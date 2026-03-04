Người phụ nữ kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt

Ngày 4/3, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ buộc phải cắt cụt chi của nữ bệnh nhân, bởi tổn thương không thể phục hồi do máy xay thịt.

Tai nạn xảy ra hôm 2/3, khi chị M. đang làm việc tại bếp ăn, cả bàn tay phải của chị bị cuốn vào máy xay thịt. Ngay sau sự cố, nạn nhân được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Chí Linh. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong tình trạng bàn tay vẫn còn kẹt nguyên trong máy xay thịt.

Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng bàn tay còn kẹt nguyên trong máy xay thịt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Do cấu tạo kim loại của máy xay che khuất vùng tổn thương, việc chụp X-quang thông thường không thể đánh giá đầy đủ tình trạng xương và phần mềm của bàn tay. Các bác sĩ đã đưa người bệnh vào phòng mổ cấp cứu để tháo rời thiết bị, đồng thời sử dụng hệ thống chụp C-arm trong mổ nhằm xác định chính xác mức độ tổn thương xương, khớp, gân, mạch máu...

TS.BS Trần Mạnh Hùng - Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải của bệnh nhân để hạn chế biến chứng và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, tai nạn lao động luôn hiện hữu, trong đó, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bị kẹt tay vào máy xay thịt, máy ép mía...

Vì thế, khi làm việc, người lao động cần tập trung, nắm rõ các quy định về an toàn lao động. Khi máy đang hoạt động, người lao động tuyệt đối không đưa tay vào miệng máy, luôn ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc gỡ kẹt, sử dụng dụng cụ đẩy thực phẩm chuyên dụng và trang bị bảo hộ phù hợp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị để phòng ngừa những tai nạn tương tự.

Khi xảy ra sự cố, cần ngắt nguồn điện ngay, sơ cứu ban đầu đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có chuyên môn sâu để được đánh giá, xử trí kịp thời, hạn chế tối đa di chứng chức năng.