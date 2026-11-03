Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai (CDC Đồng Nai) cho biết địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại, sau khi bị chó nghi mắc bệnh dại cắn khoảng 2 tháng trước.

Bệnh nhân tử vong đều không tiêm vacine sau khi bị chó cắn

Bệnh nhân là anh Đ.G. (27 tuổi, ngụ TP Đồng Nai). Đây là trường hợp tử vong do bệnh dại thứ 4 từ đầu năm trên địa bàn thành phố.

Theo CDC Đồng Nai, khoảng 2 tháng trước, anh G. bị một con chó thả rông cắn vào ngón tay. Sau đó, anh đánh chết con chó. Bệnh nhân không xử lý vết thương và không tiêm vaccine phòng bệnh dại. Đến ngày 15/10, anh G. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn, khó nuốt, sau đó không thể ăn uống.

Ngày 18/10, khi các triệu chứng không thuyên giảm, anh G. được đưa đến cơ sở y tế, sau đó chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dại. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình xin đưa anh về nhà và bệnh nhân tử vong tại nhà.

Trước đó, ngày 11/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai cho biết ghi nhận trường hợp bé K.S. (6 tuổi) tử vong do bệnh dại sau hai lần bị chó cắn nhưng không tiêm vaccine phòng bệnh.

Khoảng 5 tháng trước, bé bị chó của hộ dân gần nhà cắn vào cẳng chân. Hai tháng sau, trẻ tiếp tục bị một con chó thả rông cắn vào tai. Tuy nhiên, cả hai lần gia đình đều không đưa bé đến cơ sở y tế để xử trí vết thương và tiêm vaccine phòng dại.

Ngày 6/9, bé xuất hiện mệt mỏi, lừ đừ. Đến sáng hôm sau, trẻ co giật, được đưa đi cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh dại. Gia đình xin đưa bé về nhà, sau đó trẻ tử vong.

Nam thanh niên tử vong do bệnh dại sau 2 tháng bị chó cắn, không tiêm vaccine (Ảnh: Getty).

Cách đây khoảng 2 tháng, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp từng báo cáo trường hợp bé gái N.P.A.N. (4 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh) tử vong do bệnh dại sau nghi bị chó cắn.

Theo điều tra, ngày 4/7, khi về nhà ngoại tại phường Mỹ Phước Tây, bé bất ngờ khóc lớn. Gia đình phát hiện vùng trán trẻ có vết thương dài khoảng 6cm, chảy nhiều máu. Gần đó có chó chạy qua nhưng không xác định được trẻ có bị chó cắn hay không.

Bé được đưa đến bệnh viện địa phương khâu vết thương. Do gia đình không thông tin nghi ngờ chó cắn, trẻ không được hướng dẫn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Hôm sau, gia đình đưa bé đến cơ sở tiêm chủng tư vấn nhưng không đồng ý tiêm vaccine phòng dại.

Đến ngày 13/8, bé nhập viện trong tình trạng diễn biến nặng, xuất hiện co giật, rối loạn vận động. Qua nhiều lần chuyển viện, bác sĩ phát hiện dấu răng nghi do chó cắn ở trán. Đáng chú ý, hai lần xét nghiệm nước bọt đều cho kết quả dương tính với virus dại.

Tình trạng bệnh tiếp tục xấu đi, bé được chẩn đoán dại thể hung dữ, kèm suy hô hấp và nhiều biến chứng. Tối 22/8, gia đình xin đưa trẻ về nhà. Bé tử vong tại nhà trong cùng ngày.

100% tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây từ động vật sang người. Bệnh có tỷ lệ tử vong gần 100% khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được xử trí và tiêm phòng kịp thời sau phơi nhiễm.

Mỗi năm, bệnh dại cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người trên thế giới. Đáng chú ý, khoảng 40% nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi. Chó là nguồn lây truyền virus dại chủ yếu, liên quan đến khoảng 99% số ca bệnh dại ở người.

Bệnh dại có thể lây nhiễm sang tất cả các loài động vật có vú, từ vật nuôi quen thuộc như chó, mèo, gia súc đến động vật hoang dã. Virus dại chủ yếu lây sang người qua nước bọt của động vật nhiễm bệnh, thường gặp nhất khi bị cắn hoặc cào. Virus cũng có thể xâm nhập khi nước bọt của động vật nhiễm bệnh tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, miệng hoặc vết thương hở.

Thời gian ủ bệnh dại thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng, nhưng có thể dao động từ một tuần đến một năm. Thời gian này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vị trí vết thương, mức độ tổn thương và lượng virus xâm nhập vào cơ thể.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường có những triệu chứng không đặc hiệu như sốt, đau hoặc cảm giác ngứa ran, châm chích, bỏng rát bất thường tại vị trí vết thương. Khi virus di chuyển đến hệ thần kinh trung ương, người bệnh có thể bị viêm não, viêm tủy sống và nhanh chóng diễn tiến nguy kịch.

Bệnh dại ở người thường được chia thành hai thể chính. Thể dại hung dữ có thể gây tăng động, kích động, ảo giác, sợ nước, sợ gió và những thay đổi bất thường về hành vi. Người bệnh thường tử vong sau vài ngày do ngừng tim hoặc ngừng hô hấp.

Trong khi đó, thể dại liệt chiếm khoảng 20% số trường hợp mắc bệnh dại ở người. Thể bệnh này thường tiến triển chậm hơn, với biểu hiện yếu cơ, liệt cơ tăng dần, có thể bắt đầu từ vị trí vết thương. Người bệnh dần rơi vào hôn mê và cuối cùng tử vong.

Do triệu chứng không điển hình như thể hung dữ, bệnh dại thể liệt có thể bị chẩn đoán nhầm, dẫn đến nguy cơ bỏ sót hoặc thống kê chưa đầy đủ.

Xử trí đúng cách sau khi bị động vật cắn, cào

Nếu xử trí vết thương đúng cách và tiêm vaccine có thể phòng ngừa bệnh dại hiệu quả (Ảnh: Mỹ Huyền).

Theo khuyến cáo y tế, bệnh dại có thể được phòng ngừa hiệu quả bằng biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) nếu người bị phơi nhiễm được xử trí kịp thời, trước khi virus xâm nhập hệ thần kinh trung ương và gây bệnh.

Ngay sau khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trong ít nhất 15 phút. Sau đó, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ và tư vấn biện pháp dự phòng phù hợp.

Tùy mức độ phơi nhiễm và tiền sử tiêm phòng, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm vaccine phòng dại theo phác đồ. Với những trường hợp cần thiết, người bệnh có thể được chỉ định tiêm thêm globulin miễn dịch kháng dại (RIG) để cung cấp kháng thể bảo vệ ngay tại vị trí phơi nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) khuyến cáo người dân không chủ quan, chờ xuất hiện triệu chứng mới đi khám hoặc tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian. Khi các triệu chứng lâm sàng của bệnh dại đã xuất hiện, khả năng cứu sống người bệnh rất thấp.

Bên cạnh việc không bỏ lỡ thời điểm dự phòng sau phơi nhiễm, việc tiêm vaccine phòng dại cũng cần được thực hiện đúng chỉ định. BS.CKI Lê Thị Giao Thi, hệ thống Nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, cho biết hiện nay vẫn còn nhiều người lo ngại vaccine phòng dại có thể ảnh hưởng đến trí nhớ hoặc sức khỏe lâu dài.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các vaccine phòng dại hiện nay chủ yếu là vaccine bất hoạt, được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy tế bào hoặc trên phôi trứng. Những loại vaccine này đã được chứng minh về tính an toàn và hiệu quả trong phòng ngừa bệnh dại, đồng thời được WHO khuyến cáo sử dụng thay thế vaccine sản xuất từ mô thần kinh do có độ an toàn cao hơn.

Dữ liệu theo dõi an toàn cho thấy vaccine phòng dại hiện đại nhìn chung được dung nạp tốt. Các phản ứng sau tiêm thường gặp chủ yếu ở mức độ nhẹ và tạm thời, như đau, sưng tại vị trí tiêm hoặc một số triệu chứng toàn thân nhẹ.

BS Thi nhấn mạnh, người dân không nên vì lo ngại tác dụng phụ mà trì hoãn hoặc từ chối tiêm phòng khi có chỉ định. Việc xử trí vết thương đúng cách, tiêm vaccine và sử dụng globulin miễn dịch kháng dại theo chỉ định là những biện pháp quan trọng giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

“Nếu được xử trí vết thương đúng cách và tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại theo chỉ định trong thời gian phù hợp, cơ thể có miễn dịch để ngăn chặn virus phát triển, từ đó phòng ngừa bệnh dại hiệu quả”, BS Thi chia sẻ.