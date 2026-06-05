Người phụ nữ mang khối u vú nặng gần 4kg suốt một năm

Ngày 5/6, Bệnh viện K thông tin về trường hợp bệnh nhân có khối u vú khổng lồ, đường kính lên tới 26cm, nặng gần 4kg.

Bệnh nhân cho biết, trước đó chị thấy sự phát triển bất thường, to nhanh của khối u bên ngực phải, nhưng do tâm lý e ngại nên lần nữa chưa đi khám. Gần một năm trôi qua, khối u càng to nhanh, chèn ép gây đau tức, gây khó khăn trong sinh hoạt, chị mới tới Bệnh viện K khám.

TS.BS Phạm Hồng Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện K Quán Sứ cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u xơ tuyến vú phải, u kích thước lớn với đường kính khoảng 26cm.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật lấy khối u, bảo tồn tuyến vú cho người bệnh (Ảnh: Thái Hà).

Các bác sĩ đánh giá khối u đã xuất hiện từ lâu, tiến triển nhanh, có nguy cơ vỡ, chảy máu. Vì thế, sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u, bảo tồn tuyến vú cho người bệnh.

Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn khối u đường kính 26cm, nặng gần 4kg và bảo tồn được tuyến vú.

Do khối u to nên các bác sĩ cẩn trọng kiểm soát tình trạng mất máu và các chỉ số ổn định cho người bệnh để đảm bảo cuộc mổ an toàn, thành công.

Sau ca mổ, hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân đặc biệt vui mừng vì không còn mặc cảm 2 bên ngực chênh lệch quá nhiều; sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn, sức khỏe cũng không bị ảnh hưởng bởi khối u nặng như trước.

Theo TS.BS Phạm Hồng Khoa, trường hợp bệnh nhân này, chỉ vì tâm lý e ngại đã trì hoãn việc khám, khiến khối u phát triển quá lớn, cuộc mổ có nhiều thách thức. Trong khi đó, nếu được phát hiện sớm và xử lý khi khối u còn nhỏ thì đơn giản hơn rất nhiều, bệnh nhân nhanh hồi phục hơn, đặc biệt là không bị gánh nặng tâm lý suốt thời gian dài như vậy.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ cần chủ động phòng ngừa bệnh bằng cách theo dõi tình trạng sức khỏe định kỳ. Đồng thời, chị em cũng nên thường xuyên tự thực hiện các thao tác kiểm tra những bất thường xuất hiện trên cơ thể, kịp thời tới bệnh viện, gặp bác sĩ để được phát hiện và điều trị những vấn đề liên quan tới tuyến vú.