Nguyên nhân khiến người đàn ông nguy kịch sau khi ăn tiết canh dê

Người dân nên hạn chế sử dụng các món ăn sống hoặc tái như gỏi, tiết canh (Ảnh: Getty)

Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận với phóng viên Dân trí.

Theo bác sĩ Thanh, bệnh nhân T.T.H. (55 tuổi, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn tiết canh dê.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành xét nghiệm PCR dịch não tủy. Kết quả cho thấy dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis, tác nhân gây bệnh viêm não mô cầu.

Viêm não mô cầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, thường tấn công màng não và máu. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại các di chứng nặng nề như điếc, tổn thương thần kinh, khuyết tật.

Các triệu chứng thường khởi phát đột ngột với sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ, nôn mửa, có thể xuất hiện ban xuất huyết. Trong những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể diễn tiến nhiễm trùng huyết, sốc và suy đa tạng.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân H. đã có tiến triển tích cực và qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát và điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp.

Trước đó, trưa ngày 10/1, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng sốt cao, đau đầu, nói ngọng, đau nhức toàn thân, kèm theo nhiều nốt xuất huyết dưới da ở tay, chân và vùng bụng.

Kết quả xét nghiệm ban đầu ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng, tăng men gan và được theo dõi suy thận cấp. Do diễn biến nặng, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp.

Chẩn đoán ban đầu là theo dõi nhiễm khuẩn huyết, chưa loại trừ khả năng nhiễm liên cầu khuẩn lợn, kèm theo viêm gan và suy thận.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử viêm gan B và đã ăn tiết canh dê khoảng 10 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng. Thông tin này đã được cung cấp cho cơ sở điều trị nhằm hỗ trợ công tác chẩn đoán và điều trị.

Liên quan đến các bệnh lây truyền qua thực phẩm, ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng các món ăn sống hoặc tái như gỏi, tiết canh, đồng thời thực hiện ăn chín, uống sôi để phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.