi phí chi trả. Tôi xem dự thảo, mức chi trả thấp nhất 30%, cao nhất 70% với các thuốc đích và miễn dịch, nếu được đưa vào, thêm nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận điều trị", GS Quảng nói.

GS Quảng cho biết, Bệnh viện K chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN), công bố thêm 3 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh ung thư của NCCN phiên bản Việt hóa, hướng tới hoàn thành 10 bệnh ung thư phổ biến của Việt Nam trong năm 2027.

"Các hướng dẫn được điều chỉnh có tính đến nguồn lực và điều kiện thực hành tại Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu chuyên môn quan trọng dành cho các bác sĩ ung bướu trên toàn quốc, hỗ trợ bác sĩ đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung thư”, GS.TS Quảng nói.

Bệnh nhân ung thư khám ở tuyến Trung ương giảm tốc độ tăng

GS Quảng cho biết, trước đây, số bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện K năm sau cao hơn năm trước 20%. Tuy nhiên, năm vừa qua, số bệnh nhân chỉ tăng 5%.

Điều này cho thấy vai trò chỉ đạo tuyến rất quan trọng, Bệnh viện K luôn mở rộng mạng lưới, chỉ đạo tuyến cho các cơ sở tuyến dưới, để người bệnh có thể tiếp cận điều trị ung thư ngay tại địa phương.

Một trong những khó khăn lớn của lĩnh vực ung thư hiện nay ở nước ta là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt tại các địa phương.

Theo ông, điều trị ung thư đòi hỏi đội ngũ nhân lực đa mô thức, phối hợp giữa các chuyên ngành như xạ trị, phẫu thuật, hóa chất, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh... mới có thể bảo đảm tính chuyên sâu.

Bác sĩ Bệnh viện K thực hiện ca mổ robot điều trị ung thư (Ảnh: Trần Hà).

Tuy nhiên, không phải cơ sở y tế nào cũng có đủ nhân lực để triển khai đồng bộ các lĩnh vực này. Trong điều kiện đó, hội chẩn trực tuyến được xem là giải pháp hỗ trợ chuyên môn quan trọng, nhất là trong chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh. Dù vậy, hiệu quả hội chẩn vẫn phụ thuộc rất lớn vào năng lực của bác sĩ tuyến dưới.

Mỗi năm, Bệnh viện K đào tạo khoảng 200 người gồm nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú, cao học, chuyên khoa... Bệnh viện K cũng cử cán bộ đến các địa phương hỗ trợ, phối hợp ghi nhận tình trạng bệnh nhân ung thư tại các tỉnh, sau đó mới đánh giá bức tranh toàn thể về tỉ lệ mắc ung thư, lứa tuổi, loại bệnh...

"Chúng tôi đã triển khai được 2 năm, 3-4 năm mới có thể tổng kết", ông nói.

GS Quảng cho biết, Bệnh viện K tiếp tục cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, điều trị ung thư, mở rộng mạng lưới bác sĩ ung bướu tại các địa phương.

"Sau hội thảo, rất nhiều chuyên gia quốc tế ở lại Việt Nam thêm 1 tuần để tiếp tục trao đổi về các cập nhật, ứng dụng trong thực tiễn, hướng dẫn bác sĩ Việt mổ các kỹ thuật mới", GS Quảng nói.

Đặc biệt, với những ca bệnh khó, các bác sĩ Việt có thể hội chẩn online với các chuyên gia quốc tế.

Ngoài ra, Bệnh viện K cũng tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước chia sẻ kết quả nghiên cứu của Việt Nam với các đồng nghiệp quốc tế, hướng tới mục tiêu cao nhất là không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung thư.

Thời gian qua, có gần 40 bác sĩ từ các nước Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia... đến Bệnh viện K trao đổi và học tập kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường miệng.