Lời tòa soạn: Người dân đi khám ở bệnh viện này nhưng khi chuyển sang cơ sở khác lại phải khai lại tiền sử bệnh, làm lại xét nghiệm, chụp chiếu từ đầu. Trong khi đó, bác sĩ thiếu thông tin xuyên suốt về quá trình điều trị, còn cơ quan quản lý gặp khó trong việc nắm bắt đầy đủ, kịp thời bức tranh về bệnh tật, dịch tễ, sử dụng thuốc và chi phí y tế. Dữ liệu y tế vốn đã tồn tại, nhưng trong thời gian dài bị phân tán, rời rạc, thiếu kết nối và chưa hình thành được một “dòng chảy” liền mạch phục vụ công tác khám, chữa bệnh và quản lý. Hà Nội được giao vai trò đi đầu trong việc xây dựng trục liên thông dữ liệu y tế, hướng tới để người dân tra cứu sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, iHanoi. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc thu thập và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh qua hệ thống điều phối trước ngày 30/5. Tuyến bài “Khơi thông dòng chảy dữ liệu y tế” đi thẳng vào những điểm nghẽn đó, theo sát cách Hà Nội đang tìm lời giải cho bài toán liên thông dữ liệu, nhằm phục vụ tốt hơn người dân, hỗ trợ bác sĩ và nâng cao năng lực quản lý của ngành y tế.

Người bệnh mệt mỏi vì mất nửa ngày đợi xét nghiệm mỗi lần chuyển viện (Video: Nhóm PV Sức khỏe).

Ở các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, phóng viên báo Dân trí ghi nhận, mỗi khi người bệnh chuyển tuyến, họ thường phải thực hiện lại nhiều xét nghiệm đã từng làm trước đó.

Phần lớn người bệnh cho rằng việc làm lại xét nghiệm là cần thiết để bảo đảm an toàn và độ chính xác trong chẩn đoán. Tuy nhiên, với những trường hợp chuyển tuyến trong cùng một ngày, nhiều bệnh nhân bày tỏ băn khoăn khi các kết quả xét nghiệm vừa thực hiện trước chỉ là "hồ sơ tham khảo" và cần phải làm lại từ đầu.

Các trường hợp được ghi nhận bày tỏ mong muốn, hệ thống dữ liệu y tế sớm được liên thông giữa các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, cũng như giữa khu vực công lập và tư nhân để việc khám chữa bệnh được thuận tiện hơn.

Chuyển viện, người bệnh mất nửa ngày vì xét nghiệm lặp lại

Khoảng 8h, chị V.T.L. (24 tuổi) đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để khám phụ khoa do có vấn đề về sức khỏe. Trong quá trình khám, chị được bác sĩ khuyến nghị làm thêm xét nghiệm tuyến giáp định kỳ nhằm theo dõi sức khỏe.

Sau khi có kết quả, bác sĩ khuyên chị L. nên sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cơ sở chuyên khoa đầu ngành để kiểm tra lại và đánh giá kỹ hơn.

10h30, chị L. cầm theo giấy xét nghiệm soi tươi dịch âm đạo, xét nghiệm nước tiểu và siêu âm tuyến giáp di chuyển sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương (cơ sở Tứ Hiệp). Sau khi trình bày với bác sĩ vấn đề của mình, chị được yêu cầu làm lại xét nghiệm máu, siêu âm tuyến giáp.

Do khám theo yêu cầu, toàn bộ chi phí xét nghiệm và khám phát sinh hơn 2 triệu đồng trong 2 lần, chưa kể tiền thuốc sau đó.

Việc thực hiện lại các xét nghiệm khiến chị L. phải chờ đợi nhiều giờ, đồng thời xin nghỉ thêm buổi chiều để chờ đợi kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của bác sĩ.

Ngồi trên ghế chờ trước sảnh đợi khám tại bệnh viện K Quán Sứ, bà P.T.H. (58 tuổi, xã Hoài Đức) đang chuẩn bị làm nốt thủ tục cần thiết để bước vào ca phẫu thuật cổ tử cung vào ngày mai.

Hơn một tháng trước, đoàn bác sĩ sản phụ khoa về xã của bà H. khám sàng lọc miễn phí tại trung tâm y tế địa phương.

Kết quả trả về một tuần sau cho thấy các tế bào của bà H. có dấu hiệu bất thường. Lo lắng trước thông tin, bà H. lập tức đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra chuyên sâu và được bác sĩ khuyến cáo chuyển sang Bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ) để điều trị.

Xét nghiệm lặp lại khiến thời gian chờ đợi của người bệnh kéo dài (Ảnh: Unsplash).

"Do nghi ngờ có bệnh khi đi khám tại địa phương, tôi lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để làm thêm xét nghiệm chuyên sâu, và được bác sĩ tư vấn sang Bệnh viện K để điều trị. Hai lần trước khi được chẩn đoán, tôi đều được bác sĩ yêu cầu xét nghiệm sàng lọc", bà H. chia sẻ.

Hồ sơ dày lên theo năm tháng điều trị

Từ Bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ) đi qua phố Tràng Thi, phóng viên trò chuyện với bà P.T.L. (tên nhân vật đã được thay đổi) cầm trên tập hồ sơ ngồi đợi tại ghế đá Bệnh viện Việt Đức.

Chồng bà L. được chẩn đoán mắc u não từ năm 2016, gần 10 năm qua, bà cùng chồng "sống chung" với bệnh tật, trải qua nhiều lần xét nghiệm và điều trị kéo dài.

