Nhiều người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo được bác sĩ Việt Nam cứu mạng

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) đã tiến hành phẫu thuật, cứu một bệnh nhân ngoại quốc mắc ung thư nguy hiểm.

Bác sĩ Indonesia giới thiệu người bệnh sang Việt Nam điều trị

Người bệnh có quốc tịch Indonesia (67 tuổi), xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng và gần như không thể ăn uống trong nhiều ngày. Sau khi thăm khám tại cơ sở y tế trong nước, người bệnh được chẩn đoán ung thư đại tràng kèm biến chứng tắc ruột, cần phẫu thuật sớm.

Đáng chú ý, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Indonesia từng đến BV ĐHYD học tập, đồng thời từng điều trị ung thư đại trực tràng tại đây và có kết quả tốt. Từ trải nghiệm chuyên môn và sự tin tưởng vào chất lượng điều trị, bác sĩ đã giới thiệu người bệnh sang Việt Nam tìm cơ hội sống.

Tại BV ĐHYD, người bệnh được thăm khám và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy khối u ở đại tràng gây tắc ruột, làm cản trở hoàn toàn sự lưu thông của đường tiêu hóa.

PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Thịnh cho biết, tắc ruột là một biến chứng nguy hiểm của ung thư đại tràng. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nặng như hoại tử ruột, nhiễm trùng ổ bụng, suy kiệt, thậm chí đe dọa tính mạng.

Một ca phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: BV).

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật theo kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng (CME). Phương pháp hiện đại này giúp cắt trọn khối u cùng phần mạc treo tương ứng và nạo hạch đầy đủ, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tái lập lưu thông tiêu hóa bằng máy khâu nối tự động, giúp người bệnh không phải mở hậu môn nhân tạo. Song song đó, bệnh viện cũng áp dụng chương trình phục hồi sớm sau mổ (ERAS) nhằm giảm đau, hỗ trợ vận động sớm và rút ngắn thời gian hồi phục.

Vật lý trị liệu sau mổ cũng được triển khai để cải thiện chức năng hô hấp, tiêu hóa và hạn chế nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Hậu phẫu, tình trạng tắc ruột của bệnh nhân được giải quyết hoàn toàn, có thể ăn uống trở lại và chức năng tiêu hóa dần ổn định. Người bệnh được chẩn đoán ung thư đại tràng lên (phần bên phải khung đại tràng) giai đoạn II kèm biến chứng tắc ruột.

Với phẫu thuật triệt căn đúng nguyên tắc và điều trị hỗ trợ phù hợp sau mổ, tiên lượng sống còn sau 5 năm ở trường hợp này tương đối khả quan.

Bác sĩ khám và theo dõi tình trạng phục hồi cho người bệnh (Ảnh: BV).

Cứu nhiều người nước ngoài nguy kịch khi đi du lịch, làm việc

Ông S. (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có tiền sử hút thuốc lá điện tử nhiều năm và thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong chuyến đi du lịch cùng nhóm bạn tại Việt Nam gần đây, chỉ khoảng 10 phút sau khi di chuyển, ông đột ngột xuất hiện triệu chứng đau tức ngực, mệt nhiều và đứng không vững.

Khi được đưa vào bệnh viện ở TPHCM cấp cứu, người đàn ông đã diễn tiến ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc trợ tim và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng can thiệp mạch vành.

Kết quả chụp chiếu ghi nhận bệnh nhân bị hẹp nặng hai nhánh mạch máu lớn. Các bác sĩ khoa Can thiệp tim mạch đã tiến hành đặt 2 stent để tái thông mạch máu. Sau can thiệp, dòng máu nuôi tim được khôi phục, bệnh nhân dần ổn định. Hiện tại, ông đã có thể sinh hoạt bình thường.

Trước đó vài ngày, ông T. (quốc tịch Trung Quốc) đang công tác tại tỉnh Tây Ninh xuất hiện tình trạng chóng mặt, vã mồ hôi và choáng váng vào buổi sáng. Bệnh nhân được đưa vào cơ sở y tế gần nơi làm việc và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, sau đó tiếp tục chuyển đến TPHCM để điều trị chuyên sâu.

Kết quả chụp mạch vành của bệnh nhân cũng cho thấy tình trạng hẹp nghiêm trọng mạch máu nuôi tim, có chỉ định đặt stent mạch vành khẩn cấp. Nhờ được bác sĩ Việt Nam can thiệp hiệu quả, chỉ sau 3 ngày ông đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ can thiệp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim (Ảnh: BV).

Theo BS.CKI Phan Văn Học, khoa Can thiệp tim mạch, cả hai bệnh nhân trên đều có các yếu tố nguy cơ điển hình (tăng huyết áp và hút thuốc lá), và đều may mắn được phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện trong "giờ vàng".

Nhờ quy trình cấp cứu nhanh chóng, phối hợp đồng bộ giữa hồi sức và can thiệp tim mạch, các bệnh nhân được tái thông mạch vành thành công, giảm tối đa nguy cơ biến chứng nặng nề.

Bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra đột ngột, ngay cả khi đang sinh hoạt hoặc du lịch. Những người có yếu tố nguy cơ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt.... Việc nhận biết sớm và đưa đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định giúp cứu sống người bệnh.

Bên cạnh đó, người dân (đặc biệt ở độ tuổi 45-50 trở lên) nếu có yếu tố nguy cơ cũng nên tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ. Những dấu hiệu như thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng kéo dài, đi tiêu ra máu, táo bón kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần được thăm khám sớm.