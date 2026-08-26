Người mẹ 23 tuổi mắc sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch khi vừa sinh con

Nguy kịch khi vừa sinh con đầu lòng

Ngày 26/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết vừa điều trị thành công một sản phụ trẻ mắc sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng, dẫn đến biến chứng đặc biệt nguy kịch.

Đầu tháng 8, khi ở tuần thai thứ 39 và chuẩn bị đón con đầu lòng, chị N.T.M.L. (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bất ngờ sốt cao. Chị được đưa đến bệnh viện gần nhà và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue.

Do đang ở cuối thai kỳ, sản phụ được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa sản để tiếp tục theo dõi, điều trị và chỉ định mổ lấy thai khi có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên ngay sau khi em bé chào đời, tình trạng sức khỏe của chị diễn tiến xấu rất nhanh. Sản phụ băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu nặng do suy gan tối cấp.

Sản phụ trẻ phải điều trị nhiều ngày trong phòng cách ly vì biến chứng sốt xuất huyết nặng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Mặc dù được truyền nhiều chế phẩm máu, tiểu cầu và phẫu thuật cầm máu, tình trạng chảy máu của bệnh nhân không được kiểm soát hoàn toàn. Người bệnh dần rơi vào sốc mất máu, nhiễm trùng, tổn thương tử cung và suy nhiều cơ quan. Lúc này, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị chuyên sâu.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) ghi nhận người bệnh đã hôn mê sâu, huyết áp tụt, phải đặt nội khí quản và thở máy. Xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu hạ rất thấp, rối loạn đông máu và tình trạng suy gan rất nặng.

Trong tình huống khẩn cấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định huy động nhiều chuyên khoa gồm ICU, Gây mê hồi sức, Sản khoa, Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp mạch. Người bệnh được hồi sức, truyền máu, hỗ trợ hô hấp, thay huyết tương, điều trị suy gan, kiểm soát nhiễm trùng và điều chỉnh rối loạn đông máu.

Do tử cung bị tổn thương nặng, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt tử cung để kiểm soát nguồn chảy máu, xử lý nhiễm trùng và bảo toàn tính mạng cho người bệnh. Sau phẫu thuật, sức khỏe của chị L. có dấu hiệu cải thiện, nhưng tiếp tục chảy máu từ một vị trí sâu trong vùng chậu và tái sốc mất máu.

Ê-kíp Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp mạch nhanh chóng tiến hành chụp mạch để tìm vị trí chảy máu, sau đó thực hiện nút mạch cầm máu. Tính cả quá trình điều trị trước đó và tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản phụ đã trải qua 4 lần phẫu thuật và can thiệp lớn trong thời gian ngắn.

Bệnh nhân hồi phục sau nhiều ngày điều trị tích cực (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau hơn 15 ngày điều trị liên tục, chị L. đã tỉnh hoàn toàn, tự thở và ăn uống được, có thể vận động; tình trạng chảy máu được kiểm soát, các chỉ số sức khỏe dần ổn định. Dự kiến sau khi xuất viện, chị sẽ được hẹn tái khám để quản lý giai đoạn hồi phục. Trong khi đó, em bé đang được người thân chăm sóc tại nhà.

Cảnh giác sốt xuất huyết giai đoạn nguy hiểm ở thai phụ

Chia sẻ sau khi hồi tỉnh, chị L. cho biết trước khi mắc bệnh, chị còn chủ quan trong việc phòng tránh muỗi đốt và không thường xuyên ngủ mùng.

BSCKI Trần Quang Huy, khoa ICU, cho biết sốt xuất huyết Dengue thường trải qua 3 giai đoạn: sốt, nguy hiểm và hồi phục. Trong đó, giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện ở ngày 3-7 của bệnh. Lúc này, người bệnh có thể bị giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, tụt huyết áp, chảy máu hoặc tổn thương các cơ quan.

Đối với phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết càng cần được theo dõi chặt chẽ. Khi tiểu cầu giảm và khả năng đông máu bị ảnh hưởng, nguy cơ băng huyết khi chuyển dạ hoặc sau sinh có thể tăng lên, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Đặc biệt, nếu thai phụ chuyển dạ hoặc cần phẫu thuật đúng vào giai đoạn bệnh đang diễn tiến nặng, việc kiểm soát chảy máu có thể trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ cảnh báo đối với phụ nữ mang thai, sốt xuất huyết càng cần được theo dõi chặt chẽ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BS Trần Quang Huy khuyến cáo phụ nữ đang hoặc có kế hoạch mang thai nên chủ động tiêm ngừa sốt xuất huyết và các vaccine khác như cúm, phế cầu…, song song với việc khám thai định kỳ.

Trong thời gian mang thai, người mẹ cần chủ động phòng tránh muỗi đốt bằng cách ngủ mùng kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng sản phẩm chống muỗi phù hợp và thường xuyên dọn dẹp các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà.

Khi xuất hiện sốt trong thai kỳ, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và xử trí sớm.