Người phụ nữ phải tháo mủ, rút nhiều chỉ nâng cơ ở má sau làm đẹp tại spa

Ngày 4/5, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin về ca biến chứng sau căng chỉ nâng cơ, trẻ hóa tại một spa.

Nữ bệnh nhân gần 30 tuổi, đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám trong tình trạng sưng đau vùng má phải kéo dài.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết tình trạng sưng đau má phải xuất hiện khoảng một tháng sau khi chị căng chỉ vùng má tại một cơ sở spa.

Bệnh nhân sau đó được điều trị bằng kháng sinh Augmentin 2g/ngày trong 2 tuần, nhưng tình trạng sưng đau không cải thiện mà ngày càng tăng.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô bào, được điều trị nội khoa theo phác đồ trong 7 ngày. Trong quá trình dùng thuốc, tổn thương có giảm. Tuy nhiên, sau khi ngừng, má phải của bệnh nhân sưng nề nhiều hơn. Bệnh nhân tiếp tục điều trị thêm 10 ngày nhưng không cải thiện, được chỉ định nhập viện theo dõi và điều trị.

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ở thời điểm nhập viện, vùng má phải bệnh nhân sưng nóng, đỏ và đau, ranh giới không rõ so với da lành, mật độ mềm.

Kết quả siêu âm ghi nhận tổn thương nằm ở lớp hạ bì, cấu trúc giảm âm, bên trong có dị vật, bờ không đều, dày nhất khoảng 4,4mm, xung quanh có hình ảnh thâm nhiễm mỡ.

"Bệnh nhân được chẩn đoán ổ viêm tổ chức dưới da kèm dị vật, khả năng liên quan trực tiếp đến vật liệu chỉ căng", bác sĩ điều trị thông tin.

Các sợi chỉ nâng cơ được rút ra (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Bệnh nhân được chỉ định chích rạch tháo mủ và lấy bỏ các sợi chỉ vùng má phải. Sau thủ thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương tại chỗ trong 7 ngày. Tình trạng bệnh nhân cải thiện, sưng nề giảm, hết đau và được ra viện, tiếp tục dùng kháng sinh đường uống và thay băng vết thương hằng ngày tại cơ sở y tế.

Theo BS Quân, đây là trường hợp biến chứng nhiễm trùng điển hình do can thiệp thẩm mỹ không đảm bảo điều kiện vô khuẩn, không được thực hiện bởi người có chuyên môn phù hợp, vật liệu không rõ nguồn gốc.

Các sợi chỉ lúc này chính là dị vật gây nhiễm trùng kéo dài. Dị vật tồn lưu trong mô dưới da là yếu tố thuận lợi gây nhiễm trùng kéo dài, khó điều trị, có thể để lại sẹo xấu hoặc biến dạng khuôn mặt nếu không được xử trí kịp thời.

Má bệnh nhân hết sưng đỏ sau khi được chích tháo mủ, rút chỉ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BS Quân khuyến cáo, khi làm đẹp với các thủ thuật như căng chỉ, tiêm chất làm đầy, người dân cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn cơ sở y tế đảm bảo điều kiện và đầy đủ trang thiết bị, được cấp phép hoạt động, người thực hiện phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, giàu kinh nghiệm. Tuyệt đối không vì thiếu hiểu biết mà giao sức khỏe, nhan sắc của mình cho các cơ sở làm đẹp không đủ điều kiện, tránh rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”.

Theo BS Quân, các phương pháp làm đẹp không xâm lấn như căng chỉ nâng cơ, trẻ hóa da ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 diễn ra cuối tháng 5 do Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Sở Y tế Tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức, các kiến thức về làm đẹp, xu hướng thẩm mỹ, những kĩ thuật tiên tiến trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ cũng được các chuyên gia da liễu thẩm mỹ hàng đầu trong và ngoài nước đề cập.

Hội nghị tập trung vào việc cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ, đặc biệt nhấn mạnh xu hướng đa liệu pháp và cá thể hóa điều trị. 22 báo cáo tại hội nghị, trong đó 7 báo cáo quốc tế tập trung về những bước tiến trong chống lão hoá da, tái cấu trúc da, kết hợp công nghệ laser, HA, botox...