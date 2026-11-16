Tin vào muối 3 triệu/kg chữa bách bệnh

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, cho biết vừa ghi nhận trường hợp một phụ nữ 58 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, huyết áp tăng cao sau thời gian tự ý ngừng thuốc điều trị.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, từng phải sử dụng thuốc thường xuyên để kiểm soát bệnh. Trước đó, tình trạng sức khỏe của bà tương đối ổn định.

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, người phụ nữ nghe giới thiệu về một phương pháp chữa bệnh bằng cách nằm giường đá, kết hợp uống loại muối được quảng cáo là chưng cất ở nhiệt độ hơn 700 độ C.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam

Theo lời quảng cáo, phương pháp này có thể cải thiện sức khỏe, thậm chí chữa khỏi nhiều bệnh lý mà không cần sử dụng thuốc.

Tin tưởng vào những thông tin trên, người phụ nữ đã mua vài cân muối loại 3 triệu đồng/kg được quảng cáo có công dụng đặc biệt, sử dụng hằng ngày với hy vọng chữa bệnh.

Ngoài ra, người này cũng dự định sẽ chi 150 triệu đồng để mua một chiếc giường đá.

Đáng chú ý, bệnh nhân quyết định ngừng hoàn toàn thuốc điều trị tăng huyết áp, thay thế bằng việc uống loại muối nói trên.

Sau một thời gian, người phụ nữ xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt và phải đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ ghi nhận huyết áp của bà ở mức khoảng 180mmHg.

Dù đã nhập viện, bệnh nhân vẫn mang theo loại muối này để tiếp tục sử dụng.

Không chỉ tự mình áp dụng phương pháp trên, người phụ nữ còn rủ chồng, vốn đang mắc bệnh suy thận, sử dụng loại muối được quảng cáo có khả năng chữa nhiều bệnh lý.

Theo bác sĩ Mạnh, trường hợp này càng đáng lo ngại khi người phụ nữ từng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, cần được theo dõi và điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Việc tự ý từ bỏ phác đồ điều trị để sử dụng những sản phẩm chưa được chứng minh hiệu quả có thể khiến các bệnh lý nền mất kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Uống nhiều muối nguy hiểm thế nào với người tăng huyết áp, suy thận?

Theo bác sĩ Mạnh, natri là khoáng chất thiết yếu, tham gia điều hòa cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và hoạt động cơ bắp. Tuy nhiên, cơ thể chỉ cần một lượng natri nhất định để duy trì các chức năng sinh lý.

Khi tiêu thụ quá nhiều muối, lượng natri dư thừa có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu lưu thông và gia tăng áp lực lên thành mạch.

Tình trạng này khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương hệ tim mạch và thận.

Đặc biệt, đối với người đã mắc tăng huyết áp, chế độ ăn nhiều muối có thể khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn.

Khi tiêu thụ quá nhiều muối, lượng natri dư thừa có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu lưu thông và gia tăng áp lực lên thành mạch (Ảnh: Getty).

Nguy cơ còn lớn hơn ở bệnh nhân suy thận, bởi khả năng đào thải natri và điều hòa lượng dịch của cơ thể đã bị suy giảm.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối.

Đây là tổng lượng muối có trong toàn bộ khẩu phần ăn, bao gồm muối dùng khi chế biến và natri có sẵn trong thực phẩm.

Bác sĩ Mạnh nhấn mạnh, hiện không có cơ sở khoa học để khẳng định một loại muối được xử lý ở nhiệt độ cao có thể chữa khỏi tăng huyết áp, suy thận hay nhiều bệnh mạn tính khác.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các sản phẩm được quảng cáo có khả năng "chữa bách bệnh", "chữa khỏi hoàn toàn" hoặc thay thế thuốc điều trị.

Theo chuyên gia, tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính, có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài mà không xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng khi xuất hiện các biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy thận.

Một trong những sai lầm thường gặp là người bệnh tự ý ngừng thuốc khi thấy chỉ số huyết áp đã trở về mức bình thường.

Thực tế, huyết áp ổn định có thể chính là kết quả của quá trình điều trị. Việc chỉ số huyết áp được kiểm soát không đồng nghĩa bệnh đã khỏi.

Khi ngừng thuốc đột ngột hoặc không tuân thủ phác đồ, huyết áp có thể tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến chứng.

Để bảo vệ sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ chỉ định điều trị, kiểm soát lượng muối trong khẩu phần ăn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, duy trì vận động và theo dõi huyết áp thường xuyên.