Người đàn ông sống 8 năm với chiếc đũa dài 12cm trong cổ họng

Bệnh nhân là một người đàn ông họ Wang, sinh sống tại tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc. Theo thông tin từ cơ sở y tế địa phương, ông đã vô tình nuốt phải một chiếc đũa kim loại dài khoảng 12cm từ 8 năm trước, trong lúc ăn uống có sử dụng rượu.

Chiếc đũa kim loại mắc kẹt trong cổ họng người đàn ông suốt 8 năm (Ảnh: Alice Yan).

Sau sự cố, ông không đến bệnh viện ngay vì sợ phải phẫu thuật. Trong nhiều năm, chiếc đũa vẫn mắc trong vòm họng nhưng không gây ra biểu hiện nghiêm trọng.

Vài tuần trước khi nhập viện, ông Wang bắt đầu thấy đau mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Cơn đau trở nên rõ hơn khi nuốt thức ăn và giảm bớt sau khi nghỉ ngơi một lúc. Tình trạng này khiến ông quyết định đến Bệnh viện Trung ương thành phố Đại Liên để kiểm tra.

Tại bệnh viện, các bác sĩ bất ngờ khi bệnh nhân cho biết chiếc đũa đã mắc trong cổ họng suốt 8 năm.

Kết quả thăm khám cho thấy dị vật kim loại nằm ở vùng vòm họng. May mắn là niêm mạc xung quanh không bị tổn thương, các cơ quan liên quan không bị xê dịch và dây thanh quản vẫn hoạt động bình thường.

Ban đầu, ê kíp điều trị cân nhắc phương án can thiệp ít xâm lấn qua đường miệng. Tuy nhiên, việc lấy dị vật gặp khó khăn do vị trí mắc kẹt và thời gian tồn tại quá lâu. Trong khi đó, bệnh nhân lại từ chối phương án rạch cổ vì lo ngại đau đớn và rủi ro.

Sau khi được giải thích kỹ về tình trạng sức khỏe và các nguy cơ có thể xảy ra, ông Wang cuối cùng đã đồng ý phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện vào đầu tháng 3 và diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đã lấy ra chiếc đũa kim loại dài 12cm với lượng máu chảy rất ít trong quá trình can thiệp.

Ảnh chụp X-quang cho thấy vật thể kim loại mắc kẹt trong cổ họng người đàn ông (Ảnh: Alice Yan).

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và được xuất viện chỉ sau vài ngày.

Câu chuyện của người đàn ông này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc khi một dị vật dài như vậy có thể mắc trong cổ họng suốt nhiều năm.

Trước đó, tại Trung Quốc cũng từng ghi nhận một trường hợp tương tự. Năm ngoái, một người đàn ông 64 tuổi ở tỉnh An Huy đã được phẫu thuật để lấy chiếc bàn chải đánh răng mắc trong dạ dày suốt 52 năm. Người này cho biết ông vô tình nuốt phải nó và giấu kín vì sợ bị bố mẹ trách mắng.