Người phụ nữ nuốt bàn chải dài 20cm vào bụng khi vệ sinh lưỡi

Ngày 15/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng của đơn vị vừa gắp thành công bàn chải dài 20cm trong dạ dày người bệnh.

Dị vật bàn chải trong dạ dày bệnh nhân được các bác sĩ gắp ra ngoài thành công (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ (31 tuổi), nhập viện trong tình trạng nuốt phải bàn chải khi vệ sinh lưỡi.

Qua thăm khám và nội soi ống tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện dị vật mắc kẹt trong lòng dạ dày. Sau khi hội chẩn, ê-kíp đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật nội soi can thiệp để gắp bỏ.

Dị vật là một chiếc bàn chải dài khoảng 20cm, đường kính lớn nhất khoảng 3cm, còn nguyên vẹn được lấy ra ngoài an toàn. Ngay sau thủ thuật, người bệnh tỉnh táo, không đau đớn, thể trạng ổn định và được xuất viện trong ngày.