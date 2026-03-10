Người đàn ông ngưng tim trên bàn mổ hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng điều trị

Ngày 10/3, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã trải qua 3 tháng nỗ lực để giành giật sự sống cho một người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân N.V.T. (61 tuổi) nhập viện với tình trạng rất nguy hiểm sau nhiều ngày đau bụng. Ban đầu, ông chỉ đau vùng trên rốn, sau đó cơn đau lan ra khắp bụng kèm sốt nhẹ. Do không thể đến bệnh viện ngay, người bệnh tự uống thuốc giảm đau tại nhà.

Khi được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất (sau 5 ngày tự điều trị), tình trạng người bệnh đã rất xấu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định người bệnh bị thủng dạ dày, khiến dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân sẽ bị đe dọa tính mạng.

Người đàn ông vào viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng (Ảnh: BV).

BSCK1 Đỗ Duy Đạt, khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết, trong trường hợp này, ê-kíp phẫu thuật đã áp dụng khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Phẫu thuật cấp cứu thế giới (WSES), đó là phẫu thuật kiểm soát thương tổn (với mục tiêu cứu tính mạng bệnh nhân trước) rồi mới xử lý tổn thương sau.

"Chúng tôi phối hợp cùng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức tiến hành làm sạch ổ bụng, xử lý ổ nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn nhằm duy trì dinh dưỡng cho người bệnh. Do nhập viện muộn, cơ thể người bệnh đã suy kiệt nặng, thậm chí ngưng thở - ngưng tim trên bàn mổ.

Trong suốt hơn 3 tháng điều trị sau đó, người bệnh trải qua nhiều lần phẫu thuật vì nhiễm trùng tái phát, rò đường tiêu hóa và tràn dịch màn phổi. Ê-kíp điều trị phải tiếp tục phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt để kiểm soát nhiễm trùng, song song đó là quá trình hồi sức kéo dài", bác sĩ Đạt nói.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau hơn 3 tháng điều trị (Ảnh: BV).

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Phục hồi chức năng, Dược lâm sàng, song song với việc ứng dụng những kỹ thuật mới như truyền dịch tiêu hoá hoàn hồi vào ruột non, sử dụng hệ thống VAC hút áp lực âm kích thích vết thương... tình trạng người bệnh dần cải thiện.

Sau nhiều lần tái khám, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và hồi phục tốt.

Theo ThS.BS Phạm Quang Nhật, khoa Ngoại Tiêu hóa, đây là một trường hợp rất nặng. Người bệnh nhập viện sau nhiều ngày bị thủng dạ dày nên nhiễm trùng đã lan rộng, cơ thể suy kiệt và xuất hiện nhiều biến chứng. Việc người bệnh hồi phục được xem là kết quả ngoạn mục và rất đáng mừng đối với đội ngũ y bác sĩ điều trị.