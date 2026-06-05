Trao đổi với phóng viên tại Hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về Nam khoa 2026, diễn ra ngày 5/6 ở TPHCM, TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, mỗi tuần nơi này tiếp nhận mổ 5-6 trường hợp ung thư dương vật. Đa số bệnh nhân ở giai đoạn trễ, không còn khả năng điều trị bảo tồn.

Với ung thư tinh hoàn, tháng nào nơi này cũng tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân vào điều trị, phẫu thuật. Bệnh nhân có thể sờ thấy một khối u nhỏ, thậm chí đến lúc phát triển lớn cũng không gây đau. Vì vậy, bệnh nhân sẽ chủ quan không đi khám sớm.

Bệnh nhân đến khám tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Dũng, ung thư dương vật không có diễn tiến ồ ạt mà phát triển khá chậm. Ban đầu, bệnh nhân thường xuất hiện một nốt nhỏ ở vùng quy đầu hoặc dưới da quy đầu, không gây đau, khiến bệnh nhân không chú ý.

Nốt này sẽ lan rộng từ từ, và khoảng 6 tháng đến 1 năm sau sẽ phát triển thành hiện tượng “sùi” có hình dạng bông cải lớn ở vùng quy đầu. Đáng chú ý, cũng chính vì dấu hiệu này, nhiều bệnh nhân lầm tưởng mình mắc sùi mào gà, khiến việc chẩn đoán và điều trị sai lầm, dẫn đến tình trạng nặng nề hơn.

Để điều trị ung thư dương vật, tuỳ vào tình trạng, bệnh nhân sẽ được cắt bỏ một phần hoặc cắt bỏ toàn bộ dương vật, sau đó kết hợp hóa xạ trị. Hiện nay, với sự phát triển của y học, bệnh nhân có thể phẫu thuật tạo hình dương vật sau mổ, giúp nam giới có thể thuận lợi hơn trong sinh hoạt và quan hệ vợ chồng.

Bác sĩ Dũng lưu ý, việc điều trị ung thư dương vật có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Dù vậy, bệnh nhân có thể bảo tồn khả năng làm cha bằng nhiều cách, như trữ tinh trùng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Lê).

Cũng theo chuyên gia nam khoa, hiện nay chưa có thống kê cụ thể về tỷ lệ mắc ung thư dương vật ở nam giới. Tuy nhiên, thực tế điều trị ở Bệnh viện Bình Dân cho thấy, khá nhiều bệnh nhân được phát hiện mắc ung thư dương vật ở độ tuổi còn tương đối trẻ, khoảng từ 40 tuổi trở lên, thậm chí có trường hợp mới 25 tuổi phải phẫu thuật điều trị bệnh này.

Do đó, việc tầm soát để phát hiện và can thiệp sớm đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng hiệu quả điều trị ung thư dương vật nói riêng, ung thư nam khoa nói chung.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, nam giới nên theo dõi cơ quan sinh dục của mình kỹ lưỡng, dùng tay để kiểm tra xem bìu hay dương vật có nốt lạ hoặc khối bất thường hay không. Bên cạnh đó, cần chú ý việc vệ sinh vùng da quy đầu mỗi ngày.