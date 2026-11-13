Thông tin với phóng viên Dân trí ngày 13/11, đại diện Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, thời gian qua các bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận điều trị một trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng do bỏ quên vòng nâng âm đạo.

Bệnh nhân là một phụ nữ 68 tuổi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nước tiểu rò liên tục qua âm đạo kèm sa tạng vùng chậu, đau và viêm.

Khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân mắc sa tạng vùng chậu độ 4, từng được điều trị ở bệnh viện khác bằng vòng nâng Gellhorn (thiết bị y tế được đặt vào âm đạo). Thông thường, vòng này sẽ được tháo, vệ sinh và kiểm tra định kỳ khoảng 3 tháng một lần (tùy chỉ định cụ thể của bác sĩ).

6 tháng sau khi đặt vòng nâng âm đạo, bệnh nhân không thể tự tháo để vệ sinh định kỳ, sau đó xuất hiện tình trạng rò nước tiểu. TS.BS Trang Võ Anh Vinh, Trưởng khoa Niệu nữ - Niệu chức năng tại Bệnh viện Bình Dân cho biết, thời điểm vào viện, bệnh nhân được tháo vòng nâng và điều trị hỗ trợ, lên lịch phẫu thuật mở.

Dựa vào kết quả thăm khám và chụp chiếu, bệnh nhân được ghi nhận nhiễm trùng đường tiết niệu - sinh dục, thận ứ nước, đái tháo đường, tăng huyết áp, niệu quản giãn. Khối sa xuống dưới khung chậu, có đường rò từ thành sau bàng quang vào cổ tử cung trước.

Bệnh nhân được treo đỉnh âm đạo, một khâu trong quá trình điều trị (Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp).

Chẩn đoán tổng quát xác định bệnh nhân rò bàng quang - âm đạo liên quan đến vòng nâng, nghi ngờ hẹp niệu quản trái, sa tạng vùng chậu độ 4, nhiều bệnh nền.

Trước mổ, bệnh nhân được sử dụng kháng sinh, chăm sóc vết thương, ổn định các bệnh lý nội khoa. Sau khi xác định tình trạng kỹ lưỡng, ê-kíp điều trị quyết định lựa chọn phẫu thuật robot qua đường bụng, vì đường rò phức tạp, nằm cao, mô viêm loét nhiều và cần bóc tách khoang bàng quang - âm đạo, đồng thời tái tạo sàn chậu.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã xử lý rò bàng quang - âm đạo bằng hệ thống robot, đặt stent JJ bên trái, cắt tử cung, cố định sàn chậu vào ụ nhô xương cùng, sau đó đóng phúc mạc che phủ. Kết quả nội soi bàng quang theo dõi sau đó ghi nhận không có tình trạng rò tái phát.

Tuy nhiên, một vấn đề mới phát sinh là việc bệnh nhân xuất hiện triệu chứng són tiểu khi gắng sức (SUI). Lúc này, ê-kíp cho bệnh nhân điều trị bằng cách tập luyện cơ sàn chậu có giám sát, theo dõi và đánh giá lại sau 3-6 tháng. Nếu tình trạng SUI dai dẳng gây khó chịu, bác sĩ sẽ cân nhắc đặt băng nâng đỡ niệu đạo theo giai đoạn.

Sức khỏe bệnh nhân (giữa) hồi phục sau quá trình điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Từ trường hợp trên, TS.BS Trang Võ Anh Vinh khuyến cáo, với bệnh nhân có biến chứng sau khi đặt vòng nâng âm đạo điều trị sa tạng chậu, cần đánh giá toàn diện và điều trị tổng thể chứ không chỉ tập trung riêng vào đường rò, bao gồm xử lý nhiễm trùng, chức năng thận, các bệnh lý đồng mắc và phục hồi sàn chậu.

Việc lựa chọn phương pháp, đường phẫu thuật, thời điểm can thiệp và xử trí niệu quản phải được điều chỉnh linh hoạt theo chất lượng mô thực tế của từng bệnh nhân.

Ngoài ra, quá trình chăm sóc y tế không kết thúc ngay sau khi ca mổ hoàn tất, mà cần tiếp tục theo dõi sát sao bệnh nhân, từ việc quản lý vòng nâng ban đầu cho đến việc phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề mới xuất hiện hậu phẫu, như són tiểu khi gắng sức.