Nhiễm cúm A, bé gái 6 tuổi ở Hà Nội viêm cơ tim, tổn thương đa cơ quan

Ngày 23/12, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về ca mắc cúm A biến chứng nguy hiểm được cứu sống kỳ tích.

Bé gái Q.A. (6 tuổi), mắc cúm A/H3 được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương từ cơ sở y tế tuyến dưới, trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, cơn bão cytokine, viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân cấp, tổn thương đa cơ quan.

Bố mẹ bệnh nhi cho biết, trước đó trẻ chưa được tiêm phòng cúm mùa.

Khi khởi phát bệnh, trẻ có biểu hiện ho, sốt, chảy mũi. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, trẻ mệt nhiều hơn và được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng suy tim, theo dõi viêm cơ tim tối cấp, rồi nhanh chóng được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi gặp nhiều biến chứng nguy hiểm sau khi mắc cúm A/H3 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm A/H3 kèm theo nhiều biến chứng nặng như viêm cơ tim tối cấp, tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp và bão cytokine - phản ứng viêm toàn thân quá mức. Trẻ không đáp ứng với các thuốc và các biện pháp điều trị hỗ trợ thông thường.

"Tổn thương các cơ quan trong trường hợp này xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là do virus cúm gây tổn thương trực tiếp. Thứ hai là do bão cytokine, khi phản ứng viêm của cơ thể diễn ra quá mạnh, dẫn đến suy chức năng các cơ quan một cách lặng lẽ nhưng rất nặng nề.

Bên cạnh đó, nhiễm cúm còn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, khiến tình trạng trở nên phức tạp và trầm trọng hơn”, PGS Tuấn giải thích.

TS.BS Trần Đăng Xoay, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho biết sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như: thở máy, ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục kết hợp với lọc máu hấp phụ, thay huyết tương và IVIG (globulin miễn dịch), thuốc kháng virus cúm và kháng sinh mạnh phổ rộng.

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ chức năng tim mỗi ngày với sự phối hợp của chuyên khoa Tim mạch để đánh giá mức độ hồi phục.

Trải qua 10 ngày chạy ECMO, 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng của bệnh nhi dần được kiểm soát. Hiện tại, sức khỏe của trẻ ổn định, chức năng các cơ quan đang dần hồi phục và tiếp tục được theo dõi.

"Đây được đánh giá là một trường hợp cúm A/H3 biến chứng nặng và hiếm gặp. Theo y văn, trên thế giới chỉ có rất ít ca bệnh cúm A được báo cáo xuất hiện đồng thời các biến chứng nặng như: viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và bão cytokine với mức độ nghiêm trọng như bệnh nhi này", PGS Tuấn thông tin.

Các bác sĩ khuyến cáo, cúm mùa nói chung và cúm A nói riêng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, bệnh não hoại tử, tiêu cơ vân, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Việc tiêm phòng cúm mùa theo hướng dẫn sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng. Vì vậy, phụ huynh nên chủ động cho trẻ trên 6 tháng tiêm phòng cúm hằng năm.

Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, mệt nhiều, thở nhanh, đau cơ, tiểu ít hoặc thay đổi ý thức, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.