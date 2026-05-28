Người phụ nữ mang khối u buồng trứng nặng 12kg

Trước đó, bệnh nhân T.T.M. (56 tuổi, trú tại xã Thăng An, Đà Nẵng) nhập viện cấp cứu do đau bụng kéo dài 2 tháng, bụng to một cách bất thường dù đã mãn kinh 2-3 năm nay. Sau khi được siêu âm, chụp MRI và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán bị khối u buồng trứng lớn và chỉ định phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Tạ Thanh Uyên, Phó trưởng Khoa Phụ sản, u nang buồng trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi từ bé gái đến tuổi mãn kinh, từ người bình thường đến phụ nữ mang thai đều có thể bị u buồng trứng.

Bác sĩ Uyên cho biết tỷ lệ u buồng trứng chiếm 5-10% trong cộng đồng dân số nữ. U nang buồng trứng thường lành tính, không gây hại và có thể dần biến mất.

Tuy nhiên, một số trường hợp u nang biến chứng thành ung thư buồng trứng rất nguy hiểm đe dọa sức khỏe, tính mạng nếu không được can thiệp, xử trí kịp thời, việc điều trị rất phức tạp và tốn kém.