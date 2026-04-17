Nhiều người da nổi kín sẩn đỏ, ngứa ngáy vì bọ chét

Nhiều trường hợp đến khám chung đặc điểm

Ngày 17/4, TS.BSCKII Quách Thị Hà Giang, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, những ngày qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bị sẩn ngứa do bọ chét đến khám.

Các bệnh nhân đến khám ở mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh niên đến người trưởng thành. Bệnh nhân có đặc điểm chung là xuất hiện nhiều thương tổn là các dát, sởn đỏ kích thước 1-2mm, gờ cao hơn mặt da, đỉnh chóp sẩn có mụn nước nhỏ.

Như trường hợp nam thanh niên 20 tuổi đến khám trong tình trạng vùng bụng, chân chi chít các thương tổn sẩn đỏ, sẩn có mụn nước, ngứa nhiều ở tay, chân. Bệnh nhân tắm lá, đắp lá, thương tổn không giảm, xuất hiện thêm thương tổn mới, một số thương tổn có bọng nước trên nền sẩn đỏ.

Cẳng chân của nam thanh niên 20 tuổi bị viêm da do bọ chét (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Hay trường hợp nữ bệnh nhân 50 tuổi, suốt 2 tuần bệnh nhân bị nổi các sẩn đỏ, sẩn có mụn nước ở bề mặt, số lượng thương tổn tăng dần, ngứa nhiều ở cẳng tay, chân và rải rác vùng thắt lưng bụng.

Khai thác tiền sử bệnh nhân cho biết nhà có nuôi 2 con chó. Khi xuất hiện biểu hiện sẩn đỏ, ngứa, bệnh nhân tự ra hiệu thuốc mua thuốc bôi không rõ loại, thương tổn không giảm, ngứa nhiều, thêm thương tổn da mới.

Một trường hợp khác, là bệnh nhi 7 tuổi. Một tuần trước thời điểm đến viện khám, em có nhiều thương tổn sẩn đỏ, sẩn có mụn nước nhiều ở tay chân, mông, rải rác ở thân mình. Gia đình tự bôi thuốc, thương tổn có giảm ngứa, nhưng thương tổn mới vẫn xuất hiện. Nhà bệnh nhi cũng nuôi chó mèo.

Tìm ra thủ phạm là bọ chét

TS Giang cho biết, một số bệnh nhân kể, họ đã quan sát được con bọ chét có kích thước rất nhỏ, màu đen hoặc hơi nâu đỏ, không có cánh, có khả năng nhảy rất nhanh ở trên da và môi trường xung quanh như sàn nhà, ga giường, thảm và ở vật nuôi.

"Tuy nhiên, đa số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không nhận biết được căn nguyên gây bệnh, không loại trừ được căn nguyên khiến bệnh không khỏi. Người bệnh cũng tự điều trị bằng các loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc áp dụng phương pháp dân gian không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da khu trú hoặc lan tỏa, khiến tình trạng bệnh trở nên phức tạp hơn", TS Giang cho biết.

Hình ảnh bọ chét (Ảnh: Getty).

Bọ chét là loài ký sinh trùng không cánh. Vòng đời của bọ chét khoảng 20-35 ngày, phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường.

Bọ chét phát triển trong điều kiện nóng ẩm. Nếu gặp điều kiện không thuận lợi, khi nhiệt độ đột ngột hạ thấp thì bọ chét ngừng phát triển và tồn tại kéo dài vài tháng đến một năm. Ở môi trường trong nhà bọ chét sinh sản quanh năm; ngoài trời chỉ phát triển vào những tháng ấm.

Ở miền Bắc nước ta thì bọ chét phát triển nhiều khi thời tiết chuyển từ mùa đông sang mùa xuân hè.

Thương tổn do bọ chét gây ra thường gặp ở các vùng da hở như tay, chân, đôi khi có thể lan rộng ra toàn thân ở những trường hợp nặng. Người mắc bệnh thường cảm thấy rất ngứa, châm chích.

Theo TS Giang, viêm da sẩn ngứa do bọ chét hoàn toàn có thể điều trị ổn định nếu được phát hiện sớm và loại trừ triệt để căn nguyên. Điều trị chỉ có hiệu quả bền vững khi kết hợp giữa chăm sóc y tế đúng cách và kiểm soát bọ chét trong môi trường sống.

Vì thế, người dân khi xuất hiện một trong các triệu chứng ngứa nhiều, nổi sẩn đỏ, sẩn có mụn nước, bọng nước, đặc biệt ở tay, chân, vùng da hở và bệnh có xu hướng kéo dài, xuất hiện thương tổn mới… nên đến cơ sở y tế hoặc chuyên khoa da liễu để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc corticoid kéo dài, hoặc tắm lá, đắp lá khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc điều trị sai có thể làm bệnh kéo dài, lan rộng, tăng nguy cơ nhiễm trùng da, để lại sẹo hoặc thâm da.

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, người dân cần chú ý hơn đến vệ sinh môi trường sống và chăm sóc vật nuôi.