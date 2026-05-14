Người dân TPHCM tiếp cận dịch vụ y tế thiết thực tại “Trạm Công dân số”

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 826/QĐ-TTg, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, người dân và doanh nghiệp sẽ không còn rào cản về giấy tờ hay địa giới hành chính khi thực hiện thủ tục.

Trong lộ trình này, Chính phủ giao nhiệm vụ cho UBND các địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp “Trạm Công dân số” tại các địa điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ.

Trước chỉ đạo nêu trên của Chính phủ, nhiều Trạm Công dân số đã được lắp đặt, thí điểm ở TPHCM và nhanh chóng mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước đưa các tiện ích số, dịch vụ công - tư và giải pháp y tế thông minh đến gần người dân.

Gần nhất, vào cuối tháng 4, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Công an TPHCM đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành khánh thành Trạm Công dân số tại Khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp). Đây là trạm thứ 5 được triển khai chỉ trong những tháng đầu năm.

Lễ khánh thành Trạm Công dân số diễn ra tại Khu đô thị Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, TPHCM (Ảnh: MH).

Mô hình tích hợp đa tiện ích, lấy người dân làm trung tâm

Ngay khi đi vào hoạt động, Trạm Công dân số ở phường Gò Vấp đã được đông đảo người dân đến trải nghiệm.

Đến trải nghiệm đo các chỉ số sức khỏe cơ bản, Ngọc Thanh (ngụ phường Thông Tây Hội, TPHCM) cho biết, các hướng dẫn tại Trạm khá dễ hiểu, nên vừa vào đã thao tác được ngay.

“Tôi thấy thời gian trả kết quả khá nhanh, sử dụng tiện lợi. Nếu có nhiều Trạm Công dân số thế này, chắc chắn sẽ góp phần giúp giảm tải cho các bệnh viện”, Ngọc Thanh nói.

Cùng cảm nhận trên, anh Quốc Thắng (ngụ phường Cầu Ông Lãnh) chia sẻ: “Tôi theo dõi sức khỏe cơ bản tại Trạm đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Trạm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, vì thực sự tôi rất muốn biết sức khỏe hiện tại của mình thế nào nên mới đến đây”.

“Rất tiện ích. Chữ hiển thị tại Trạm to rõ, có tiếng nói và thậm chí có cả hình video minh họa để mình dễ mường tượng. Mọi người có thể đến đây sử dụng tiện ích y tế, thay vì vào bệnh viện có thể phải chờ đợi lâu”, anh Thành Đạt hào hứng kêu gọi mọi người cùng sử dụng dịch vụ mới giống mình.

Được xây dựng trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia, mô hình Trạm Công dân số cho phép người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách thuận tiện, an toàn và dễ dàng, không cần di chuyển xa, đồng thời hoàn toàn an toàn, bảo mật, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hàng ngày.

Việc đưa Trạm Công dân số vào vận hành cũng là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển VNeID gắn với định danh và xác thực điện tử trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là kênh kết nối an toàn, tin cậy giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Người dân trải nghiệm đo chỉ số sức khỏe tại Trạm Công dân số (Ảnh: MH).

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) chia sẻ, Trạm Công dân số là minh chứng cho sự sáng tạo, ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, được đánh giá cao về tính sáng tạo và giá trị thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Qua đó, từng bước chuyển đổi phương thức phục vụ từ phân tán sang dựa trên dữ liệu, từ đơn lẻ sang tích hợp, từ thủ công sang trải nghiệm số liên thông, góp phần cụ thể hóa Đề án 06 và hình thành hệ sinh thái dịch vụ công thông minh trong quản trị đô thị…

Trên cơ sở triển khai thực tiễn Đề án 06, Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thí điểm các Trạm Công dân số, đồng thời xây dựng lộ trình mở rộng lên 100 trạm trong năm 2026, bước đầu khẳng định hiệu quả của mô hình.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phát biểu tại Lễ khánh thành Trạm Công dân số (Ảnh: MH).

Các Trạm Công dân số được đặt ngay trong lòng khu dân cư. Tại đây, người dân có thể thực hiện trọn vẹn 6 nhóm tính năng cốt lõi bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ trên có thể được xử lý ngay tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Bên cạnh giải quyết thủ tục hành chính, Trạm Công dân số còn là nơi đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Chẳng cần đi xa, cư dân có thể thanh toán hóa đơn dịch vụ (điện nước, Internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ); đăng ký mua BHYT trực tuyến; dịch vụ tài chính, ngân hàng và viễn thông; đi chợ online, giải trí, săn vé máy bay, hay tra cứu phương tiện công cộng...

Đặc biệt, mọi sự cố tại Trạm đều được phản hồi tức thì qua nút bấm SOS, kết nối trực tiếp đến lực lượng an ninh địa phương, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trạm Công dân số đặt ngay trong khu dân cư, tích hợp 6 nhóm tiện ích thiết yếu từ hành chính công, y tế số đến tài chính - ngân hàng (Ảnh: MH).

Y tế số - điểm nhấn đột phá của Trạm Công dân số

Trong tổng thể Trạm Công dân số, y tế số là một hợp phần quan trọng, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân theo hướng thiết thực và dễ tiếp cận.

Dưới sự chủ trì của Công an TPHCM, các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu.

Tại trạm, người dân có thể thực hiện kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, đồng thời tiếp cận dịch vụ tư vấn, mua thuốc và các tiện ích y tế cần thiết ngay tại nơi sinh sống. Quy trình được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ.

Người dân có thể kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, đồng thời tiếp cận tư vấn, mua thuốc tại Trạm Công dân số (Ảnh: MH).

Đáng chú ý, việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử trong các dịch vụ y tế, đặc biệt là mua thuốc, giúp đảm bảo nguyên tắc “đúng người - đúng toa”, đồng thời nâng cao tính an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin cho người dân.

Việc phối hợp triển khai giữa cơ quan quản lý và các đơn vị đồng hành cho thấy hướng đi rõ nét trong xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, góp phần đưa các dịch vụ y tế và an sinh đến gần người dân một cách đồng bộ, bền vững.

Kết nối dữ liệu - nền tảng cho hệ sinh thái số quốc gia

Theo các chuyên gia, giá trị cốt lõi của Trạm Công dân số không chỉ nằm ở tiện ích trước mắt mà còn ở khả năng kết nối và liên thông dữ liệu với hệ thống quốc gia.

Dữ liệu dân cư, dữ liệu y tế và các thông tin liên quan được tích hợp, xác thực và quản lý trên nền tảng số, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chăm sóc người dân trong dài hạn.

Dữ liệu dân cư và y tế được tích hợp, xác thực trên nền tảng số, phục vụ hiệu quả quản lý và chăm sóc lâu dài (Ảnh: MH).

Việc triển khai mô hình cũng góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Hiện Trạm Công dân số đã được triển khai tại một số khu đô thị lớn tại TPHCM như Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương và Cityland Park Hills.

Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng quy mô các điểm trạm, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người dân trên phạm vi rộng hơn.