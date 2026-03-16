Người đàn ông suýt chết vì... một nốt mụn nhọt

Đó là trường hợp của ông N.V.H. (59 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), có tiền sử đái tháo đường type 2 và suy thận mạn giai đoạn cuối nhiều năm. Khoảng nửa tháng trước khi nhập viện, ông phát hiện một mụn nhọt nhỏ ở vùng lưng, nhưng không đi khám vì nghĩ chỉ là tổn thương ngoài da thông thường.

Từ một nốt mụn nhỏ, người đàn ông bị biến chứng tạo thành ổ áp xe nguy hiểm (Ảnh: BV).

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, vùng da này nhanh chóng sưng tấy, lan rộng và dần hình thành ổ mủ lớn gây đau nhức dữ dội, kèm theo sốt cao. Khi đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận vùng lưng người bệnh có khối sưng đỏ kích thước 20x20cm, bề mặt rỉ máu.

Ê-kíp điều trị xác định đây là ổ áp xe lớn trên nền bệnh lý mạn tính, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ phân tích, ở người mắc đái tháo đường và suy thận mạn, hệ miễn dịch thường suy giảm nên vi khuẩn dễ dàng phát triển và gây nhiễm trùng.

Đồng thời, khi cơ thể xảy ra nhiễm trùng cấp, các hormone kháng insulin được tiết ra nhiều hơn, làm đường huyết tăng cao và khiến tình trạng nhiễm trùng càng trở nên nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời, ổ nhiễm trùng có thể gây hoại tử lan rộng, dẫn đến nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát, Nội tiết và Nội thận đã phối hợp điều trị, tập trung kiểm soát đường huyết và nhiễm trùng. Sau khi các chỉ số ổn định, người bệnh được đưa vào phòng mổ để xử lý ổ áp xe.

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiến hành rạch rộng vùng tổn thương, dẫn lưu ra ngoài một lượng lớn mủ, đồng thời nạo sạch các mô hoại tử. Sau khi xử lý, vết thương được cầm máu kỹ và băng ép.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật xử lý áp xe cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Hậu phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị kháng sinh tích cực, kiểm soát đường huyết chặt chẽ, chăm sóc vết thương và theo dõi sát chức năng thận. Nhờ được can thiệp kịp thời và điều trị toàn diện, tình trạng nhiễm trùng dần được kiểm soát, cơn đau giảm rõ rệt, vùng lưng giảm viêm và sức khỏe cải thiện từng ngày.

Hiện tại, người bệnh đã được xuất viện và được hẹn tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Các bác sĩ nhấn mạnh, trường hợp trên là lời cảnh báo đối với cộng đồng về những biến chứng nguy hiểm từ những vết thương tưởng chừng rất nhỏ. Ở người có bệnh lý nền - đặc biệt là đái tháo đường - sức đề kháng suy giảm khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng.

Mụn nhọt hay vết trầy xước nếu không được xử lý đúng cách có thể nhanh chóng tiến triển thành ổ áp xe lớn, thậm chí gây nhiễm trùng nặng.

Để kiểm soát tốt bệnh và hạn chế biến chứng, người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập thể dục đều đặn, theo dõi đường huyết thường xuyên và tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như vùng da sưng đau, nóng đỏ, lan rộng hoặc kèm sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh tự ý xử lý tại nhà khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn.