Người đàn ông vô tình nuốt nắp chai bia vào bụng khi đang nhậu

Sáng 3/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công trường hợp nuốt phải nắp chai bia, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hoá.

Nắp chai ông T. nuốt vào bụng khi uống bia (Ảnh: CTV).

Trước đó, ông T. (59 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) xuống phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) thăm người thân và tổ chức ăn uống trong dịp nghỉ lễ 30/4.

Trong bữa ăn, khi uống bia, ông T. để nắp chai bia trong ly và vô tình uống cạn nên nuốt luôn vào bụng.

Ngay sau đó, ông T. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Qua thăm khám, bác sĩ xác định vị trí nắp bia và nhanh chóng chỉ định can thiệp nội soi cấp cứu.

Bác sĩ đã tiến hành nội soi và lấy dị vật thành công, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Hiện sức khỏe ông T. đã ổn định.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp nuốt dị vật hy hữu. Do nắp bia là kim loại có nhiều sắc cạnh, nếu không cấp cứu kịp thời, gây nguy cơ tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hoá.