Xét nghiệm là khâu không thể thiếu trong quá trình điều trị (Ảnh: Mạnh Quân).

Vào năm 2016, gia đình bà L. từng đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sau đó chuyển sang Bệnh viện Việt Đức.

Theo lời bà L., dù đã có giấy chuyển viện và đầy đủ kết quả xét nghiệm, chồng bà cần thực hiện lại các xét nghiệm đã thực hiện trước đó để chữa bệnh tại đây.

"Có thể do yêu cầu chuyên môn, hoặc mỗi bệnh viện có tiêu chí riêng. Nhưng với người bệnh, mỗi lần làm lại xét nghiệm là thêm tiền, thêm thời gian chờ đợi", bà L. bộc bạch.

Đối với các bệnh mạn tính và bệnh lý thần kinh, việc theo dõi điều trị trong thời gian dài giữ vai trò then chốt, góp phần quyết định hiệu quả kiểm soát bệnh và chất lượng sống của người bệnh.

"Bố tôi đã được chụp CT cắt lớp, xét nghiệm máu và chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phủ Lý. Khi gia đình xin giấy chuyển tuyến lên Bệnh viện Phổi Trung ương, bác sĩ có xem lại hồ sơ nhưng vẫn yêu cầu chụp chiếu và làm xét nghiệm lại từ đầu", chị N.T.M. (sinh năm 1998) chia sẻ.

Chị N.T.M. chia sẻ với phóng viên Dân trí (Ảnh: PV).

Theo chị M., việc tuyến trên đánh giá lại tình trạng bệnh có thể là cần thiết, nhưng quá trình chờ đợi để được chụp chiếu, xét nghiệm lại khiến người bệnh mất thêm nhiều thời gian, công sức và chi phí, trong khi nhiều kết quả vừa mới thực hiện ở tuyến dưới.

Bệnh án điện tử và kỳ vọng của người bệnh

Ngày 30/9/2025, ngành Y tế Hà Nội đã chính thức hoàn thành một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, 42/42 (100%) bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thành công bệnh án điện tử phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh theo đúng lộ trình chỉ đạo của Chính phủ.

Ông N.Đ.T (55 tuổi, Hưng Yên) phát hiện viêm gan B nhiều năm trước, sau đó mắc thêm đái tháo đường type 2. Hai bệnh mạn tính buộc ông phải tái khám thường xuyên, luân phiên giữa tuyến tỉnh và các bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Xét nghiệm máu giúp bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe người bệnh (Ảnh: Mạnh Quân).

"Trước đây, mỗi lần đi khám tôi phải mang theo cả tập giấy tờ. Hồ sơ ngày càng dày, mà chỉ cần thiếu một kết quả là bác sĩ lại cho làm lại", ông kể.

Từ khi nhiều bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, toàn bộ kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và các lần tái khám được lưu trữ tập trung. Với người bệnh, áp lực "phải nhớ mọi thứ" được giảm bớt rõ rệt.

Anh M.Đ.V (25 tuổi, Hà Nội), mắc hen phế quản từ nhỏ, từng nhập viện trong tình trạng khó thở nặng, không đủ tỉnh táo để cung cấp tiền sử bệnh hay dị ứng thuốc.

"Lúc đó tôi mới thấy, nếu bác sĩ không biết mình từng dùng thuốc gì, có dị ứng hay không, thì việc xử trí khó khăn thế nào", anh nói.

Từ góc nhìn người bệnh, kỳ vọng lớn nhất của người bệnh là giảm bớt các xét nghiệm lặp lại và được điều trị trong một "dòng chảy y khoa" liền mạch.

Góc nhìn chuyên môn

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các chỉ số như đường huyết, công thức máu, hay các dấu ấn viêm có thể thay đổi chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày, kết quả cũ có thể không còn phản ánh đúng tình trạng hiện tại của bệnh nhân.

BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Hải Long).

"Đôi khi kết quả ở tuyến dưới chỉ xét nghiệm sàng lọc cơ bản. Khi lên tuyến Trung ương, bác sĩ cần các xét nghiệm chuyên sâu hơn, ví dụ như từ siêu âm thường chuyển sang chụp MRI có thuốc cản quang để khẳng định chẩn đoán", BS Thiệu chia sẻ.

Từ đó, bác sĩ không có cách nào xác thực được tính chính xác của tờ giấy kết quả bệnh nhân cầm trên tay (có thể bị mờ, rách, hoặc thiếu thông tin đi kèm).

Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm sẵn có vẫn đóng vai trò dữ liệu tham chiếu quan trọng, giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá tình trạng người bệnh, thay vì phải bắt đầu quá trình chẩn đoán từ đầu.

Theo BS Thiệu, dựa vào các xét nghiệm và chẩn đoán cũ bác sĩ có thể, khoanh vùng nhanh chóng nhóm nguyên nhân khả thi và loại trừ các bệnh lý đã được kiểm tra và xác nhận là bình thường trước đó.

Hồ sơ y tế cũ lưu giữ nhiều thông tin then chốt, trong đó có tiền sử dị ứng thuốc, yếu tố giúp bác sĩ tránh nguy cơ sốc phản vệ hoặc các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, các dữ liệu về chống chỉ định điều trị còn cho phép bác sĩ đánh giá người bệnh có đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện thủ thuật, phẫu thuật hay sử dụng các thuốc đặc trị hay không.

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai đồng loạt liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh tại tất cả 42 bệnh viện công lập (Ảnh: Mạnh Quân).