Nhiều ca bệnh phụ khoa phát hiện trễ vì quá lệ thuộc vào kinh nghiệm bác sĩ

Tại hội thảo quốc tế "Siêu âm vú 3D tự động (ABUS)", diễn ra ở TPHCM ngày 7/4, BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, những năm gần đây, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý phụ khoa và ung thư có xu hướng gia tăng.

Thực tế, việc tầm soát bệnh phụ khoa tại Việt Nam vẫn chưa được triển khai đồng đều, nhất là tại các khu vực xa xôi. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng gánh nặng cho hệ thống y tế.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do sự phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm cá nhân của bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và hạn chế về trang thiết bị. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải cải thiện công tác tầm soát và nâng cao năng lực chẩn đoán ở tuyến cơ sở.

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ khám sàng lọc, siêu âm tầm soát bệnh lý phụ khoa miễn phí cho người dân nhân Ngày Sức khỏe toàn dân (Ảnh: BV).

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các thiết bị y tế hiện đại - đặc biệt là công nghệ siêu âm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến - là giải pháp quan trọng. Các hệ thống máy mới có khả năng hỗ trợ quét hình ảnh đa chiều, giúp phát hiện tổn thương toàn diện hơn, giảm thiểu nguy cơ bỏ sót bất thường so với phương pháp truyền thống.

Theo bác sĩ Hải, trước đây để đào tạo một bác sĩ giỏi trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh có thể mất 8-10 năm, và còn phụ thuộc nhiều vào năng lực cá nhân.

Nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ, quá trình này có thể được rút ngắn đáng kể, đồng thời nâng cao độ chính xác và tính an toàn cho người bệnh, đặc biệt là phụ nữ.

Vì vậy, hội thảo quốc tế và khóa học lần này do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức nhằm giúp bác sĩ có cơ hội thực hành trực tiếp trên hệ thống máy mới, từ đó nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật để áp dụng ngay tại đơn vị công tác.

Bác sĩ thao tác hệ thống siêu âm vú 3D (Ảnh: BV).

Đáng chú ý, mô hình đào tạo này hướng tới việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện trung tâm và cơ sở y tế vệ tinh. Cụ thể, Bệnh viện Từ Dũ đóng vai trò chỉ đạo tuyến cho 12 tỉnh thành khu vực phía Nam tham gia chương trình, tạo điều kiện để các bác sĩ tuyến dưới tiếp cận kỹ thuật tiên tiến.

Đây là bước đi quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách chất lượng khám chữa bệnh giữa các tuyến, đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở. Khi các bác sĩ được trang bị đầy đủ kỹ năng và công cụ, việc phòng ngừa và tầm soát sớm các bệnh lý nguy hiểm nói chung, bệnh lý phụ khoa và ung thư vú nói riêng sẽ trở nên hiệu quả hơn.