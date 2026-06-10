Nhiều chị em ở TPHCM bị nhiễm trùng, mặt sưng nề biến dạng vì tự nặn mụn

BSCKI Quách Thị Bích Vân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, làm việc tại bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa (TPHCM), cho biết mỗi năm đơn vị tiếp nhận hơn 20.000 lượt người bệnh điều trị mụn.

Trong đó, hơn 60% đến khám khi đã xuất hiện biến chứng do tự nặn mụn, dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc can thiệp da không đúng cách.

Như trường hợp của cô gái tên Y. (28 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng nề nặng vùng mặt, đau nhức và sốt cao. Vài ngày sau khi tự nặn mụn mọc quanh môi và thoa thuốc mua trên mạng, vùng môi Y. bắt đầu sưng to, lan rộng vào khoang miệng nhưng cô gái vẫn tiếp tục tự xử lý tại nhà, dẫn đến biến chứng nặng.

Một trường hợp biến chứng phù nề nặng do nốt mụn sưng to (Ảnh: BV).

Sau khi cấy mủ và làm kháng sinh đồ, bác sĩ xác định nữ bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, gây áp xe lan tỏa vùng môi - má. Theo bác sĩ Vân, vùng từ sống mũi đến quanh miệng là khu vực có hệ thống tĩnh mạch liên thông với các cấu trúc quan trọng như tĩnh mạch xoang hang, màng não.

Nếu xử lý mụn không đảm bảo vô khuẩn - đặc biệt trên thể trạng già yếu hoặc có các bệnh lý đi kèm - vi khuẩn có thể xâm nhập sâu vào mô mềm và lan theo đường máu, làm tăng nguy cơ viêm lan toả vùng hàm mặt, viêm tắc xoang hang, nhiễm trùng huyết, thậm chí ảnh hưởng não và màng não.

Cô gái sau đó được rạch dẫn lưu mủ, sử dụng kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ kết hợp chăm sóc vết thương tích cực.

Còn thiếu nữ tên T. (16 tuổi, ngụ TPHCM) ban đầu chỉ có vài nốt mụn viêm nhỏ vùng trán. Nhưng sau khi tự nặn, mụn lan rộng thành nhiều nốt li ti khắp mặt. Lúc này, gia đình đưa T. đến một spa để peel da (lột da bằng hóa chất) kết hợp lấy nhân mụn với chi phí hơn 30 triệu đồng.

Thời gian sau đó, da của bệnh nhân bùng phát mụn nặng hơn, thâm sạm, vùng trán sẫm màu... Bác sĩ chẩn đoán thiếu nữ bị các biến chứng sau viêm da, do can thiệp và xử lý mụn không phù hợp. Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc cả đường uống và bôi để kiểm soát viêm, sau đó điều trị bằng công nghệ laser khi da ổn định.

Bác sĩ Vân phân tích, nhiều người hiện nay bị thu hút bởi các quảng cáo trị mụn cấp tốc, "sạch mụn sau vài ngày" trên mạng xã hội nên dễ lạm dụng peel da, lấy nhân mụn liên tục hoặc dùng mỹ phẩm chứa hoạt chất mạnh.

Tuy nhiên, việc can thiệp quá mức có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, dẫn đến viêm kích ứng, bỏng hóa chất, tăng sắc tố sau viêm, giãn mao mạch, sẹo rỗ, làm mụn bùng phát nặng hơn...

Bác sĩ sử dụng công nghệ laser điều trị tình trạng mụn viêm cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Ngoài ra, sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là dùng lực mạnh để ép khi mụn chưa có đầu nhân rõ ràng. Điều này dễ làm tổn thương mô da, khiến tình trạng đỏ da kéo dài, tăng nguy cơ thâm mụn và tạo điều kiện để vi khuẩn lan sâu hơn.

Tay và dụng cụ nặn mụn không được vệ sinh đúng cách có thể mang theo vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào vùng da tổn thương, làm mụn viêm nặng hơn, gây nhiễm trùng lan rộng.

Chuyên gia nhấn mạnh, mụn là bệnh da cần điều trị đúng nguyên nhân thay vì tự xử lý tại nhà, chạy theo các phương pháp truyền miệng hoặc các cơ sở trôi nổi. Việc can thiệp sai cách không chỉ khiến mụn nặng hơn mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da, tăng sắc tố và để lại sẹo rỗ lâu dài.

"Khi xuất hiện các dấu hiệu như mụn viêm lan rộng, sưng đau, nóng đỏ, sốt, da kích ứng kéo dài, người bệnh nên đến bệnh viện để các bác sĩ chuyên khoa da liễu thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng", bác sĩ Quách Thị Bích Vân khuyến cáo.