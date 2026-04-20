Người phụ nữ mắc bệnh "dạ dày dưa hấu" hiếm gặp, phải truyền 23 đơn vị máu

Suốt 2 tháng, bà H. (63 tuổi, quốc tịch Campuchia) liên tục nhập viện vì đi ngoài ra máu đỏ xen kẽ phân đen. Dù đã được nội soi tiêu hóa nhiều lần và điều trị tại một số cơ sở y tế địa phương, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện.

Phát hiện "dạ dày dưa hấu" sau khi liên tục mất máu

Trong thời gian này, người phụ nữ phải truyền tổng cộng 23 đơn vị máu sau các lần nhập viện do mất máu nặng. Tình trạng thiếu máu kéo dài khiến cơ thể bà suy kiệt, chỉ cần bước vài bậc cầu thang là choáng váng, hụt hơi, kèm cảm giác đau nhói vùng bụng.

Trước diễn tiến ngày càng nghiêm trọng, gia đình quyết định đưa bà sang Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, khi được người quen giới thiệu.

Hang vị dạ dày xuất hiện các vệt giãn mạch máu đỏ, hình ảnh đặc trưng của hội chứng “dạ dày dưa hấu” (Ảnh: BVCC).

Ngay khi nhập viện, bà N.H. được bác sĩ ở TPHCM truyền máu, hồi sức nội khoa tích cực và nội soi tiêu hóa khẩn để tìm nguyên nhân xuất huyết.

Quá trình cấp cứu, BSCKI Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc, Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, phát hiện niêm mạc dạ dày người bệnh xuất hiện các vệt mạch máu giãn đỏ rực, hội tụ về phía môn vị.

Đây là hình ảnh điển hình của hội chứng GAVE (Gastric Antral Vascular Ectasia), hay còn gọi là "dạ dày dưa hấu", một nguyên nhân hiếm gặp gây xuất huyết tiêu hóa và rất dễ bị bỏ sót nếu không được nội soi kỹ lưỡng.

"Hội chứng GAVE là tình trạng giãn mạch máu bất thường tại vùng hang vị dạ dày. Tên gọi "dạ dày dưa hấu" bắt nguồn từ hình ảnh nội soi đặc trưng của bệnh, khi các mạch máu giãn đỏ tạo thành những dải chạy dọc trên niêm mạc dạ dày, nhìn giống các sọc trên vỏ quả dưa hấu.

Do cấu trúc mỏng manh và dễ vỡ, các mạch máu này dễ gây ra tình trạng xuất huyết rỉ rả kéo dài hoặc cấp tính ồ ạt, khiến người bệnh rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng.

Nếu không can thiệp chuyên sâu để kiểm soát nguồn chảy máu, người bệnh thường phải truyền máu định kỳ trong tình trạng cơ thể suy kiệt, da xanh xao, thường xuyên choáng váng, mệt mỏi", BSCKI Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc nói.

Người bệnh sau đó được lên kế hoạch cầm máu để xử lý những tổn thương xuất huyết do giãn mạch. Tuy nhiên, tình trạng của bà N.H. khá phức tạp khi diễn tiến trên nền bệnh lý đa cơ quan sẵn có - bao gồm xơ gan và đái tháo đường type 2 - đòi hỏi phải điều trị phối hợp thận trọng và chính xác.

Hồi phục rõ rệt sau 6 ngày điều trị

Sau khi xác định nguyên nhân, bệnh nhân được can thiệp nội soi cầm máu tại vị trí giãn mạch, kết hợp truyền máu và hồi sức tích cực. Đồng thời, ê-kíp điều trị theo dõi sát, kiểm soát chặt chẽ đường huyết cùng huyết áp nhằm hạn chế nguy cơ tái xuất huyết của người phụ nữ.

Trải qua 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bà H. hồi phục rõ rệt.

Bệnh nhân hồi phục sau 6 ngày điều trị (Ảnh: BVCC).

Sau khi xuất viện, bệnh nhân vẫn được theo dõi và tái khám để thực hiện các bước điều trị tiếp theo của hội chứng GAVE.

"Trong suốt quá trình điều trị, tôi luôn cảm nhận sự tận tâm từ bác sĩ Phúc. Ai cũng được bác sĩ thăm khám, tư vấn chu đáo như nhau. Các bạn điều dưỡng bệnh viện thì nhẹ nhàng, quan tâm, tạo cho tôi cảm giác an tâm để điều trị.

Trước đây tôi thường phải truyền 5-6 đơn vị máu khi điều trị ở quê nhà, thì nay tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn. Tôi đã có thể tự đi lại, ăn uống bình thường", bà H. xúc động chia sẻ.

Bác sĩ Phúc (thứ ba, từ trái sang) cùng người bệnh và gia đình trong ngày tái khám (Ảnh: BVCC).

Qua trường hợp này, BSCKI Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc cảnh báo, hội chứng "dạ dày dưa hấu" tuy hiếm gặp nhưng có thể gây xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng nếu bị bỏ sót. Mọi người không nên chủ quan khi có các dấu hiệu như thiếu máu, mệt mỏi kéo dài, đi ngoài phân đen hoặc ra máu. Việc thăm khám và nội soi tiêu hóa sớm tại các cơ sở y tế uy tín đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị kịp thời.