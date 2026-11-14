"Trung bình một người Việt trên 60 tuổi mắc 3-4 bệnh, người trên 80 tuổi có thể mắc trên 6 bệnh", PGS.TS Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cho biết.

Số liệu được ông nêu tại Hội nghị Khoa học thường niên Hội Lão khoa Việt Nam lần thứ VII với chủ đề “Lão khoa trong kỷ nguyên mới: Dự phòng - Tích hợp - Cá thể hóa”, diễn ra các ngày 13-14/11 tại Lào Cai.

Khám bệnh cho người cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Ảnh: Hồng Hải).

Ngoài bệnh tật, người cao tuổi Việt Nam còn có sức khỏe yếu, phải phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp của người chăm sóc, dụng cụ hỗ trợ trong cuộc sống. Đây là gánh nặng rất lớn cho người bệnh cũng như gia đình, đặc biệt là vấn đề chăm sóc.

Hội nghị có sự tham dự của 600 đại biểu, 65 chủ tọa đoàn và báo cáo viên trong nước, cùng 12 chủ tọa đoàn và báo cáo viên quốc tế đến từ Úc, Pháp, Rwanda, Hoa Kỳ và Philippines, đã cùng cập nhật tiến bộ trong điều trị, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Các nội dung thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực trong thực hành lâm sàng như quản lý bệnh mạn tính, các hội chứng lão khoa, duy trì chức năng thể chất và nhận thức, phát triển mô hình chăm sóc tích hợp, chăm sóc tại cộng đồng và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong chăm sóc người cao tuổi.

PGS.TS Nguyễn Trung Anh cho biết, trong năm, Bộ Y tế và Hội Lão khoa Việt Nam đã ban hành “Hướng dẫn chuyên môn chuyên ngành Lão khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Quyển 1”; “Hướng dẫn phòng ngừa cúm ở người cao tuổi” và “Hướng dẫn tiêm chủng ở người cao tuổi”.

PGS.TS Nguyễn Trung Anh cho biết trung bình một người cao tuổi mắc 3-4 bệnh (Ảnh: Nguyễn Nhâm).

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết đặc điểm nổi bật của người bệnh cao tuổi là thường mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính, sử dụng nhiều loại thuốc, dễ gặp các biến cố bất lợi trong điều trị và có nguy cơ suy giảm khả năng sống độc lập.

Sự gia tăng các bệnh mạn tính, tình trạng đa bệnh lý, đa thuốc và các hội chứng lão khoa đòi hỏi hệ thống y tế phải đổi mới phương thức tiếp cận, chuyển từ tập trung chủ yếu vào điều trị bệnh sang chăm sóc toàn diện, chú trọng dự phòng, duy trì chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

TS.BS Nguyễn Trọng Khoa (Ảnh: Nguyễn Nhâm).

Trong những năm qua, chuyên ngành Lão khoa đã có nhiều bước phát triển. Tuy nhiên, mạng lưới chăm sóc lão khoa chưa đồng đều, nguồn nhân lực chuyên sâu còn hạn chế, việc đánh giá lão khoa toàn diện chưa được áp dụng rộng rãi và sự kết nối giữa bệnh viện, y tế cơ sở, gia đình và cộng đồng chưa thực sự chặt chẽ.

Trong khi đó, mô hình khám bệnh, chữa bệnh hiện nay vẫn chủ yếu tổ chức theo từng chuyên khoa, từng bệnh lý và từng đợt điều trị. Điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

"Vì vậy, chúng ta cần chuyển từ mô hình điều trị từng bệnh riêng lẻ sang chăm sóc toàn diện, tích hợp, liên tục và lấy người cao tuổi làm trung tâm; từ mục tiêu chủ yếu kéo dài tuổi thọ sang nâng cao số năm sống khỏe mạnh, duy trì chức năng, khả năng sống độc lập và chất lượng cuộc sống", ông nhấn mạnh.