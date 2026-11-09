Ngày 9/11, thông tin từ một bệnh viện ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, trước đó, anh N.V.Q. (33 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) vào bệnh viện sau 3 ngày xuất hiện tình trạng đau họng, sưng đau vùng cổ trái.

Triệu chứng này đã khiến anh Q. gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và ăn uống hàng ngày.

Qua thăm khám và chụp CT, bác sĩ ghi nhận anh Q. bị ổ áp xe cổ trái, kèm đường rò thông vào thực quản cổ. Theo bác sĩ, đây là tình trạng tổn thương phức tạp.

Vùng cổ của anh Q. bị sưng to trước khi được phẫu thuật (Ảnh: BV cung cấp).

Anh Q. được bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm dẫn lưu ổ áp xe, xử lý nhiễm trùng và kiểm soát đường rò thực quản cổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh được đặt sonde dạ dày để nuôi ăn, hạn chế thức ăn đi qua vùng tổn thương, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình hồi phục.

"Sau khi điều trị và sức khỏe ổn định, anh Q. được cho xuất viện", bệnh viện thông tin.

BS.CKI Nguyễn Hồng Trứ cho biết, áp xe vùng cổ có thể diễn tiến phức tạp khi nhiễm trùng lan rộng đến các cấu trúc lân cận hoặc hình thành đường rò.

"Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đường thở, khả năng ăn uống và sức khỏe toàn thân", bác sĩ Trứ thông tin.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau họng kéo dài, sưng đau vùng cổ, nuốt đau, nuốt khó, sốt hoặc khạc đàm mủ có mùi hôi, người bệnh cần chủ động thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Đặc biệt, khi có các dấu hiệu như khó thở, thở rít, không nuốt được nước bọt, chảy nước bọt hoặc sưng vùng cổ tăng nhanh, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.

Bác sĩ cũng lưu ý, việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, điều trị sớm các bệnh lý răng miệng, viêm họng và những ổ nhiễm trùng liên quan cũng góp phần hạn chế nguy cơ tiến triển và biến chứng của bệnh.