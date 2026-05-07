Người dân Hà Nội được khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế

Ngày 7/5, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khai trương Phòng khám Đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng, ngay sát Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng. Mô hình phòng khám hoạt động theo cơ chế hợp tác toàn diện với trạm y tế. Cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh, cho phép triển khai từ kỹ thuật cơ bản đến nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Đây là dấu mốc quan trọng trong định hướng tăng cường năng lực y tế cơ sở, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phòng khám duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ với đầy đủ phương tiện cần thiết phục vụ người dân (Ảnh: T.H).

Trong đó, trạm y tế giữ vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng. Phòng khám đóng vai trò nâng cao chất lượng chuyên môn, đào tạo cho nhân viên trạm y tế, bổ sung nguồn lực bác sĩ và kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Mô hình phối hợp cho phép phân tầng hợp lý trong khám chữa bệnh, tăng cường khả năng sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và chuyển tuyến hiệu quả, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, năng lực tiếp nhận của phòng khám lên đến 500 ca một ngày. Trong bối cảnh tất cả các cơ sở của Bệnh viện Đại học Y đều quá tải, việc khai trương phòng khám này là vô cùng cần thiết.

“Ngoài ra, với mô hình này việc hội chẩn sẽ rất đơn giản. Trước đây, có ca khó phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên thì nay các bác sĩ chỉ cách nhau vài mét, có thể trực tiếp hội chẩn ngay”, PGS Hiếu chia sẻ.

Đặc biệt, đây cũng sẽ là cơ sở cấp cứu ban đầu, duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ với đầy đủ phương tiện cần thiết phục vụ người dân. Phòng khám được trang bị nhiều phương tiện cận lâm sàng hiện đại như X-quang, CT, siêu âm, xét nghiệm… vốn rất khó triển khai đầy đủ tại một trạm y tế phường thông thường.

PGS Hiếu cũng chỉ ra một thực tế hiện nay rất khó có bác sĩ về trạm y tế phường làm việc. Vì vậy, bệnh viện sẽ hỗ trợ phường bằng cách ký hợp đồng chuyên gia với các bác sĩ làm việc tại cơ sở, tạo điều kiện để họ vừa tham gia khám chữa bệnh, vừa được đào tạo chuyên môn.

Trước đó, đã có rất nhiều chương trình hỗ trợ của các bệnh viện trung ương với các trạm y tế. Theo đó, các bệnh viện cử bác sĩ xuống theo giai đoạn luân phiên, từng đợt khám hỗ trợ. Tuy nhiên, đây là mô hình duy trì thường xuyên đầu tiên.

“Tôi mong mô hình này sẽ được nhân rộng tại nhiều địa phương khác để y tế cơ sở khám thực chất cho người dân, chứ không chỉ dừng ở chức năng phòng bệnh”, PGS Hiếu nói.