Từng nhịn đói, chỉ ăn táo để giảm cân

Theo Yahoo TW, chị Miki hiện làm nhân viên thu ngân tại một siêu thị ở Nhật Bản. Suốt nhiều năm, người mẹ một con dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc con gái. Một mình xoay xở cuộc sống, chị dần quên việc chăm chút cho bản thân.

Từ khi còn trẻ, chị đã thử nhiều cách giảm cân khắt khe. Có thời điểm, chị nhịn đói hoặc chỉ ăn táo thay cho những bữa ăn thông thường với mong muốn nhanh chóng thay đổi vóc dáng.

Những phương pháp này có lúc giúp cân nặng giảm nhanh, nhưng kết quả không duy trì được lâu. Chị liên tục trải qua những đợt tăng rồi giảm cân, với mức chênh lệch giữa thời điểm nặng nhất và nhẹ nhất lên tới 20kg.

Khi cân nặng vượt 70kg, sự tự ti về ngoại hình ngày càng lớn. Chị ngại nhìn mình trong gương, không còn duy trì thói quen làm đẹp. Việc chọn quần áo cũng chủ yếu nhằm che đi vóc dáng.

Thay vì mặc những bộ đồ yêu thích, chị tìm đến trang phục rộng. Sự mặc cảm kéo dài khiến người phụ nữ thu mình trong cách ăn mặc và chăm sóc ngoại hình.

Nhận thấy sức khỏe và tinh thần sa sút, chị quyết định đăng ký thử thách thay đổi vóc dáng kéo dài 3 tháng. Lần này, chị thực hiện chế độ ăn uống và tập luyện theo hướng dẫn của huấn luyện viên.

Chị Miki sau khi giảm cân (Ảnh: Instagram ryudo_matsukawa).

Duy trì 3 bữa mỗi ngày, tăng vận động

Trong quá trình tham gia thử thách, chị Miki vẫn ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Khẩu phần được điều chỉnh theo hướng cân bằng các nhóm chất và kiểm soát lượng thực phẩm.

Cơm trắng tiếp tục có mặt trong thực đơn, với khoảng 120g mỗi bữa. Chị kết hợp cơm với các nguồn đạm nạc và thực phẩm giàu chất xơ như ức gà, thịt nạc, súp lơ xanh, xà lách và đậu nành non.

Song song với việc sắp xếp lại bữa ăn, chị bỏ hoàn toàn đồ ngọt, rượu bia và đồ ăn vặt đóng gói. Đây là những thay đổi được chị duy trì trong suốt quá trình thực hiện thử thách.

Hằng ngày, chị chụp ảnh các bữa ăn và ghi chép thực đơn. Việc theo dõi giúp chị nhìn lại cách ăn uống của mình. Qua đó, chị nhận ra ý nghĩa của việc ăn đúng, đủ chất đối với mục tiêu giữ vóc dáng lâu dài và hạn chế tăng cân trở lại.

Về vận động, chị thực hiện chương trình tập kháng lực với độ khó tăng dần, tập trung vào các nhóm cơ lớn và cơ lõi. Những bài tập được áp dụng gồm squat, bulgarian split squat và kéo xô cho lưng.

Ngoài các buổi tập, chị tận dụng hoạt động thường ngày để đi lại nhiều hơn. Trước đây, chị thường lái ô tô đi chợ. Khi bắt đầu thay đổi nếp sinh hoạt, chị chuyển sang đi bộ, có thời điểm đạt 20.000 bước trong ngày.

Sau 90 ngày, cân nặng của chị từ 70,3kg giảm xuống 57,8kg, tương đương 12,5kg. Vòng eo cũng giảm 17,5cm, từ 88cm xuống còn 70,5cm. Chị cảm nhận cơ thể săn chắc và có nhiều năng lượng hơn.

Hoàn thành thử thách, người mẹ được chuyên gia hỗ trợ cắt tóc, trang điểm và lựa chọn phong cách ăn mặc hiện đại hơn.

Khi chị trở về nhà, con gái không giấu được sự ngỡ ngàng trước diện mạo mới của mẹ. Lời khen của con khiến người phụ nữ xúc động rơi nước mắt.

Chị Miki chia sẻ, trước đây, ngay cả lúc rửa tay, chị cũng tránh nhìn vào gương. Sau hành trình thay đổi vóc dáng, chị đã háo hức ngắm nhìn bản thân mỗi sáng.