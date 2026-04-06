Nhiều người biết nguy cơ đột quỵ nhưng vẫn không đo huyết áp

Không còn là câu chuyện của người lớn tuổi, những năm gần đây, các ca đột quỵ ở người trẻ trong độ tuổi 30-40 xuất hiện ngày càng nhiều. Điều đáng nói, phần lớn các trường hợp này không có dấu hiệu rõ ràng trước đó, khiến nhiều người rơi vào tâm lý chủ quan.

Áp lực công việc, deadline (thời hạn hoàn thành), ăn uống thiếu kiểm soát và căng thẳng kéo dài khiến nguy cơ tim mạch tích lũy sớm ở người trẻ, nhưng nhận thức và hành vi phòng ngừa vẫn chưa theo kịp.

Kết quả khảo sát trong chiến dịch “Trạm dự báo bão trong tim” của OMRON Healthcare cho thấy: 80% người tham gia hiểu rõ huyết áp cao làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhưng 76% lại không có thói quen đo huyết áp thường xuyên. Đáng nói, 35% người được đo trực tiếp tại sự kiện ghi nhận huyết áp cao tại thời điểm đo, song phần lớn không được hoặc chỉ thỉnh thoảng được thông báo về tình trạng huyết áp của mình trước đó.

Khoảng cách giữa “biết” và “làm” đang trở thành điểm nghẽn lớn trong phòng ngừa đột quỵ, đặc biệt ở nhóm người trẻ - những người thường tin rằng mình “vẫn còn khỏe”.

Theo bác sĩ Lê Đình Phương, Trưởng khoa Nội tổng quát & Y học gia đình, Bệnh viện FV, tăng huyết áp được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” vì hầu hết bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng.

Bên cạnh tăng huyết áp, rung nhĩ (AFib) là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng nhưng dễ bị bỏ sót, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần do xuất hiện không liên tục.

Ở người trẻ, tình trạng này thường bị nhầm với mệt mỏi hay stress, khiến nhiều ca chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng.

Theo chuyên gia, bệnh thường bị phát hiện muộn do thói quen chỉ kiểm tra khi có triệu chứng hoặc khám định kỳ. Đo huyết áp tại bệnh viện, nhà thuốc chỉ phản ánh một thời điểm, thậm chí có thể sai lệch do “huyết áp áo choàng trắng”.

“Quan trọng không phải là một con số tại một thời điểm, mà là sự dao động của huyết áp theo thời gian,” bác sĩ Phương nhấn mạnh.

Trước thực tế này, xu hướng theo dõi sức khỏe tại nhà đang dần trở thành một phần tất yếu trong chăm sóc y tế hiện đại. Việc đo huyết áp thường xuyên không chỉ giúp phát hiện sớm bất thường mà còn tạo ra dữ liệu liên tục, hỗ trợ bác sĩ đánh giá và điều chỉnh điều trị chính xác hơn.

Các thiết bị đo huyết áp thế hệ mới không còn dừng lại ở việc cung cấp chỉ số cơ bản, mà đã tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ tim mạch - đặc biệt là rung nhĩ.

Tại sự kiện, OMRON Healthcare giới thiệu các dòng máy đo huyết áp ứng dụng công nghệ IntelliSense™ AFib, cho phép sàng lọc dấu hiệu rung nhĩ ngay trong 1 lần đo. Đây được xem là bước tiến quan trọng khi đưa công cụ tầm soát từ bệnh viện về ngay trong mỗi gia đình.

Một số thiết bị nổi bật được giới thiệu tại sự kiện bao gồm:

OMRON IQ BT (HEM-7194T1-FL): đo nhanh, hỗ trợ phát hiện nguy cơ rung nhĩ chỉ với một lần chạm, kết nối ứng dụng để theo dõi dữ liệu dài hạn.

OMRON HEM-7383T1: tích hợp vòng bít IntelliWrap™ cho độ chính xác ổn định, hỗ trợ nhiều người dùng và kết nối Bluetooth.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường - đặc biệt là rung nhĩ - có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra các biến cố nghiêm trọng như đột quỵ, vốn đang ngày càng trẻ hóa.

Song song với việc phát triển công nghệ, các chương trình tiếp cận cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi hành vi. Chiến dịch “Trạm dự báo bão trong tim” đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi giúp người tham gia trực tiếp trải nghiệm đo huyết áp và tầm soát nguy cơ.

Sau chương trình, 93% người tham gia cho biết sẽ bắt đầu theo dõi huyết áp thường xuyên, và 89% sẵn sàng đầu tư thiết bị đo tại nhà - một tín hiệu tích cực cho thấy hành vi đang dần thay đổi.

Ông Natsuki Chen, đại diện OMRON Healthcare Việt Nam, cho rằng việc nâng cao thói quen chăm sóc sức khỏe không thể chỉ phụ thuộc vào hệ thống y tế.

“Cần có sự phối hợp giữa nhiều bên - từ chuyên gia, doanh nghiệp đến cộng đồng - để giúp người dân không chỉ hiểu mà còn hành động”, ông chia sẻ.

Theo ông, đây cũng là một phần trong tầm nhìn “Going for Zero” - hướng tới giảm thiểu các biến cố tim mạch thông qua việc xây dựng thói quen theo dõi sức khỏe mỗi ngày.

Trong bối cảnh đột quỵ và bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa, việc theo dõi sức khỏe không còn là lựa chọn mà là kỹ năng sống thiết yếu. Đôi khi, khác biệt lớn bắt đầu từ một hành động nhỏ: đo huyết áp mỗi ngày.