Đột ngột khó thở, ngưng tim

Đang nằm ngủ, ông T. (51 tuổi, ngụ TPHCM) đột ngột khó thở dữ dội, vã mồ hôi và được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu, chỉ số tri giác (Glasgow) chỉ còn 3 điểm, không đo được huyết áp, mạch yếu dần rồi mất, sau đó lâm vào ngừng thở, tím tái, đồng tử hai bên giãn 3mm, ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim và bệnh thận mạn giai đoạn 5. Trong 2 năm qua, người bệnh duy trì lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần. Gần đây, bệnh nhân cũng nhiều lần nhập viện vì phù phổi cấp, tăng huyết áp nguy hiểm.

BSCKII Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc tại TPHCM cho biết, do bệnh nhân không kiểm soát được lượng dịch đưa vào cơ thể giữa các lần lọc máu, nên trước đó bác sĩ đã bố trí thêm một buổi lọc máu tăng cường vào thứ 7 hàng tuần để rút dịch.

Nhưng trong tuần xảy ra biến cố, bệnh nhân bỏ buổi lọc máu này và xuất hiện tình trạng nguy kịch.

BS Thành giải thích, trọng lượng khô là cân nặng mục tiêu của người bệnh sau khi loại bỏ lượng dịch thừa trong quá trình lọc máu. Nếu tăng cân quá nhiều giữa hai lần lọc (do uống nhiều nước hoặc ăn nhiều muối), dịch sẽ tích tụ trong cơ thể gây quá tải tuần hoàn, dẫn đến phù phổi cấp và tăng huyết áp.

Ở trường hợp này, sự kết hợp giữa quá tải dịch và tình trạng suy tim mạn tính sẵn có đã trở thành những yếu tố trực tiếp dẫn đến suy hô hấp, sau đó là ngừng tuần hoàn hô hấp cho bệnh nhân.

Kích hoạt báo động đỏ phục hồi tuần hoàn sau 15 phút hồi sức

Ngay khi phát hiện bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, ê-kíp nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động nhân lực và phương tiện triển khai hồi sức tim phổi nâng cao.

Bệnh nhân được ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng thuốc hồi sức và theo dõi điện tâm đồ liên tục, sẵn sàng sốc điện khi có chỉ định.

Sau khoảng 15 phút được hồi sức tích cực, bệnh nhân phục hồi tuần hoàn tự nhiên, tim đập trở lại. Trong giai đoạn điều trị chuyên sâu tiếp theo, các bác sĩ tập trung kiểm soát huyết động, điều chỉnh cân bằng dịch, điện giải, tối ưu hỗ trợ hô hấp và phối hợp lọc máu nhằm kiểm soát tình trạng quá tải dịch.

Hiện tại, người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết áp và nhịp tim ổn định, tiếp tục được theo dõi và duy trì điều trị lọc máu chu kỳ.

Nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BS Thành khuyến cáo, người bệnh thận mạn giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ đối mặt với nhiều nguy cơ và biến chứng nguy hiểm. Trong đó, biến chứng tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chiếm hơn 50% số ca tử vong ở người bệnh lọc máu.

Các biến chứng nguy hiểm gồm: tăng huyết áp cấp cứu, phù phổi cấp, ngừng tuần hoàn hô hấp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim cấp hoặc mạn tính.

Bên cạnh việc quá tải dịch gây phù phổi cấp, việc tăng kali máu do thận không còn khả năng bài tiết hoặc liên quan đến chế độ ăn cũng có thể khiến tim bệnh nhân đập chậm, gây rối loạn nhịp và ngừng tim đột ngột.

Ngược lại, nếu kali máu hạ quá mức trong hoặc sau khi lọc máu cũng có thể gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Ngoài ra, người bệnh còn có nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, do quá trình xơ vữa động mạch diễn ra nhanh, làm tăng nguy cơ tắc mạch vành hoặc mạch máu não.

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh thận mạn giai đoạn cuối cần tuân thủ lịch lọc máu, không tự ý bỏ buổi hoặc rút ngắn thời gian lọc. Song song đó, cần kiểm soát lượng muối, nước đưa vào cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ, theo dõi cân nặng giữa các lần lọc máu để hạn chế tình trạng tích tụ dịch.

Ngoài ra, cần đo huyết áp thường xuyên, sử dụng thuốc đúng chỉ định, không tự ý thay đổi liều. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, đau ngực, phù tăng nhanh hoặc mệt mỏi bất thường, người bệnh cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.