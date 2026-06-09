Nhiều lợi ích của đạm A2 vượt ra ngoài câu chuyện tiêu hóa cho trẻ

Vừa qua tại TPHCM, Hội thảo khoa học “Đạm A2 Beta-Casein và các chứng minh khoa học cho sức khỏe toàn diện” do The a2 Milk Company tổ chức vừa diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn trong và ngoài nước cùng các chuyên gia y tế đầu ngành, đặc biệt có sự tham gia của đại diện đến từ Lãnh sự quán New Zealand tại TPHCM

Tại đây, các chuyên gia cùng đưa ra những góc nhìn đa chiều y khoa trong việc áp dụng đạm A2 Beta-Casein - một trong những xu thế tiêu dùng hiện nay trong việc cải thiện và xây dựng nền tảng sức khỏe cho gia đình Việt

Từ câu chuyện tiêu hóa cho trẻ nhỏ đến mối liên hệ với sức khỏe toàn diện

Phát biểu tại hội thảo, từ góc nhìn lâm sàng, bác sĩ ThS. Bác sĩ Đoàn Thị Lan Chuyên khoa Nhi Bệnh viên Đa khoa Bảo Sơn cho biết những năm gần đây, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ gặp vấn đề tiêu hóa ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, đạm A2 bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn và người tiêu dùng. Những nghiên cứu ban đầu về đạm A2 chủ yếu tập trung vào khả năng dung nạp sữa và trải nghiệm tiêu hóa ở những người gặp khó chịu khi sử dụng sữa bò thông thường.

Điều này cũng góp phần hình thành nhận thức phổ biến trên thị trường hiện nay rằng đạm A2 chủ yếu gắn liền với sức khỏe tiêu hóa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây mới chỉ là bước đầu của hành trình nghiên cứu.

Một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm tại hội thảo là trục não - ruột (Gut-Brain Axis). Đây là hệ thống kết nối hai chiều giữa hệ tiêu hóa và não bộ, cho thấy những gì diễn ra trong đường ruột có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng của cơ thể.

ThS. Bác sĩ Đỗ Đăng Trí Bộ môn Nhi - Đại Học Y Dược TPHCM Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sức khỏe đường ruột có mối liên hệ mật thiết với hệ miễn dịch, chất lượng giấc ngủ, cảm xúc và khả năng nhận thức.

“Ví như với thành phần đạm A2 thường được biết đến như một lựa chọn dành cho những người gặp khó chịu khi sử dụng sữa bò thông thường, thì hiện nay ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy tiềm năng rộng lớn hơn của loại đạm này đối với sức khỏe toàn diện thay vì chỉ tập trung vào một cơ quan riêng lẻ”, ThS. Bác sĩ Đỗ Đăng Trí chia sẻ.

ThS. Bác sĩ Đỗ Đăng Trí chia sẻ sự khác biệt và tiềm năng rộng lớn đạm A2 đối với sức khỏe toàn diện (Ảnh: A2).

Khi các nghiên cứu về đạm A2 ngày càng được mở rộng, một cái tên thường xuyên được nhắc đến trong cộng đồng khoa học và ngành sữa toàn cầu là The a2 Milk Company.

Được thành lập tại New Zealand vào năm 2000 bởi Tiến sĩ Corran McLachlan và cộng sự Howard Patterson, doanh nghiệp này theo đuổi việc nghiên cứu chuyên sâu về sự khác biệt giữa các biến thể beta-casein trong sữa bò.

Trong hơn 26 năm qua, The a2 Milk Company tập trung nghiên cứu, phát triển và đưa nguồn sữa tự nhiên thuần đạm A2 đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Theo thông tin được chia sẻ tại hội thảo, hành trình đó gắn liền với nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ với 70 bằng sáng chế liên quan đến đạm A2, đồng thời đóng góp vào hơn 200 công bố khoa học về đạm A2 beta-casein cùng những lợi ích sức khoẻ toàn diện có thể mang lại

Đáng chú ý, các nghiên cứu hiện không còn giới hạn ở trẻ nhỏ.

Đại diện The a2 Milk Company chia sẻ tầm nhìn tiên phong trong việc nghiên cứu về lợi ích của đạm A2 với hành trình cùng hơn 70 bằng sáng chế (Ảnh: A2).

Theo một số nghiên cứu lâm sàng mới nhất được thực hiện và chia sẻ bởi Công ty The a2 Milk Company tại hội thảo, nguồn sữa không chứa đạm A1 ghi nhận những tín hiệu tích cực trên nhiều nhóm đối tượng.

Ở phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ và trẻ sơ sinh, các nghiên cứu cho thấy khả năng hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Với trẻ nhỏ sử dụng sữa công thức, đạm A2 được ghi nhận có thể hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm nôn trớ và thời gian quấy khóc.

Trong khi đó, ở người cao tuổi có suy giảm nhận thức nhẹ, một số nghiên cứu cũng ghi nhận những cải thiện liên quan đến trí nhớ, chức năng điều hành và chất lượng cuộc sống.

Đại diện Lãnh sự quán New Zealand tại TPHCM chia sẻ: “An toàn, chất lượng cao, minh bạch là những giá trị mà các nhà sản xuất New Zealand luôn hướng tới” (Ảnh: A2).

Tại hội thảo, đại diện Lãnh sự quán New Zealand tại TPHCM cho rằng sự phát triển của các nghiên cứu về đạm A2 từ The a2 Milk Company đầu tư vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp dinh dưỡng dựa trên bằng chứng lâm sàng.

Bắt đầu nghiên cứu về đạm A2 và tìm ra sự khác biệt giữa đạm A1 và A2 từ những năm 1960 The a2 Milk Company tập trung vào một hướng đi: Khai thác và chuẩn hóa nguồn sữa thuần đạm loại-A2.

“Công ty The a2 Milk Company, được thành lập tại New Zealand, đã dành hơn hai thập kỷ theo đuổi một sứ mệnh tìm hiểu về đạm A2 và mang đến các giải pháp dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học cho người tiêu dùng toàn cầu.

Từ một câu hỏi khoa học ban đầu, lĩnh vực này đã phát triển thành một hướng nghiên cứu quan trọng. Thông qua đầu tư liên tục vào nghiên cứu lâm sàng, khoa học và giáo dục người tiêu dùng, công ty đã góp phần nâng cao hiểu biết toàn cầu về sự khác biệt giữa đạm A1 và A2 beta-casein”, đại diện Tổng Lãnh sự quán New Zealand chia sẻ.

Danh mục sản phẩm tại Việt Nam đang không ngừng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển liên tục (Ảnh: A2).

Tại Việt Nam, The a2 Company cũng đang nỗ lực để mang nguồn dinh dưỡng thuần đạm A2 đến gần hơn với sức khỏe người dân. Doanh nghiệp hiện cung cấp sản phẩm dinh dưỡng thuần đạm A2 cho mọi giai đoạn: Từ mẹ bầu, trẻ nhỏ đến các sản phẩm dành cho cả gia đình.

Hội thảo đã khép lại cùng một thông điệp: đạm A2 không còn là một giải pháp giới hạn. Giờ đây, A2 beta casein trở thành giải pháp để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, không phân biệt lứa tuổi.