Người đàn ông tử vong sau khi đổ gục trước khung thành trận bóng giao hữu

Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Quảng Châu (Nghệ An) xác nhận một sự cố sức khỏe xảy ra trong trận giao hữu trên địa bàn, khiến một người đàn ông tử vong.

Chiều 3/5, anh C.Đ.K. (SN 1993, trú tại xóm 4, xã Quảng Châu) cùng một số người bạn tổ chức trận bóng đá giao hữu. Anh K. giữ vị trí thủ môn của một trong 2 đội bóng tham gia.

Trong lúc trận đấu đang diễn ra, mọi người phát hiện anh K. đổ gục xuống trước khung thành. Dù được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng anh K. không qua khỏi.

“Theo báo cáo, thời điểm trước khi gục xuống anh K. không xảy ra va chạm với ai. Nhiều khả năng nạn nhân bị đột quỵ”, nguồn tin cho hay.